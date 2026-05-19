Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Auteurs

Anouck Faure reçoit le Grand Prix de l’Imaginaire 2026 pour Aatea

Déjà récompensé par quatre prix littéraires, Aatea, le deuxième roman d’Anouck Faure, publié aux éditions Argyll, reçoit le Grand Prix de l’Imaginaire dans la catégorie roman francophone. Le prix sera remis le samedi 23 mai, pendant la Comédie du livre de Montpellier, où l’autrice sera présente en dédicace tout le week-end.

Le 19/05/2026 à 13:18 par Clotilde Martin

|

Publié le :

19/05/2026 à 13:18

Clotilde Martin

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Avec Aatea, Anouck Faure ajoute une nouvelle distinction à un parcours déjà remarqué. Le roman, paru en 2025 chez Argyll, obtient le Grand Prix de l’Imaginaire, dans la catégorie roman francophone.

Le livre arrive après La Cité diaphane, également publié par la même maison d’édition. Pour ce second roman, l’autrice explore plusieurs lignes de force : les racines, le désir de liberté, mais aussi les attaches que chacun construit au fil de son existence. Des liens que l’on garde, que l’on invente parfois — ou dont il faut savoir se défaire.

Une autrice aussi illustratrice

Anouck Faure n’est pas seulement romancière. Originaire de Nouvelle-Calédonie, elle est aussi artiste plasticienne et illustratrice. Une dimension que l’on retrouve dans Aatea, pour lequel elle a réalisé 15 illustrations intérieures ainsi qu’une carte, intégrées au fil du récit.

Navigateur capable de diriger son voilier solaire sur les océans en suspension de la Nuée, Aatea n’en demeure pas moins un paria aux yeux de son peuple : né en mer, il ne possède pas le filament, cet organe symbiotique qui permet aux siens de coexister avec de gigantesques îles vivantes. Seules ses expéditions maritimes l’aident à endurer la servitude à laquelle le contraint le système des castes.

 

Or, après une attaque de pirates qui coûte la vie à tous ses passagers, Aatea perd le droit de naviguer. Il choisit alors l’impensable : fuir la sécurité des îles, tout abandonner et suivre les traces de sa grand-mère, une exploratrice dont les récits ont bercé son enfance.


Tandis qu’un froid inhabituel s’abat sur le monde, Aatea part seul sur les flots instables, déterminé à voyager plus loin que quiconque. Cependant, dans la Nuée, où tout se dévore et se déchire, de nombreux dangers guettent le navigateur ; des dangers mais aussi des rencontres, de celles qui ancrent une vie et lui donnent un sens. 

 

- Présentation du roman lauréat

Elle avait déjà reçu un Grand Prix de l’Imaginaire en 2024, cette fois pour son travail graphique. Avec cette nouvelle récompense, son nom s’inscrit donc une deuxième fois au palmarès du prix, dans un registre différent.

Pour les éditions Argyll, lancées en 2021 et diffusées-distribuées en librairie par Harmonia Mundi, cette récompense marque un troisième prix national. Avant Aatea, la maison avait déjà été distinguée avec le Prix Julia Verlanger pour Re:Start, de Katia Lanero Zamora, puis le Prix Libr’à Nous pour Briser les os, de Cassandra Khaw.

L'ensemble du palmarès 

Le palmarès 2026 distingue également plusieurs autres ouvrages et créateurs. En roman étranger, le prix revient au Livre des passages d’Alex Landragin, publié au Cherche-Midi. Côté formats courts, L’Âge des tempêtes de Thomas Day, paru dans Bifrost n° 117 chez Le Bélial, est récompensé en nouvelle ou novella francophone, tandis que La Migration annuelle des nuages et Ce qui se dit par la montagne de Premee Mohamed, publiés à L’Atalante, l’emportent dans la catégorie étrangère.

En jeunesse, le jury distingue Station Symbiose de Noëmie Lemos chez Critic, ainsi que Le Voleur et La reine d’Attolie de Megan Whalen Turner, chez Monsieur Toussaint Louverture. Le prix Jacques Chambon de la traduction est attribué à Sylvie Bérard et Suzanne Grenier pour Les Sœurs de la Muée de Larissa Lai, publié au Quartanier. Le prix Wojtek Siudmak du graphisme revient à Yvan Belikov pour les cinq tomes de la série The Bone Season de Samantha Shannon, chez De Saxus. L’essai est représenté par Petites histoires de la science-fiction française d’Alain Grousset, paru chez ActuSF, tandis que le prix spécial distingue Demain commence hier de George W. Barlow, publié chez Flatland.

