Aux frontières du réel : un voyage dans les collections ésotériques de la BmL

« Ésotérique » : le terme évoque le secret, le savoir destiné aux initiés… Paradoxalement, cette quête occulte de l’invisible a largement irrigué nos imaginaires et notre culture. Elle s’est adaptée aux époques, aux médias et aux transformations de la société, reflétant à sa manière nos interrogations et nos aspirations.

Ni exhaustive, ni totalement objective, cette exposition se veut un voyage dans ces contrées étranges et occultes grâce aux exceptionnelles collections de la BmL. Sans juger ni promouvoir ce phénomène culturel massif et foisonnant, nous vous proposons quelques clés pour l’approcher dans sa diversité et son histoire.

Commissaires de l’exposition : Laurence Grange, Yoann Escuit et Guillaume Morand, du département Civilisation BM Part-Dieu.

Conseillers scientifiques : Damien Karbovnik, enseignant, sociologue, membre du laboratoire ARCHE — Université de Strasbourg et Philippe Baudouin, maître de conférences associé en histoire des médias à l’Université Paris-Saclay.

Cette exposition s’appuie très largement sur les fonds et collections de la Bibliothèque ou en dépôt dans ses murs : le fonds Michel Chomarat, la collection jésuite des Fontaines, les fonds Jean Bricaud et Philippe Encausse…

Mais elle bénéficie également de prêts extérieurs en provenance notamment du Musée d’histoire de la médecine et de la pharmacie de Lyon, de l’Institut Métapsychique International, du Surnateum — musée d’histoire surnaturelle, de l’Agence Martienne, d’Olivier Peyroux.

La Bibliothèque remercie l’ensemble des déposants et des prêteurs, institutionnels et individuels, pour leur très aimable collaboration.

Les visites

Visite guidée avec un commissaire de l’exposition : les samedis 13 et 27 juin à 15h. Sur inscription - Durée 1h

Visite express avec le Service des publics : mercredi 20 mai à 14h30, samedi 23 mai à 15h, mercredi 27 mai à 15h, mercredi 3 juin à 14h30, samedi 6 juin à 15h, mercredi 10 juin à 14h30, mercredi 17 juin à 14h 30, samedi 20 juin à 15h, mercredi 24 juin à 14h30, mardi 30 juin à 15 h. Sur inscription - durée 30 min

Visite guidée 100 % en LSF avec Martin Dutrait : samedi 20 juin à 11h. Sur inscription — durée 1h30

L’accessibilité de l'exposition

L’exposition propose des visites en Langue des signes française. Les vidéos présentées sont sous-titrées SME et les enregistrements audio sont retranscrits à l’écrit. Un livret de visite rédigé en français simplifié est disponible en version papier et numérique.

Les espaces de l’exposition sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, des sièges-cannes, des casques antibruit et des loupes sont également disponibles à l’entrée de l’exposition.

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Crédits photo : Photographie de Henri Robin par E. Thiebault © BmL

Par Revue Topo

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