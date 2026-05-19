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Avec l’IA, la CNIL entre dans une nouvelle ère

Dans son rapport annuel 2025, la CNIL décrit une année de bascule, entre protection des adolescents, explosion des violations de données et sanctions record contre Google et Shein. L’autorité met en avant un manga destiné aux collégiens, de nouveaux outils pédagogiques et son futur rôle central dans le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle. Mais cette extension rapide de ses missions se heurte à des moyens humains et budgétaires limités...

Le 19/05/2026 à 14:52 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

19/05/2026 à 14:52

Hocine Bouhadjera

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Publié en juin dernier, et présenté comme l’une de ses réalisations emblématiques pour sensibiliser les 11-15 ans à la vie privée en ligne, le premier tome du manga L’Agence Privacy suit deux enquêteurs chargés d’élucider une affaire mêlant cyberharcèlement, piratage et usurpation d’identité. Le scénario est signé Faouzi Boughida, avec des illustrations de Grelin.

La version papier du premier tome a été diffusée auprès de tous les collèges de France, de son réseau de partenaires institutionnels et de certaines bibliothèques municipales partenaires. L’ouvrage est aussi distribué lors d’actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et lors d’événements auxquels participe la CNIL. Une version numérique est également proposée.

Les adolescents face aux risques numériques

Ce projet s’inscrit dans une offensive plus large en direction des jeunes. L’autorité rappelle que les adolescents sont particulièrement exposés aux risques numériques : surexposition aux écrans, enfermement algorithmique, contenus toxiques, cyberharcèlement, vol de données ou chantage sexuel. Le rapport insiste aussi sur la nécessité d’impliquer les parents, les enseignants et les éducateurs, alors que 79 % des enfants ont accès à un téléphone portable avant 11 ans, d’après une enquête CSA de novembre 2023.

Autour du manga, la CNIL a construit un ensemble de ressources pédagogiques. Depuis mars 2025, elle propose Un océan de données, un dispositif destiné aux 11-15 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Il comprend une carte XXL, des fiches, un livret et un podcast, avec des thèmes concrets comme le premier téléphone, la géolocalisation ou le cyberharcèlement. Un jeu de cartes, Données paires-sonnelles, reprend le principe du jeu de paires pour expliquer les données personnelles et sensibles dès 7 ans.

Autre outil : FantomApp, une application gratuite destinée aux 10-15 ans et à leurs parents. Lancée en décembre 2025, elle vise à aider les jeunes à protéger leurs données sur les réseaux sociaux, connaître leurs droits et trouver de l’aide en cas de problème. Conçue avec des collégiens, elle repose sur trois fonctions : des informations et contacts de confiance face au cyberharcèlement, au vol de données ou au chantage sexuel ; des outils pratiques comme le floutage de photos ou le test de robustesse des mots de passe ; et des tutoriels pour sécuriser ses comptes. L’application a été financée par l’Union européenne et ses contenus doivent être traduits dans plusieurs pays partenaires.

Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, relève que les contrôles menés en 2024 et 2025 sur les données des mineurs en ligne ont montré que les acteurs du numérique n’adaptent pas toujours leurs mentions d’information à ce public. Une dizaine de mises en demeure a été adressée aux organismes concernés, non nommés.

Le piratage, première cause d'incident

Plus généralement, le rapport annuel dresse le portrait d’une autorité confrontée à une explosion des risques numériques, d’abord sur le terrain des fuites de données. La CNIL indique avoir été notifiée de 17.802 violations de données personnelles en 2025, contre 5630 en 2024. Ce chiffre exceptionnel est toutefois corrigé dans son bilan, car deux attaques contre des éditeurs de solutions - l’un utilisé par des professionnels du conseil patrimonial, l’autre par des professionnels de santé libéraux -, ont généré à elles seules 11.635 notifications. Après ajustement, la CNIL retient 6167 violations, soit +9,5 % par rapport à 2024.