L’an dernier, le Grand Prix de l’Imaginaire avait distingué L’Ost céleste d’Olivier Paquet, publié chez L’Atalante, en roman francophone. Le prix du roman étranger était revenu à La Maison des soleils d’Alastair Reynolds, paru au Bélial’ dans une traduction de Pierre-Paul Durastanti. Les formats courts avaient également été récompensés, avec Les Essaims de Chloé Chevalier chez Robert Laffont, côté francophone, et Mieux vivre grâce aux algorithmes de Naomi Kritzer, publié dans Galaxies, pour la catégorie étrangère.

La jeunesse avait salué De délicieux enfants de Flore Vesco, à L’École des loisirs. Le prix Jacques Chambon de la traduction avait été attribué à Mikaël Cabon pour Les Beaux et les Élus de Nghi Vo, tandis que le prix Wojtek Siudmak du graphisme récompensait Kévin Deneufchatel pour Les Nefs de Pangée et l’identité graphique du label Mu chez Mnémos. Le jury avait aussi distingué Scientifiction. La physique de l’impossible de Roland Lehoucq, publié au Bélial’, dans la catégorie essai, et remis un prix spécial aux éditions Au Diable Vauvert pour leur travail autour de l’œuvre d’Octavia E. Butler.

Un prix installé dans l’histoire de l’imaginaire

Créé dans le cadre des conventions nationales de science-fiction, le Grand Prix de l’Imaginaire s’est peu à peu détaché de ce premier ancrage pour élargir son champ. D’abord consacré à la science-fiction française, il a progressivement intégré d’autres formes et catégories : jeunesse, essais, œuvres étrangères, traduction, puis graphisme. Cette ouverture a accompagné son changement de nom, du Grand Prix de la Science-Fiction Française au Grand Prix de l’Imaginaire.

Le prix a aussi voyagé. Après avoir été remis au Futuroscope, puis accueilli par les Utopiales de Nantes, il s’est installé pendant treize ans à Saint-Malo, dans le cadre d’Étonnants Voyageurs. Depuis 2024, année de son cinquantenaire, il est remis à Montpellier, pendant la Comédie du Livre – dix jours en mai.

À LIRE - Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy

La remise du Grand Prix de l’Imaginaire aura lieu le samedi 23 mai, lors de la Comédie du livre de Montpellier. Anouck Faure y dédicacera ses ouvrages pendant tout le week-end.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit Image : Anouck Faure / Argyll

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

Commenter cet article

 

Aatea

Anouck Faure

Paru le 10/01/2025

432 pages

Argyll Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494665545
9782494665545
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le livre des passages

Alex Landragin trad. Caroline Nicolas

Paru le 17/04/2025

464 pages

Le Cherche Midi

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749181820
9782749181820
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Dossier Harlan Ellison

Harlan Ellison, Thomas Day, Alastair Reynolds, Olivier Girard

Paru le 30/01/2025

199 pages

Belial'

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381631592
9782381631592
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La migration annuelle des nuages

Premee Mohamed trad. Marie Surgers

Paru le 09/01/2025

176 pages

L'Atalante Editions

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036002113
9791036002113
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Ce qui se dit par la montagne

Premee Mohamed trad. Marie Surgers

Paru le 06/03/2025

156 pages

L'Atalante Editions

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036002212
9791036002212
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Station symbiose

Noëmie Lemos

Paru le 21/05/2025

312 pages

Editions Critic

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375793312
9782375793312
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le voleur

Megan Whalen Turner trad. Yoko Lacour

Paru le 03/10/2025

256 pages

Monsieur Toussaint Louverture

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381962153
9782381962153
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La reine d’Attolie

Megan Whalen Turner trad. Yoko Lacour

Paru le 03/10/2025

288 pages

Monsieur Toussaint Louverture

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381962177
9782381962177
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les soeurs de la Muée

Larissa Lai trad. Sylvie Bérard, Suzanne Grenier

Paru le 03/10/2025

417 pages

Le Quartanier

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782896987030
9782896987030
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Saison d'Os

Samantha Shannon trad. Benjamin Kuntzer

Paru le 28/11/2024

667 pages

De Saxus

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378766207
9782378766207
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'ordre des mimes

