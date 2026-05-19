Aven : la parole est aux gouffres

Voici un roman tout de strates et de gouffres, entre néolithique, naissance de la spéléologie et enquête contemporaine. Autour d’Orhak, de Louis Armand, de Fanny et d’Éloïse, le causse Méjan devient un territoire d’énigmes, où la découverte compte moins que la manière de transmettre, ou de protéger, ce que la pierre conserve. Aven, de Lilian Bathelot sortira le 4 juin
Le 19/05/2026 à 11:12 par Lucy L.
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19/05/2026 à 11:12
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Lilian Bathelot a choisi la cavité comme forme romanesque autant que comme décor. L’ouvrage avance par strates, descend dans les temps, remonte avec des fragments, des carnets, des signes. Sa phrase-programme tient en une ligne: « Le karst façonne le relief des causses, creuse les avens. »
Tout procède de là : une surface sèche, lisible de loin, puis, sous elle, une chambre d’échos où le récit abrite trois âges, trois manières de regarder le même pays, trois rapports à ce qu’un lieu garde et consent à livrer.
La première veine plonge dans un néolithique de clan, de rite et de dette. Orhak, chamane tenue pour gardienne des eaux et de la fertilité des troupeaux, comparaît devant les siens sous l’autorité des augures. Le dispositif installe d’emblée une communauté où le pouvoir se lit dans les signes, les oiseaux, le sang, la parole interprétée. « Le clan compte quatre chamanes, quatre liens entre les humains et les Esprits qui tantôt les protègent, tantôt les menacent. » Orhak risque l’exclusion, puis trouve dans la découverte d’un aven la possibilité d’un sanctuaire, d’une réponse et d’une réhabilitation.
Face à cette origine mythique, l’ouverture contemporaine impose une autre énergie. Fanny grimpe, chute, peste, travaille pour Le Monde, vit de piges et d’encadrement d’escalade ; Éloïse guide les visiteurs de l’aven Armand. Leur amitié donne à l’ensemble son nerf le plus vif, fait passer le causse du registre sacré au registre familier, vachard, affectueux. La langue épouse alors le corps engagé dans la paroi: « La progression est usante pour le mental comme pour les bras, car les clous sont très éloignés, protégeant seulement d’une chute au sol et exposant à des vols de plus en plus longs au fur et à mesure qu’on monte. »
Louis Armand et Martel s'installent immédiatement dans l’ivresse de la découverte. La séquence s’intéresse moins à la gloire officielle qu’à l’expérience intime de celui qui descend, regarde, invente des solutions, porte le matériel, éprouve l’aven dans ses muscles. « Non, ce n’est pas l’argent qui motive Louis dans cette entreprise, mais le plaisir. » Le personnage gagne ainsi une densité romanesque qui dépasse la fonction d’illustration patrimoniale.
Quand surgit l’indice, la phrase serre la lumière autour d’un détail: « C’est un éclat de silex enfoncé dans une fissure qui titillait sa lumière. » L’aventure naît de ce point minuscule, de cette brillance presque imperceptible qui transforme la grotte explorée en archive vivante.
La réussite de cette fiction tient dans cette circulation des traces. Orhak découvre, Louis voit, Fanny déchiffre. Aucun de ces gestes ne se superpose tout à fait ; chacun corrige l’autre. La préhistoire donne au lieu une profondeur spirituelle, le XIXe siècle lui apporte la fièvre de l’exploration, 2025 lui oppose les dilemmes de la publication, de la preuve et du scoop.
Le suspense ne repose donc pas seulement sur l’énigme des pages manquantes ou sur l’objet caché: il porte sur la conduite juste face à ce qu’on exhume. « Le causse et son karst, pour lui, n’étaient pas seulement un paysage, mais ils constituaient une partie de lui-même. » Car, connaître un territoire, ici, ne signifie pas le posséder, bien au contraire.
