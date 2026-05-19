Le groupe luxembourgeois Sansolano Média reprend les éditions møtus

Le 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Caen prononçait la liquidation judiciaire des éditions møtus, quelques années après leur rachat, en 2019, par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage.

La structure, fondée en 1988 par François David sous un statut associatif, se consacrait à l'origine à la publication d'œuvres poétiques, afin de bifurquer vers la littérature jeunesse, tout en gardant une approche originale de la création et des thématiques abordées.

La longue histoire des éditions møtus ne s'arrêtera pas ici, puisque le groupe luxembourgeois Sansolano Média annonce une reprise, validée par le tribunal de commerce de Caen. L'opération, dont le montant n'est pas précisé, « s'inscrit dans une volonté claire : faire renaître Møtus, plus fort, en préservant ce qui en a fait l'âme », précise un communiqué de presse diffusé par le groupe.

« Elle s'opère en étroite collaboration avec le groupe Harmonia Mundi Livre, partenaire historique de diffusion et de distribution, et avec Pierre Lenganney, qui assure la transition aux côtés de la nouvelle équipe et siégera comme membre d'honneur du nouveau comité éditorial », ajoute Sansolano Média.

Ce comité éditorial réunira ainsi l'ancien propriétaire de la maison, aux côtés de Nicolas Sansonnet, associé-fondateur de Sansolano Média, et Jérôme Patalano, associé et directeur éditorial, nous détaille Nicolas Sansonnet. « La présence de Pierre incarne cette volonté d'instaurer une véritable continuité », ajoute-t-il. « Il est extrêmement attaché à cette maison et pourra par ailleurs lui faire bénéficier de son expertise de la littérature jeunesse. »

Les éditions Møtus renforcent l'offre éditoriale de Sansolano Média, qui compte déjà les éditions Élysande, fondées en 2025, le magazine Poptimist et l’agence de publicité Youmeno.

Une reprise et une relance

Si la société qui abritait les éditions møtus depuis 2019, Graines de Plumes, n'a pas pu être conservée, Sansolano Média en reprend « le catalogue, les stocks, la marque et l'ensemble de l'historique de la maison », indique Nicolas Sansonnet. Une société par actions simplifiée, les Nouvelles Éditions Møtus, est en cours de constitution.

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« Nous voulons sauver le plus de titres et d'auteurs possible », insiste encore l'associé-fondateur de Sansolano Média, qui précise qu'un courrier sera prochainement envoyé à tous les collaborateurs et collaboratrices de la maison afin de les inviter à faire perdurer le lien avec la nouvelle structure. Les quelque 6000 titres en stock chez Harmonia Mundi seront remis en vente d'ici l'été et disponibles pour toutes les librairies francophones, avec une conservation des ISBN d'origine.

Un budget « significatif » a été engagé dans cette relance, afin de solder les montants de droits d'auteur en attente.

Trois collections viennent structurer le catalogue de Møtus :

• Petite enfance : albums, comptines et premières lectures, dans la fidélité à la ligne poétique

et graphique chère à Møtus.

• Pré-adolescence : romans illustrés et bandes dessinées, pour accompagner ce moment-clé

où se forge le goût de lire.

• Poésie pour l’enfant.

« Nous allons ajouter quelques pierres à l'édifice, sans tout transformer », résume Nicolas Sansonnet, qui prévoit la parution de premières nouveautés en janvier 2027, avec deux albums destinés à la petite enfance dans une collection « Tout carton ».

« Nous travaillons aussi deux bandes dessinées ainsi qu'un projet d’acquisition de droits pour la série d’un auteur américain destinée aux pré-adolescents, dans le style Fais-moi peur », précise-t-il. 2027 restera « une année de relance » pour la maison d'édition, avec 8 à 10 titres prévus, avant un léger changement de rythme, avec 12 à 16 parutions en 2028.

Par Antoine Oury

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