Samantha Shannon trad. Benjamin Kuntzer

Paru le 09/01/2025

608 pages

De Saxus

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378766542
9782378766542
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le chant se lève

Samantha Shannon trad. Benjamin Kuntzer

Paru le 27/02/2025

544 pages

De Saxus

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378766580
9782378766580
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le masque tombe

Samantha Shannon trad. Benjamin Kuntzer

Paru le 03/04/2025

608 pages

De Saxus

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378766795
9782378766795
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le miroir sombre

Samantha Shannon trad. Benjamin Kuntzer

Paru le 15/05/2025

623 pages

De Saxus

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378766917
9782378766917
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Petites histoires de la science-fiction française

Alain Grousset

Paru le 10/07/2025

504 pages

ActuSF

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376866954
9782376866954
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Demain commence hier

George W. Barlow

Paru le 01/04/2025

200 pages

Flatland

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490426546
9782490426546
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Viviane Koenig lauréate du Prix Chateaubriand des collégiens 2026

Le Prix Chateaubriand des collégiens des Hauts-de-Seine, à l'occasion de son édition 2026, a été décerné à Viviane Kœnig pour son ouvrage Il était un jour Cléopâtre, publié aux éditions Scrineo. Elle a reçu la récompense le 11 mai dernier, des mains de Nathalie Léandri, vice-présidente du Département des Hauts-de-Seine en charge de l’éducation et du numérique éducatif.

19/05/2026, 11:00

ActuaLitté

Trois créatrices remportent le Prix suisse du livre jeunesse 2026

Verena Pavoni, Lena Raubaum et Franziska Walther ont reçu le Prix suisse du livre jeunesse 2026 pour Schlich ein Puma in den Tag, publié en allemand par Kunstanstifter Verlag. Le prix principal, doté de 10 000 francs, leur a été remis ce lundi aux Journées Littéraires de Soleure par l’Institut suisse Jeunesse et Médias, le Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband et les Journées Littéraires de Soleure. Le communiqué ne mentionne aucune traduction française de l’ouvrage.

18/05/2026, 16:58

ActuaLitté

Le Prix Joseph Kessel 2026 attribué à Nicolas Delesalle pour L’Art du ricochet

Le Prix Joseph Kessel 2026 est décerné à Nicolas Delesalle pour L’Art du ricochet, paru chez JC Lattès. Dotée de 5000 €, la distinction sera remise dimanche 24 mai à 14h30 dans l’auditorium du Palais du Grand Large, à Saint-Malo, pendant le Festival Étonnants Voyageurs. Elle récompense un ouvrage littéraire en langue française écrit dans l’esprit des textes de Joseph Kessel.

18/05/2026, 13:12

ActuaLitté

Les Prix de l’édition jeunesse africaine (PEJA) décernés à Nairobi

Après la proclamation des finalistes lors de la Bologna Children’s Book Fair, les Prix de l’édition jeunesse africaine ont été remis le 7 mai à Nairobi durant le Africa Forward Fest.

15/05/2026, 15:54

ActuaLitté

Prix Littéraire Prince Pierre 2026 : les auteurs sélectionnés dévoillés

Le Conseil littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco a arrêté sa sélection pour le Prix Littéraire Prince Pierre 2026 et la Bourse de la Découverte. Les lauréats seront désignés en octobre, en Principauté, avant leur annonce à l’Opéra de Monte-Carlo.

15/05/2026, 12:57

ActuaLitté

Prix Saint-Simon 2026 : Juan Carlos, Régis Debray et Patti Smith dans la première sélection

Créé en 1975, le Prix Saint-Simon distingue chaque année un livre de mémoires. Dotée de 5000 €, la récompense dévoile sa première sélection 2026, avant un vote final prévu le 2 juillet prochain.

13/05/2026, 17:34

ActuaLitté

Michel Houellebecq remporte le prix Paul-Jean Toulet 2026 avec Combat toujours perdant

Michel Houellebecq est le lauréat de la deuxième édition du prix Paul-Jean Toulet pour Combat toujours perdant, publié chez Flammarion. Créée en 2025, cette distinction récompense une œuvre — roman, poésie, essai ou biographie — parue en début d’année. La remise du prix est prévue le 30 mai prochain à Guéthary, où Paul-Jean Toulet passa les dernières années de sa vie.

