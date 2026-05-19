Chine, Iran... 401 auteurs emprisonnés pour leurs écrits en 2025

Le terme anglais « writers », employé par PEN America dans son Freedom to Write Index recouvre un périmètre plus large que le mot « écrivain » au sens éditorial français. L’organisation retient les personnes détenues au moins 48 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, lorsque cette détention est liée, au moins en partie, à leurs écrits ou à leur identité d’auteur.

Les journalistes ne sont intégrés à l’index que lorsqu’ils relèvent aussi d’une autre catégorie retenue par PEN America, ou lorsqu’ils écrivent principalement des textes d’opinion ou de commentaire.

Le total de 401 personnes constitue le niveau le plus élevé depuis la création de l’index en 2019. PEN America en recensait alors 238, avant l'escalade — qui s'explique en partie par une comptabilisation plus précise — des dernières années : 339 en 2023, puis 375 en 2024. L’édition 2025 compte aussi 54 nouvelles détentions au cours de l’année, ainsi que 97 personnes placées en détention provisoire ou emprisonnées sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles.

La répartition par profession montre le poids des formes d’écriture non littéraires, mais aussi la place persistante des auteurs dans le décompte. Les « commentateurs en ligne » forment la catégorie la plus fournie, avec 212 cas, devant les journalistes, au sens méthodologique de PEN America, avec 142 cas. Les auteurs représentent 130 cas et les poètes, 73. Des traducteurs, éditeurs, maisons d’édition et dramaturges figurent également dans l’index.

Un classement dominé par la Chine et l’Iran

La Chine arrive en tête du classement, avec 119 personnes détenues dans un périmètre qui inclut la Chine continentale, les régions autonomes et Hong Kong. PEN America y décrit un espace de publication fortement encadré, où les poursuites liées à la sécurité nationale, les restrictions numériques et le contrôle éditorial touchent aussi des auteurs et éditeurs. Le rapport cite notamment le rétrécissement de l’écosystème littéraire, les pressions financières sur des éditeurs privés et l’autocensure pratiquée par les structures publiques.

Plusieurs cas relèvent directement du monde du livre. L’éditeur Tu Jincan, qui figure dans l’index, a été mis en cause pour une « exploitation illégale de sa maison d'édition ». Est également mentionné Li Yanhe, éditeur mandchou devenu citoyen taïwanais, condamné en mars 2025 à trois ans de prison pour « incitation à la sécession ». Le rapport signale par ailleurs la poursuite de la répression visant des autrices de fictions danmei [genre érotique qui mêle romances gays, fantasy et science-fiction, NdR], publiées sur la plateforme Haitang Literature City.

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À Hong Kong, le rapport évoque un paysage culturel et littéraire soumis à des pressions accrues. Des librairies indépendantes, journalistes et médias ont fait l’objet de harcèlement ou d’audits fiscaux. PEN America relève aussi la fermeture d’un salon du livre indépendant, l’exclusion d’au moins trois éditeurs de la Foire du livre de Hong Kong et l’annulation d’une pièce intitulée « We Are Gay » quelques heures avant l’ouverture de la billetterie.

Des auteurs pris dans les répressions politiques

L’Iran occupe la deuxième place du classement avec 53 personnes détenues, contre 43 en 2024. C’est la plus forte hausse relevée par PEN America pour l’année 2025. Le pays compte aussi le plus grand nombre d'autrices ou intellectuelles emprisonnées dans l’index, avec 17 cas.

Le rapport relie cette hausse à la répression qui a suivi la guerre de douze jours entre l’Iran et Israël, achevée par un cessez-le-feu temporaire le 24 juin 2025. PEN America mentionne des arrestations visant des écrivains, universitaires, traducteurs et militants culturels. En août 2025, plusieurs figures littéraires, dont le militant culturel Ehsan Rostami, la traductrice Marjan Ardeshirzadeh et le poète Hassan Touzandehjani, ont été arrêtées lors d’opérations ciblées.

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La poésie apparaît dans plusieurs dossiers iraniens. PEN America cite notamment Peyman Farahavar, auteur de poèmes consacrés à son identité culturelle gilaki, à l’environnement, à la justice sociale et à la corruption systémique. Arrêté en août 2024, il a été condamné à mort en mai 2025 ; sa peine a été confirmée en septembre 2025, puis une nouvelle fois en février 2026.

Le livre, une partie d’un périmètre plus large

Le reste du top 10 comprend l’Arabie saoudite, le Vietnam, la Turquie, Israël et les territoires palestiniens occupés, la Russie, la Biélorussie, l’Égypte et la Birmanie. Les dix pays en tête sont les mêmes qu’en 2024, avec quelques changements dans l’ordre. La Chine et l’Iran concentrent à eux seuls 43 % des cas recensés.

Le Vietnam illustre par ailleurs le lien entre contrôle politique et contrôle éditorial. PEN America y recense 24 cas en 2025. Le rapport rappelle que le gouvernement vietnamien encadre étroitement les médias traditionnels, mais aussi le secteur du livre, avec une validation préalable des contenus, une censure des voix dissidentes et un accès limité aux publications indépendantes ou étrangères.

Au-delà de l’index, la base « Writers at Risk » (« Auteurs à Risques ») de PEN America recense 1059 cas dans 83 pays. Elle inclut des situations qui ne relèvent pas nécessairement de l’emprisonnement : procès, harcèlement, disparition forcée, meurtre, exil ou restrictions après une libération. En 2025, cette base fait état de 53 cas de meurtre, 13 disparitions forcées et 170 situations d’exil ou de déplacement contraint liées à l’activité ou à l’identité d’auteur.

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Par Ewen Berton

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