Le piratage reste la première cause d’incident, avec 50 % des violations déclarées. La CNIL cite le vol de données via des comptes légitimes, les rançongiciels, l’hameçonnage ou le bourrage d’identifiants. Les violations susceptibles de concerner plus d’un million de personnes demeurent nombreuses : environ une quarantaine en 2025, contre une trentaine en 2024.

Face à ces incidents, l’autorité met l’accent sur les grandes bases de données. Elle rappelle que les attaques reposent souvent sur des identifiants usurpés, sur la faiblesse de sous-traitants ou sur une détection trop tardive des intrusions. Elle recommande notamment l’authentification multifacteur pour les accès externes, la journalisation et l’analyse des flux de données, la sensibilisation régulière des collaborateurs et un meilleur encadrement des sous-traitants. En cas de mesures de sécurité insuffisantes, l’amende peut atteindre 10 millions € ou 2 % du chiffre d’affaires annuel.

La CNIL change de dimension avec l'IA

 L’intelligence artificielle constitue l’autre grand chantier ouvert devant la CNIL. Le règlement européen sur l’IA, applicable progressivement depuis le 2 février 2025, encadre le développement, la mise sur le marché et l’utilisation de systèmes susceptibles de présenter des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. En 2025, la CNIL a été désignée comme autorité de protection des droits fondamentaux, ce qui lui donne une fonction d’alerte et de contrôle sur les systèmes d’IA à haut risque.

Mais le rapport va plus loin : Marie-Laure Denis précise que l’exécutif, sous réserve de confirmation par le Parlement, entend confier à la CNIL quatre rôles distincts en matière d’IA. L’autorité conserverait d’abord sa mission historique de régulation des algorithmes utilisant des données personnelles. Elle contrôlerait aussi l’absence d’usage de systèmes d’IA interdits et jouerait un rôle d’alerte comme autorité de protection des droits fondamentaux. Enfin, elle deviendrait autorité de surveillance du marché pour une large partie des systèmes d’IA à haut risque, notamment dans la biométrie, l’emploi, la migration ou les usages répressifs.

À LIRE - IA : le Sénat change les règles du jeu pour défendre les œuvres culturelles

Ce basculement modifie profondément son rôle. La CNIL ne se contente plus d’appliquer le RGPD à des traitements de données : elle doit désormais se préparer à surveiller des marchés et des secteurs d’activité. Le rapport évoque des prérogatives étendues dans plusieurs domaines sensibles : champ régalien, éducation, travail et processus démocratiques.

Pour anticiper cette évolution, elle a mis en place en 2025 un groupe de travail interne nourri par l’expérience d’autorités de surveillance de marché déjà existantes, tout en travaillant avec les autres régulateurs pressentis. L’objectif affiché est de construire une doctrine lisible sur l’articulation entre RGPD et règlement IA, à destination des développeurs comme des déployeurs de systèmes d’IA.

Encadrer l’IA, de l’école aux marchés

Concrètement, ces nouvelles missions devraient conduire la CNIL à définir une doctrine de bon usage de l’IA dans ses domaines de compétence, accompagner les acteurs, certifier leur conformité dans certains cas, puis contrôler et sanctionner les mauvaises pratiques. Marie-Laure Denis souligne que cette surveillance de marché place l’institution dans un rôle différent de celui qu’elle exerçait jusqu’ici avec le RGPD. Les deux défis immédiats sont donc d’adapter ses méthodes de travail à ce nouveau métier et de s’approprier le règlement IA sous un angle opérationnel.

Sur le terrain de l’accompagnement, la CNIL a enrichi en 2025 son corpus de recommandations pour les concepteurs et développeurs de systèmes d’IA. Le rapport rappelle qu’un avis du Comité européen de la protection des données a confirmé, fin 2024, que le RGPD s’appliquait dans de nombreux cas aux modèles entraînés sur des données personnelles, en raison de leurs capacités de mémorisation.