13/05/2026, 17:14

ActuaLitté

Anne-Solange Muis lauréate du prix Gens de Mer – Littoral – ICI Bretagne 2026

Anne-Solange Muis reçoit le prix Gens de Mer – Littoral – ICI Bretagne pour Écume d’hiver, publié aux éditions Phébus. Le prix, créé en 2006 et remis chaque année lors du festival Étonnants Voyageurs, distingue un livre récent ayant un caractère maritime au sens large. La remise aura lieu le samedi 23 mai à Saint-Malo, où l’autrice recevra un chèque de 4000 euros remis par ICI Bretagne.

13/05/2026, 16:47

ActuaLitté

Prix Renaudot : les coups de cœur romans et essais du printemps 2026

Alors que reviennent les beaux jours et les longues heures de lecture, le jury du prix Renaudot s’est réuni, mardi 12 mai 2026, pour dévoiler ses sélections de printemps dans deux catégories, « Romans » et « Essais ».

12/05/2026, 15:26

ActuaLitté

Le prix Roger Nimier dévoile sa sélection finale 2026

Le jury du prix Roger Nimier a arrêté la sélection finale de sa 62e édition. Réuni le 8 mai au restaurant Les Éditeurs, il a retenu quatre romans encore en lice pour le prix, qui sera remis le mardi 26 mai à 19h, au Fouquet’s, à Paris.

12/05/2026, 13:57

ActuaLitté

Virginia Giuffre sacrée à titre posthume aux British Book Awards

Aux British Book Awards 2026, Nobody’s Girl, mémoire posthume de Virginia Roberts Giuffre, reçoit le prix du Livre de l’année et celui de la non-fiction narrative. Le palmarès distingue aussi Sarah Wynn-Williams, co-lauréate du Freedom to Publish avec Giuffre, et consacre une édition dominée par les voix empêchées, l’édition jeunesse, avec AF Steadman et Dav Pilkey, ainsi que plusieurs nouvelles catégories du prix, à Londres, ce lundi 11 mai 2026.

12/05/2026, 10:12

ActuaLitté

Le nouveau prix littéraire du Roi René dévoile ses quatre finalistes

Le nouveau prix littéraire du Roi René, créé à l’initiative des romanciers Enguerrand Guépy et Matthieu Falcone, a dévoilé les quatre romans retenus pour sa sélection finale avant la désignation du lauréat, prévue le 11 juin 2026 à Aix-en-Provence.

11/05/2026, 17:59

ActuaLitté

Hugo Lindenberg remporte le Grand Prix du Roman Michel Reybier 2026

Le Grand Prix du Roman Michel Reybier 2026 a été attribué à Hugo Lindenberg pour Les Années souterraines, publié chez Flammarion. Dotée de 20.000 €, la récompense distingue chaque année un roman francophone paru au cours des douze derniers mois.

11/05/2026, 15:43

ActuaLitté

Le Prix Nicolas-Bouvier 2026 récompense Dans les pas du loup

Adam Weymouth est le lauréat 2026 du Prix Nicolas-Bouvier Étonnants Voyageurs pour Dans les pas du loup, publié chez Albin Michel. Auteur, voyageur, journaliste britannique et militant écologiste, il s’était déjà fait remarquer avec Les Rois du Yukon (Albin Michel, 2020), premier livre salué par la presse anglo-saxonne et qui lui avait valu d’être nommé « Jeune écrivain de l’année » par le Sunday Times.

11/05/2026, 15:28

ActuaLitté

Sciences Po et la Revue des Deux Mondes lancent un nouveau prix étudiant

Face aux tensions internationales, la Revue des Deux Mondes lance un prix de géopolitique destiné aux étudiants de Sciences Po. Baptisé « Les Jeunes voix des Deux Mondes », ce concours invite les élèves du collège universitaire à réfléchir aux rapports entre l’Europe, les États-Unis et les ingérences numériques étrangères. Le premier prix, doté de 1000 euros, sera remis le 26 mai à 18 heures.

11/05/2026, 12:35

ActuaLitté

Le Prix Cosmos 2026 des lycéens attribué à Ersilia Vaudo

Le Prix Cosmos 2026 des lycéens a été attribué à Aux frontières du cosmos, publié chez Quanto. Signé par Ersilia Vaudo, astrophysicienne de formation, l’ouvrage revient sur plusieurs grandes avancées qui ont transformé la compréhension de l’Univers. La cérémonie de remise du prix se tiendra le 26 mai 2026, à 14h, dans la Grande salle des séances de l’Institut de France, à Paris.

