James Lee Burke : un récit noir, où l’Amérique brûle encore

On entre dans cet Étranger à la dérive (trad. Christophe Mercier) comme on affronte une tempête morale : par la poussière, la chaleur, la désagrégation d’une maison et l’impression que l’Amérique elle-même perd ses contours. Le jeune Weldon Holland grandit dans un Texas où la misère n’a rien d’un décor. Elle ronge les corps, les liens familiaux, les certitudes religieuses, jusqu’à transformer chaque geste en épreuve de loyauté.

Le récit trouve d’emblée sa force dans cette manière de faire surgir l’Histoire par une sensation physique : « Cette année-là, aucune saison ne ressemblait à ce qu’on en attendait. Les journées étaient chaudes et l’air difficile à respirer sans foulard, et les nuits froides et humides, la toile à sac mouillée que nous devions clouer sur les fenêtres raidie par le gravier soufflé en nuées venues de l’ouest dans un bruit pareil à celui d’un train qui grince à travers la prairie. » Car le climat n’accompagne pas la narration : il la gouverne.

Une initiation sous surveillance

La scène première s'incarne dans automobile noire qui apparaît dans les bois. À travers elle, l’adolescent aperçoit une autre vie : hors-la-loi, désir, mouvement, refus de la résignation. Grand-père incarne l’ordre ancien, brutal et protecteur, tandis que Bonnie et Clyde introduisent le vertige d’une liberté criminelle. Burke refuse pourtant le folklore. Les figures mythiques restent prises dans la boue, l’alcool, la fatigue. L’épisode vaut moins par sa dimension spectaculaire que par la fracture intime qu’il ouvre : entre justice et vengeance, fidélité et révolte.

La tonalité s'impose dès ce premier mouvement : Weldon ne raconte pas seulement ce qu’il a vécu ; il mesure ce que cette expérience a déposé en lui. Sa mère, promise aux traitements psychiatriques, concentre la douleur la plus nue. Son internement expose l’impuissance des hommes, leur incapacité à aimer sans administrer, juger ou abandonner. Quand le garçon pense : « Je savais que ma mère était complètement folle. Mais le fait qu’elle parle de nos visiteurs me fit penser une fois de plus au chauffeur, à sa beauté rustique, à ses épais cheveux noisette et à la dureté de son attitude envers Grand-père », la phrase révèle une conscience adolescente hantée par ce qui échappe.

La guerre comme seconde naissance

On change ensuite d’échelle, sans changer de nerf. De l’enfance texane à l’Europe en guerre, Burke élargit le champ, mais garde le même principe : l’événement collectif n’existe qu’à travers la mémoire blessée d’un homme. « Au printemps 1944, peu après avoir été nommé sous-lieutenant dans l’armée des États-Unis, prêt à m’embarquer pour l’Angleterre, j’achetai dans une papeterie proche du campus de Columbia University un carnet de notes avec une reliure en cuir. » Cette entrée dans la guerre passe par un carnet, donc par l’illusion que l’écriture peut ordonner le chaos. Weldon se rêve témoin, le destin lui opposera bientôt la confusion du feu, la dette des morts, la permanence des gestes accomplis sous contrainte.

Cette articulation donne au livre son amplitude. Le récit ne juxtapose pas les périodes : il fait circuler une même question dans des lieux successifs. Que devient un homme lorsqu’il a vu trop tôt la brutalité du monde ? Que sauve-t-il de lui-même lorsqu’il rentre vivant ? Rosita, rencontrée dans le sillage de la guerre, n’est pas une simple figure réparatrice. Elle oblige Weldon à habiter le présent, à éprouver la possibilité d’une tendresse qui ne nie pas le passé. Autour d’eux, Hershel, Linda Gail, les anciens officiers et les prédateurs dessinent une société où la réussite ne lave rien.

Le pétrole, ou l’autre front

Lorsque Weldon revient au Texas et s’engage dans l’exploitation pétrolière avec Hershel, le roman bascule vers une épopée économique sombre. Burke observe l’après-guerre comme une promesse empoisonnée. Le forage, les contrats, les prêts, les rivalités de classe recomposent la violence sous des formes plus civiles.

Un ancien supérieur, Lloyd Fincher, surgit avec l’apparence du service rendu, mais son regard sur Rosita suffit à contaminer la scène : « Pendant une seconde, ou peut-être un centième de seconde, je vis les yeux de Fincher tomber sur la poitrine et les hanches de Rosita. Ce fut l’un de ces instants où un homme connaît immédiatement les pensées et le fonctionnement d’un autre, et à partir de cet instant il ne voit plus cet homme de la même façon. »

Le récit avance ainsi par tensions successives. La narration à la première personne installe une proximité immédiate, mais jamais confortable. Weldon se juge autant qu’il juge les autres. Sa voix porte la culpabilité, l’orgueil, l’amour, la tentation de régler les comptes.

Rosita lui oppose une morale plus ferme quand la logique de représailles menace de l’emporter : « La guerre est finie. – Elle n’est jamais finie. Quand on s’engage, on combat toute sa vie. » La violence ne disparaît pas avec les uniformes ; elle survit dans l’idée même de justice quand celle-ci se laisse aimanter par la vengeance.

Une prose de cendres et d’éclats

La réussite est indissociable de cette matière verbale. Burke écrit large, sensuel, chargé d’images, mais la profusion ne dilue pas le récit. Les paysages portent la mémoire des personnages. Les corps trahissent les pensées. Les maisons, les voitures, les champs, les plates-formes, les routes deviennent des chambres d’écho. Par instants, la phrase s’élève presque au lyrisme biblique ; ailleurs, le dialogue ramène brutalement chacun à sa petitesse ou à son désir.

Étranger à la dérive se lit comme un roman d’apprentissage tardif, où l’enfance revient demander des comptes à l’adulte. Weldon traverse plusieurs Amériques : celle des fermes ruinées, celle des champs de bataille, celle de l’or noir et des compromissions.

Mais aucune ascension ne vaut absolution. Le texte interroge une virilité construite sur la loyauté, les armes, le travail, l’honneur, puis en montre les fissures. Sa beauté tient à ce refus du verdict simple. Chez Burke, les êtres ne sont jamais sauvés par leur courage seul ; ils le sont, parfois, par la part de scrupule qui leur reste quand tout les pousse à frapper.

Dérive et ivresse à compter du 3 juin.

Par Victor De Sepausy

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