La CNIL a publié plusieurs fiches pour sécuriser juridiquement les projets d’IA. Deux recommandations, parues en février, portent sur l’information des personnes et l’exercice de leurs droits lorsque leurs données servent à entraîner un modèle. Une autre, publiée en juin, précise le recours à l’intérêt légitime comme base légale : l’intérêt poursuivi doit être légitime, le traitement nécessaire, et l’atteinte aux droits des personnes ne doit pas être disproportionnée.

Au total, l’autorité revendique 13 fiches pratiques et une liste de vérifications couvrant les principales étapes du développement d’un système d’IA : régime juridique applicable, finalité, minimisation des données, sécurité, information, transparence, gouvernance et respect des droits. Ces textes ont été élaborés après consultations publiques, avec des contributions d’entreprises, chercheurs, universitaires, associations, conseils juridiques et techniques, syndicats et fédérations professionnelles.

L’éducation fait partie des secteurs visés. La CNIL reconnaît que l’IA peut aider les enseignants à produire des exercices, corriger certains travaux ou accompagner les devoirs des élèves. Mais elle alerte sur les risques liés aux mineurs : confiance excessive dans les réponses générées, recherche de solutions toutes faites, perte de confidentialité et standardisation de l’enseignement ou de l’évaluation. En juin 2025, elle a publié deux FAQ : l’une pour les enseignants, l’autre pour les responsables de traitement - chefs d’établissement, ministère et autorités académiques.

Le rapport cite aussi plusieurs chantiers plus techniques. Le projet PANAME, lancé en juin 2025 avec l’ANSSI, Inria et le PEReN, doit développer une bibliothèque logicielle capable d’évaluer si un modèle traite ou non des données personnelles. En décembre, la CNIL a également mis à disposition un outil expérimental sur la traçabilité des modèles d’IA publiés en source ouverte, pour explorer la manière dont les droits d’opposition, d’accès ou d’effacement pourraient être exercés lorsque des informations personnelles se retrouvent mémorisées dans un modèle.

Des amendes record et des moyens limités

Sur le volet répressif, 2025 marque un record financier. La CNIL a prononcé 83 sanctions, soit un niveau proche de 2024, mais le montant cumulé des amendes atteint 486.839.500 €, contre 55.212.400 € l’année précédente. Deux dossiers concentrent l’essentiel de ce montant : Google, sanctionné à hauteur de 325 millions €, et Shein, sanctionné à hauteur de 150 millions €, tous deux pour des manquements liés aux cookies et traceurs.

Dans le dossier Google, la CNIL reproche notamment l’affichage d’annonces publicitaires prenant la forme de courriels dans Gmail sans recueil du consentement, ainsi qu’un défaut d’information lors de la création d’un compte sur le dépôt de traceurs publicitaires. Pour Shein, elle a relevé le dépôt de traceurs sans consentement, le non-respect du choix des internautes et une information insuffisante.

Les plaintes poursuivent aussi leur hausse. Après un record en 2024 avec 17.772 plaintes, la CNIL en a reçu 20.150 en 2025, soit une progression de plus de 10 %. Les secteurs les plus visés sont les télécoms, internet et réseaux sociaux, le travail, puis le commerce et l’immobilier. L’autorité relie cette hausse aux violations de données de grande ampleur et à une meilleure connaissance du RGPD par les particuliers.

Cette extension des missions se heurte toutefois à une limite : les moyens. La CNIL affiche 303 agents en 2025 et un budget de 30,2 millions €. Elle souligne que la notification budgétaire a été inférieure à ses besoins opérationnels, avec 6 créations de postes obtenues en 2025, puis aucune création de poste en 2026 malgré les nouvelles compétences liées notamment à l’intelligence artificielle. Plus de 87 % du budget de fonctionnement de 4,2 millions € est consacré à des charges incompressibles, laissant environ 500.000 € pour financer des projets innovants.