11/05/2026, 12:21

ActuaLitté

Prix Who’s Who 2026 : découvrez les trois ouvrages finalistes

Le Prix littéraire Who’s Who in France annonce ses finalistes 2026. Lancée par Franck Papazian, propriétaire du Who’s Who depuis 2023, et organisée par Pierre Conte, cette distinction récompense chaque année un livre francophone consacré à une existence, un parcours, une réussite ou un destin singulier.

11/05/2026, 12:00

ActuaLitté

Le Booker Prize lance un prix jeunesse pour relancer la lecture

La Booker Prize Foundation lance un prix annuel consacré à la fiction destinée aux 8-12 ans, avec un jury associant adultes et enfants. Première sélection en novembre 2026, premier lauréat en février 2027 : l’initiative renforce la visibilité éditoriale du secteur jeunesse, alors que le Royaume-Uni mobilise écoles, bibliothèques et acteurs du livre pour relancer le goût de lire chez les plus jeunes, dans tout le pays dès 2026.

08/05/2026, 09:40

ActuaLitté

Stephie Mazunya a reçu le Prix Michel-Tremblay 2025

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec la Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD), a décerné le Prix Michel-Tremblay 2025 à Stephie Mazunya pour son texte Chronologies, publié par les éditions du Remue-Ménage.

07/05/2026, 14:32

ActuaLitté

Six livres encore en lice pour le Prix Jean d'Ormesson

Quelques semaines après une première sélection, la liste des ouvrages en lice se réduit, pour le Prix Jean d'Ormesson. La récompense sera décernée le 20 mai prochain, à 19h, au Centre national du livre, dans le 7e arrondissement de Paris.

07/05/2026, 12:19

ActuaLitté

Tristan Saule, premier Prix Arsène du polar francophone

Fondé par Libération et la Société des Gens De Lettres (SGDL), le Prix Arsène du polar francophone salue, pour son édition inaugurale, l'écrivain Tristan Saule pour Les sept robes, roman paru en 2025 aux éditions Le Quartanier.

07/05/2026, 10:07

ActuaLitté

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy

Laurine Roux et Charlotte McConaghy remportent le Prix des Libraires 2026. La première est distinguée dans la catégorie roman français pour Trois fois la colère, publié aux Éditions du Sonneur ; la seconde dans la catégorie roman étranger pour Les Fantômes de Shearwater, paru chez Gaïa - Actes Sud dans une traduction de Marie Chabin. L’annonce est portée par le jury du prix, présidé par Nathalie Iris, après un vote auquel ont pris part plus de 2000 libraires.

06/05/2026, 20:00

ActuaLitté

Vanessa Caffin, lauréate du Prix de la Closerie des Lilas

Vanessa Caffin est la lauréate du 20e Prix de la Closerie des Lilas, pour son roman Le Corset, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Son roman a été élu, au deuxième tour, à 7 voix contre 5 voix à Stéphanie Perez pour Le Berger d’Alep (Récamier).

06/05/2026, 11:02

ActuaLitté

Prix Femina : Olivia de Lamberterie et Emmanuelle Loyer rejoignent le jury

Le jury du Prix Femina a élu Olivia de Lamberterie et Emmanuelle Loyer comme nouvelles jurées, lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2026. La première dirige la rubrique livres du magazine ELLE ; la seconde, historienne, enseigne à Sciences Po Paris.

05/05/2026, 22:01

ActuaLitté

L'auteur Daniel Kraus, lauréat d'un Prix Pulitzer pour Angel Down

Décernés chaque année aux États-Unis, les Prix Pulitzer ne récompensent pas seulement des travaux journalistiques, mais aussi des oeuvres littéraires et ce, depuis leur création en 1917. L'auteur américain Daniel Kraus a remporté la distinction dans la catégorie « Fiction » pour son ouvrage Angel Down, publié par Atria Books.

05/05/2026, 15:57

ActuaLitté

Alice Renard reçoit le Goncourt de la nouvelle pour Peaux vives

Alice Renard a remporté le Prix Goncourt de la nouvelle 2026 pour Peaux vives, publié le 9 octobre 2025 aux éditions Héloïse d’Ormesson. Le recueil réunit neuf nouvelles, sous forme de monologues intérieurs, autour de personnages saisis dans des moments de crise, de rupture ou de remise en question. L’autrice, née à Paris en 2002, signe avec ce livre son deuxième ouvrage après La Colère et l’Envie (Héloïse d’Ormesson), paru en 2023.

