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Marie de Médicis, une Européenne à la mode du XVIIᵉ siècle

Jean-Marie Constant

Avec Marie de Médicis. Une Européenne à la mode du XVIIᵉ siècle, publié chez Perrin, l’historien Jean-Marie Constant revient sur une reine longtemps engluée dans sa légende noire.

Étrangère, femme de pouvoir, mère d’un roi qui finira par l’écarter, on retient, à tort, une Marie de Médicis qui va d’intrigues en échecs. Jean-Marie Constant propose au contraire de relire son parcours à la lumière de son époque. Derrière les pamphlets apparaît une souveraine qui tente, dans une France encore marquée par les guerres de Religion, de préserver un équilibre fragile.

À la mort d’Henri IV en 1610, Marie de Médicis devient régente au nom de Louis XIII, encore enfant. Son pouvoir dérange immédiatement. Parce qu’elle est une femme dans un royaume régi par la loi salique. Parce qu’elle est italienne dans une France traversée par la méfiance envers les étrangers. Mais aussi parce qu’elle défend une politique de paix à rebours d’une noblesse fascinée par la guerre.

Le livre insiste sur cette dimension souvent oubliée : Marie de Médicis poursuit avant tout une politique d’apaisement. Les mariages franco-espagnols qu’elle négocie traduisent une vision européenne héritée de la Renaissance italienne tournée vers la paix.

Jean-Marie Constant montre aussi combien cette régence fut un moment de liberté politique et culturelle. Les pamphlets circulent librement, tandis que la reine protège artistes et architectes. Le palais du Luxembourg reste aujourd’hui l’un des symboles de cette ambition.

La rupture de 1617, provoquée par l’impopularité de Concini et par la volonté de Louis XIII d’exercer pleinement le pouvoir, marque un premier effacement. Puis vient la journée des Dupes, en novembre 1630. Marie de Médicis croit obtenir la disgrâce de Richelieu, qu’elle avait pourtant soutenu. Le roi choisit finalement son ministre. 

Commencent alors l’exil...

 

#Essais
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Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
19/05/2026 à 14:40

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Marie de Médicis

Jean-Marie Constant

Paru le 30/04/2026

304 pages

Librairie Académique Perrin

22,00 €

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