La CNIL poursuit aussi son accompagnement des professionnels, avec des outils consacrés à la mesure de la diversité au travail, à la réutilisation de bases de données, aux cookies de mesure d’audience, aux transferts hors de l’Espace économique européen ou encore à la distinction entre responsable de traitement et sous-traitant. Sept webinaires thématiques ont également réuni 2400 participants, dont 60 % issus du secteur privé.

À LIRE - Piratage : le Conseil d’État impose un tour de vis à l’ARCOM

Le rapport souligne enfin la montée de l’« interrégulation ». Avec le règlement IA, le DSA, le DGA, le DMA ou les règles sur la publicité politique, la CNIL doit désormais coordonner son action avec l’Arcom, la DGCCRF, l’Arcep ou l’Autorité de la concurrence. À l’échelle européenne, la déclaration d’Helsinki du Comité européen de la protection des données vise, elle, à rendre le RGPD plus clair et plus simple à appliquer, notamment pour les petites et moyennes organisations.

Le rapport complet et détaillé est à retrouver ici.

Crédits photo : TheDigitalArtist, CC0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a voté la clarification du dialogue social et l’organisation d’élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sein de leur régime de sécurité sociale. Ce vote historique — adopté par 186 voix contre 72 — marque une étape majeure vers la reconnaissance du scandale Agessa et la reprise en main du régime social par les bénéficiaires eux-mêmes.

06/11/2025, 17:31

Autres articles de la rubrique Numérique

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Les éditeurs nord-américains adeptes de l’IA, mais la défiance reste

Une enquête du Book Industry Study Group et de BookNet Canada mesure l’usage réel de l’intelligence artificielle dans la chaîne du livre nord-américaine. Près d’un professionnel sur deux y recourt déjà, surtout pour le traitement des flux. Mais le droit d’auteur, la fiabilité des contenus et l’arrivée de faux livres sur les plateformes concentrent une défiance massive, qui replace la gouvernance au centre des métiers et des contrats du livre, en 2026.

18/05/2026, 10:02

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Audiolivre : Storytel teste les voix IA avec licence sur voix humaine

La comédienne danoise Maria Garde a licencié sa voix à Storytel et Mofibo pour un service de changement de narrateur par IA. Présenté à Munich devant l’IG Hörbuch, le dossier documente un accord d’un an, 50 livres déjà enregistrés et un usage de 10 à 15 % sur certains titres très écoutés. Avec une question cruciale pour le format : qui contrôle, rémunère et signale la réplique d’une voix humaine dans les catalogues ?

16/05/2026, 10:12

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Le CNDH ouvre une bibliothèque IA pour diffuser ses archives

Au salon du livre de Rabat, le Conseil national des droits de l’Homme a présenté une bibliothèque numérique enrichie par l’intelligence artificielle. Conçue en interne, la plateforme rassemble rapports, études, avis et recommandations, puis les rend interrogeables. 

15/05/2026, 10:59

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Les éditeurs allemands balisent leurs catalogues face à l’IA

En Allemagne, le Börsenblatt alerte les éditeurs sur l’urgence d’un droit d’opposition lisible par machine face à la fouille de textes et de données utilisée par les modèles d’intelligence artificielle. Derrière l’enjeu juridique, la protection des catalogues dépend désormais des métadonnées, des standards techniques et des flux de distribution, du fichier numérique à la couverture, jusqu’aux plateformes et librairies en ligne.

15/05/2026, 10:52

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Thotario ouvre son test public, l’occasion numérique encore à l’épreuve

La plateforme Thotario, portée par la société COMVERSE, a ouvert un test grand public autour de la revente d’ebooks. Le dispositif, encore expérimental, repose pour l’heure sur des livres libres de droit, un portefeuille fictif et des mécanismes communautaires. Derrière l’annonce, une question demeure centrale : la propriété des biens culturels numériques trouve-t-elle enfin un modèle viable ?