05/05/2026, 15:42

ActuaLitté

Karine Parquet, lauréate du Prix national Lions de Littérature 2026

Le roman En île de Karine Parquet, publié aux éditions De Borée en septembre 2024, a été distingué par le jury 2026 du Lions Clubs, qui lui a décerné son prix national. Quinze romans, élus respectivement dans les quinze régions du Lions Clubs français, étaient en compétition pour cette récompense.

04/05/2026, 16:07

ActuaLitté

La Photographie, premier Prix Sang Froid des Libraires

Créé en 2026 par la collection poche Sang Froid des éditions Nouveau Monde, le Prix Sang Froid des Libraires distingue pour sa première édition La Photographie de Pierre Courrège, choisi par un jury de huit libraires parmi six inédits afin de récompenser un titre publié dans l’année précédente.

04/05/2026, 14:32

ActuaLitté

Le Prix Jean Freustié 2026 attribué à Patrice Jean

Le 39e Prix Jean Freustié, abrité par la Fondation de France, a été attribué à Patrice Jean pour La fin du monde avait pourtant bien commencé (Le Cherche Midi). La remise s’est tenue le 27 avril au restaurant La Cagouille, à Paris, en présence du jury, lors d’une réception marquée par un hommage à Christiane Teurlay-Freustié. 

01/05/2026, 06:00

ActuaLitté

Jean-Christophe Grangé, Prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie 2026

L'auteur Jean-Christophe Grangé a été désigné lauréat du Prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie pour son livre Je suis né du Diable (Albin Michel). Une cérémonie de remise de la récompense sera organisée, aux Franciscaines, à Deauville, le samedi 13 juin prochain.

30/04/2026, 16:03

ActuaLitté

Romans, albums, BD... Les libraires québécois désignent leurs favoris

Le Gala du Prix des libraires du Québec 2026 s'est déroulé, ce 28 avril, au sein du Théâtre Paradoxe de Montréal. Pour la première fois, les volets adulte et jeunesse étaient réunis dans le cadre d'une même soirée. 12 titres ont été distingués.

30/04/2026, 13:27

ActuaLitté

Prix Émile Guimet 2026 : une sélection pour célébrer les littératures asiatiques

Le musée national des arts asiatiques — Guimet a dévoilé la sélection officielle de la 9e édition du Prix Émile Guimet de littérature asiatique, dont la cérémonie de remise se tiendra le mercredi 3 juin 2026. La récompense est organisée autour de trois catégories — roman, bande dessinée et manga.

30/04/2026, 11:12

ActuaLitté

Traduction BD : le Prix Sophie Castille s’installe en France et lance un appel à candidatures

Le salon SoBD, dédié à la bande dessinée au cœur de Paris, accueillera désormais l’édition française du Prix Sophie Castille. Cette distinction internationale, consacrée à la traduction de bande dessinée, ouvre officiellement son appel à candidatures pour l’année 2026.

29/04/2026, 13:14

ActuaLitté

Kerwin Spire, lauréat du Prix Pampelonne Ramatuelle 2026

Le Prix Pampelonne Ramatuelle 2026, qui distingue le récit d’un grand destin, un parcours de vie, une biographie ou une autobiographie romancée, a été décerné à Kerwin Spire pour son livre Monsieur Romain Gary, paru aux éditions Gallimard.

29/04/2026, 09:23

ActuaLitté

Paloma Hermina Hidalgo reçoit le prix international de poésie Yvan Goll 2026

La poétesse et écrivaine Paloma Hermina Hidalgo a annoncé avoir reçu le prix international de poésie Yvan Goll 2026 pour son recueil Féerie, ma perte, publié aux éditions de Corlevour. Elle a adressé sa « gratitude » au jury, à son éditeur Réginald Gaillard et à celles et ceux qui accompagnent son écriture.

28/04/2026, 17:43

ActuaLitté

Children’s Booker Prize : le jury dévoilé et un appel aux jeunes lecteurs

La Booker Prize Foundation annonce le lancement du Children’s Booker Prize, une nouvelle récompense littéraire annuelle destinée aux lecteurs de 8 à 12 ans. À cette occasion, une campagne nationale est ouverte pour recruter trois enfants jurés, appelés à participer au choix du premier lauréat, dont le nom sera dévoilé le 2 février 2027.

28/04/2026, 11:39

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.