Bathelot possède un goût manifeste pour les savoirs techniques: escalade, spéléologie, carnets, polémique scientifique, topographie des causses. Cette abondance nourrit le récit, même si certains passages explicatifs ralentissent la tension et donnent parfois à la conversation la charge d’un dossier documentaire.
Le déséquilibre reste limité par l’humour des dialogues et par le grain très sensoriel de la prose: poussière, calcite, cordes, chocolatines, viognier, magnésium, confiture de figues. Le texte respire quand il mêle l’érudition à la camaraderie, la précision au désordre des corps, le secret au parler quotidien.
Sa portée critique s’affirme alors sans discours appuyé. Aven interroge la transmission davantage que la découverte: à qui appartient ce qui dort dans une grotte ? À la science, au journal, au pays, à celles qui l’aiment ? La réponse ne surgit pas comme une thèse, mais comme une fidélité en acte, un pacte avec la pierre et ceux qui l’ont habitée. « L’esprit du causse, c’est un esprit large, qui offre beaucoup… mais qui sait garder ses secrets. »
Dans cette retenue, le roman trouve sa singularité : faire d’un gouffre non pas un simple réservoir de spectaculaire, mais une épreuve morale, où le vrai vertige commence lorsque la lumière révèle quelque chose.
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 04/06/2026
248 pages
Manufacture de livres éditions
18,90 €
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Dans Les Invisibles, Roger Jon Ellory entraîne le lecteur dans une enquête au long cours, marquée par des meurtres ritualisés, des références à Dante et l’obsession grandissante d’une enquêtrice du FBI.
06/05/2026, 08:00
Les Filatures d’Irène Bouton, roman de Thomas Martinetti publié aux éditions L’Archipel, lance une série de cosy mystery située dans la région d’Annecy. Le livre suit Irène Bouton, costumière appelée sur le tournage d’une série, qui se retrouve soupçonnée après la mort d’un fournisseur local et décide de mener sa propre enquête pour comprendre ce qui s’est passé.
06/05/2026, 07:00
À paraître le 13 mai 2026 aux Éditions Rivages, L’Inconnue de Brooklyn, de Dominique Sylvain, suit trois amis d’enfance dans le Brooklyn des années 1990, entre cinéma, immobilier, ambitions sociales et secrets conservés pendant des années, jusqu’à ce qu’un passé compromettant ressurgisse.
06/05/2026, 06:00
Un petit polar à quatre mains entre Lyon et Reykjavík, porté par Eva Björg Ægisdóttir et Jérôme Loubry, avec une intrigue suffisamment solide pour faire de ce “coup éditorial” un agréable patchwork tricoté entre deux pays et deux cultures.
05/05/2026, 15:41
Nous sommes le lien que nous entretenons avec les autres. Voici ce que l’on pourrait dire de cette petite pépite venue tout droit du Japon. Au centre de ce roman, et donc de la supérette Tenderness Kogane Mura, située sur l’île de Kysushu, un gérant un peu fantasque et très séducteur, Monsieur Shiba, surnommé « Phéro Boss » par une de ses employées.
05/05/2026, 10:27
On dit souvent que les voyages nous révèlent, qu’en dehors de notre quotidien et de nos habitudes, nous sommes obligés d’être nous-même. Mais être soi s’accompagne de notre passé, de notre enfance et de ses ombres qui s’allongent au zénith de notre vie d’adulte.
05/05/2026, 10:27
Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.
05/05/2026, 10:15
En octobre 2022 à Lyon, des activistes d’Extinction Rebellion (XR pour les intimes) arpentent nuitamment des quartiers huppés pour y dégonfler des pneus de SUV, Sport Utility Vehicle. Dans les médias, dans les couloirs du conseil régional, sur les réseaux sociaux, l’on s’inquiète de savoir comment les désigner au mieux : écoterroristes ? Petits cons ? Ou bobos woke ?
05/05/2026, 09:00
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