14/05/2026, 09:14

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Au Japon, les jeunes femmes affrontent l’isolement social

À Tokyo, la solitude n’est plus seulement un thème littéraire. Dans un Japon marqué par la baisse des naissances et l’isolement des jeunes adultes, Crush, de Momo Yamaguchi, fait entendre le trouble d’une femme confrontée à la fatigue des rencontres amoureuses. Actes Sud Audio donne à ce premier roman une lecture à deux voix où le désir, l’attente et cette fatigue des rencontres résonnent avec l'actualité.

12/05/2026, 15:15

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Internet Archive crée une fondation suisse pour sauver des archives

Trente ans après la création de l’Internet Archive par Brewster Kahle, une fondation suisse rejoint l’écosystème international de l’organisation. Installée à Saint-Gall, elle concentre ses premiers chantiers sur les archives menacées et la conservation des modèles d’intelligence artificielle, avec l’Université de Saint-Gall et une conférence de l’UNESCO annoncée à Paris en novembre 2026. L’enjeu touche directement bibliothèques et chercheurs.

09/05/2026, 10:19

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Le Mali replonge dans la violence et le Sahel inquiète

Il y a des territoires que l’on comprend mieux en les écoutant. Sahara rouge, d’Alissa Descotes-Toyosaki, le rappelle par la voix même de l’autrice : le désert y devient une archive sonore des zones interdites, de Fukushima aux mines d’uranium du Niger, jusqu’au camp de Mbera où des nomades maliens ont trouvé refuge. Actes Sud Audio présente ce récit comme une traversée entre littérature de voyage et reportage d’investigation.

07/05/2026, 16:11

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Chut ! Écoutez : Amazon ouvre sa librairie Audible, sans aucun livre

La filiale du géant américain transforme le livre audio en lieu physique avec Story House, espace éphémère ouvert à New York jusqu’au 31 mai. Présentée comme une librairie sans livres, l’installation met en scène vignettes d’écoute, salons immersifs, conseils personnalisés et rencontres publiques, au moment où les plateformes cherchent à rendre l’écoute plus visible, sociale et prescriptive, au-delà de l’application mobile, du casque et du simple catalogue.

02/05/2026, 20:07

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Quand l'autrice Hillary Clinton imagine la terreur, l’Iran ravive la menace

État de terreur, le thriller coécrit par Hillary Rodham Clinton et Louise Penny (trad. Lori Saint-Martin et Paul Gagné - Actes Sud), s’ouvre sur un scénario que l’actualité vient de rendre moins romanesque : une série d’attentats bouscule l’ordre mondial. Ceci, tandis qu’une secrétaire d’État nouvellement nommée tente de comprendre qui tire parti d’un pouvoir américain mal raccordé au réel.

30/04/2026, 16:14

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Babelio inaugure une section Jeunesse, fondée sur les avis des lecteurs

Babelio instaure Babelio Jeunesse, un espace à l'intérieur de sa plateforme consacrée aux livres jeunesse et jeune adulte. Le site propose des repères d’âge alimentés par les lecteurs, ainsi qu’un nouveau moteur de découverte par âge, genre, thème ou type de livre. Le projet a été lancé avec le soutien du Centre national du livre.

30/04/2026, 12:05

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Écrire avec une IA : au Japon, les prix s’adaptent

Au Japon, le prix Hoshi Shinichi, consacré aux récits courts nourris par l’imaginaire scientifique, est devenu l’un des laboratoires les plus avancés de la littérature à l’heure de l’intelligence artificielle. La 13e édition du prix a vu les œuvres utilisant l’IA prendre une place inédite : dans la catégorie générale, trois des quatre textes récompensés auraient eu recours à l’intelligence artificielle. 

29/04/2026, 17:40

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Claude se connecte à Audible : l’IA, votre nouveau libraire audio ?

Anthropic poursuit l’élargissement de Claude au-delà des usages professionnels. L’entreprise a annoncé une série de nouveaux connecteurs pour des applications du quotidien, parmi lesquelles Audible ou Spotify.

28/04/2026, 14:47

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Livre numérique : l’Espagne creuse l’écart sur le marché mondial

Le marché du livre numérique en langue espagnole a atteint 130 millions d’euros en 2025, porté d’abord par l’Espagne, qui concentre 57 % de la valeur totale. Derrière cette progression, le rapport annuel de De Marque montre un secteur encore dominé par l’achat à l’unité, mais stimulé par les nouveautés, le poids croissant du fonds, l’essor du prêt en bibliothèque et la montée continue de l’audiolivre.

27/04/2026, 16:27

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En Europe, on a acheté plus d'ebooks en 2025, mais le livre de papier résiste

En 2025, 9,5 % des internautes européens ont acheté un livre numérique ou audio, contre 7,3 % un an plus tôt. Eurostat confirme une progression nette, mais très inégale selon les pays. En France, le baromètre Sofia-SNE-SGDL montre surtout l’essor de l’audio et la persistance du papier.

25/04/2026, 11:12

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Vision d'avenir : la publication de mangas, en dix langues et simulanément

Shueisha accélère la mondialisation du manga en diffusant désormais des chapitres en neuf langues au même moment que l’édition japonaise. Une stratégie qui rompt avec l’ancien modèle, fondé sur des traductions tardives après validation du succès local. Elle déplace la concurrence vers la vitesse, l’accès mondial et la captation directe des lecteurs hors Japon, Chine et Corée. 

23/04/2026, 12:25

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Quand l’intelligence artificielle remet Hume, Malebranche et Condillac au centre du jeu

Et si l’intelligence artificielle faisait revenir sur scène David Hume, Nicolas Malebranche et Étienne Bonnot de Condillac, que l’on croyait rangés dans les réserves du XVIIIe siècle ? L’hypothèse mérite mieux qu’un haussement d’épaules.

22/04/2026, 16:04

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L'éditeur Masobe lance son appli pour freiner le piratage de livres au Nigeria

Au Nigeria, l’éditeur indépendant Masobe Books lance une application de lecture sur abonnement dans un contexte de forte tension autour du piratage. Tarifs adaptés au marché local, location de titres, commande d’exemplaires imprimés et protections techniques : la plateforme cherche moins à punir les usages illicites qu’à rendre l’offre légale plus accessible.

20/04/2026, 15:43

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Audiobook : Spotify impose l’abonnement, les auteurs réclament des comptes

La montée en puissance des abonnements l'audiolivre relance une question centrale : comment transformer l’explosion des usages en revenus clairs pour les auteurs. Entre promesse d’accès élargi, accords confidentiels et relevés de droits jugés insuffisamment lisibles, le débat porte moins sur la popularité de l’audio que sur la manière dont sa valeur remonte, concrètement, jusqu’aux écrivains.

20/04/2026, 11:37

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IA et livres : comment les algorithmes enferment vos lectures

Dans le monde du livre, le sigle IA cristallise les inquiétudes. On y voit le spectre d'une standardisation absolue, un rouleau compresseur algorithmique prêt à broyer le flair du libraire. Cette crispation est légitime, mais elle se trompe de cible. Le véritable péril n'est pas l'intelligence artificielle, mais l'usage qu'en font les plateformes de vente. Leurs algorithmes de popularité nous enferment dans des boucles de répétition : si vous avez acheté le best-seller A, on vous suggère le best-seller B. 

20/04/2026, 10:55

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Les JRPG et la culture pop : comment le Japon a conquis le monde par le jeu vidéo

Né au Japon, le JRPG (Japanese Role-Playing Game) désigne un jeu de rôle à la narration très écrite, centré sur des personnages et des combats stratégiques. De Final Fantasy à Persona, ce genre longtemps confidentiel s’est imposé comme une force majeure de la culture populaire mondiale. Retour sur une trajectoire improbable, de la faillite annoncée de Square à l’influence durable des JRPG sur notre imaginaire collectif.

Par [Icicle Disaster]

18/04/2026, 08:51

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Lecture : 47 millions de Français ont lu en 2025, mais...

Que l'on se rassure : la lecture en France progresse, portée par les petits lecteurs, la poussée de l’audio et le poids persistant du papier. Mais le baromètre Sofia-SNE-SGDL 2026 met aussi en lumière trois lignes de force plus sensibles : l’essor du livre d’occasion, le rôle décisif des bibliothèques et une remontée du piratage, au moment où les procédures judiciaires se multiplient en France comme à l’étranger, sur fond d’IA générative.

17/04/2026, 13:00

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Livre audio : Spotify lance Page Match en France face à Amazon

Le suédois Spotify accélère son développement dans le livre audio avec l’arrivée en France de Page Match, une fonctionnalité permettant de passer instantanément du livre papier à l’écoute audio sans perdre le fil. Une innovation qui s’inscrit dans une course à la convergence des formats, où la plateforme entend rivaliser avec Amazon, dont l’écosystème Kindle et Audible repose sur une logique plus fermée et intégrée.

15/04/2026, 17:45

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Un programme aux États-Unis pour assurer la sécurité des auteurs

Retirer des livres des bibliothèques n'était qu'un premier pas : aux États-Unis, la contestation s’accompagne désormais de menaces visant directement autrices et auteurs. Au point de contraindre le PEN America à intervenir et déployer un programme inédit pour la sécurité de celles et ceux qui font les oeuvres.

13/04/2026, 16:34

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Avec 8000 livres gratuits sur mobile, le Brésil ouvre sa bibliothèque numérique

Téléphone portable, prêt numérique, cours de langues et chèques-livres : le Brésil active des leviers très concrets pour élargir l’accès aux textes. Avec MEC Livros, le ministère de l’Éducation met 8000 titres à disposition du public ; à Bahia, la biennale renforce fortement son programme scolaire. Deux décisions distinctes, mais une même logique d’accès, de circulation et d’achat.

09/04/2026, 13:04

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Amazon coupe l’accès aux nouveaux livres sur les anciens Kindle : et le vôtre ?

Amazon met fin, le 20 mai 2026, à une partie du support accordé à ses plus anciens appareils de lecture et à plusieurs tablettes Fire. Les utilisateurs concernés conserveront l’accès aux livres déjà téléchargés, mais perdront la possibilité d’acheter, d’emprunter ou de récupérer de nouveaux titres depuis la boutique intégrée. Une décision technique qui redessine les usages des premières générations de Kindle.

08/04/2026, 17:48

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Innovation éditoriale et numérique : EDRLab et PILEn unissent leurs expertises

Dans le cadre du projet européen Thinkpub, centré sur la formation des professionnels du livre à l'ère numérique, l'EDRLab, laboratoire européen de la lecture numérique, et le PILEn, plateforme associative compétente sur ces sujets en Belgique francophone, se rapprochent. Les deux entités ont mis en commune leurs ressources organisationnelles pour des actions lors de la Foire du Livre de Bruxelles et au Musée de la BD.

08/04/2026, 15:25

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Monde arabe : les audiobooks en arabe standard changent d’échelle

Le livre audio en arabe standard ne progresse pas par simple mimétisme technologique. Il répond à une équation propre au monde arabe : des publics dispersés, des dialectes multiples et un usage mobile devenu central. Là où l’Inde fait exploser l’audio en langues locales, l’aire arabophone mise sur une langue commune pour diffuser plus largement, des marchés nationaux jusqu’aux diasporas.

 

06/04/2026, 08:55

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Amazon serre la vis sur les livres créés avec l’IA

La firme n'interdit pas directement son outil d''autopublication Kindle Direct Publishing aux manuscrits issus de l’intelligence artificielle. Elle impose en revanche un principe plus structurant : déclarer ce que la machine a réellement produit. Derrière cette exigence, une logique de traçabilité s’installe, avec des effets très concrets pour les auteurs et, à terme, la qualification même d’un livre mis en vente. 

02/04/2026, 09:41

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Quand le piratage frappe Peppa Pig et Transformers : Hasbro durement touché

L’attaque informatique révélée par Hasbro ne concerne pas seulement un géant du jouet. Derrière Peppa Pig, My Little Pony ou Jem and the Holograms, le groupe pilote aussi une mécanique active de licences éditoriales, des storybooks aux comics. Quand certains systèmes passent hors ligne pendant plusieurs semaines, ce sont aussi les validations, les fichiers, les calendriers et les flux du livre sous licence qui entrent sous tension.

02/04/2026, 09:27

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Une étude affirme que l'IA restituerait jusqu’à 90 % d’un livre protégé

Dans le sillage des progrès rapides de l’intelligence artificielle, deux publications académiques de mars 2026 éclairent un point de tension central. L’une démontre qu’un modèle restituerait une part très importante d’un livre. L’autre appelle à ne pas sur-réguler ces technologies. Ensemble, elles redessinent les termes du débat juridique autour du droit d’auteur et des usages de l’IA.

01/04/2026, 13:11

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De la VOD au livres audio : le géant russe Ivi mise sur l'audiobook pour garder ses abonnés

Le soir, l’écran ne s’éteint plus vraiment : il change de forme. Dans l’économie nerveuse des abonnements, chaque minute d’attention compte, chaque trajet devient un créneau d’écoute, chaque plateforme rêve d’avaler l’usage voisin. En Russie, Ivi ne cherche plus seulement à occuper le canapé ; le service avance désormais jusque dans les oreilles, là où l’audio prolonge le streaming bien après la dernière image.

31/03/2026, 17:21

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Inde : les livres audio en langues locales bouleversent le marché du livre

La secousse qui agite l'industrie indienne vient d’un smartphone où s'entend soudainement une langue qu’on parle à la maison plutôt qu’au bureau. Ce n’est pas la périphérie qui rattrape le centre : c’est le centre qui découvre, avec retard, que la lecture avait déjà pris un autre chemin.

31/03/2026, 12:41

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Sur 10 livres numériques vendus, seuls 3 sont des nouveautés...

Le numérique promettait la vitesse, il installe la durée. En marge de la Foire du livre de Bruxelles, Primento diffuseur/distributeur d'oeuvres en numérique révèle un basculement silencieux. Derrière la circulation instantanée des fichiers et l’illusion d’un marché dominé par les sorties récentes, une autre logique s’impose : celle du catalogue profond, discret mais persistant. 

30/03/2026, 16:56

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Quand l'IA fait le tri : 1984, Twilight et Michelle Obama exclus d’une bibliothèque scolaire

On avait promis des machines pour gagner du temps : voici des machines qui trient les idées et distribuent des certificats de respectabilité aux rayonnages. Dans une époque qui adore les tableaux de bord et redoute la nuance, la bibliothèque scolaire devient à son tour un terrain d’expérimentation : non plus pour lire davantage, mais pour éliminer plus vite.
 
 
 

29/03/2026, 12:38

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Dans les librairies du Japon, faute de personnel, l'IA remplace les libraires

Longtemps, la librairie japonaise a survécu à force de patience, de stocks serrés et de dévouement discret. Désormais, elle s’essaie à un autre régime : portes déverrouillées par QR code, caisses sans caissier, caméras qui remplacent le regard. Dans ce pays où le manque de bras devient une donnée structurelle, l’automatisation ne relève plus de la science-fiction : elle s’invite dans les rayons, avec sa promesse d’efficacité et son parfum de dépossession.

29/03/2026, 03:30

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