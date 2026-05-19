Aven : la parole est aux gouffres

Lilian Bathelot a choisi la cavité comme forme romanesque autant que comme décor. L’ouvrage avance par strates, descend dans les temps, remonte avec des fragments, des carnets, des signes. Sa phrase-programme tient en une ligne: « Le karst façonne le relief des causses, creuse les avens. »

Tout procède de là : une surface sèche, lisible de loin, puis, sous elle, une chambre d’échos où le récit abrite trois âges, trois manières de regarder le même pays, trois rapports à ce qu’un lieu garde et consent à livrer.

Une terre qui juge les hommes

La première veine plonge dans un néolithique de clan, de rite et de dette. Orhak, chamane tenue pour gardienne des eaux et de la fertilité des troupeaux, comparaît devant les siens sous l’autorité des augures. Le dispositif installe d’emblée une communauté où le pouvoir se lit dans les signes, les oiseaux, le sang, la parole interprétée. « Le clan compte quatre chamanes, quatre liens entre les humains et les Esprits qui tantôt les protègent, tantôt les menacent. » Orhak risque l’exclusion, puis trouve dans la découverte d’un aven la possibilité d’un sanctuaire, d’une réponse et d’une réhabilitation.

Face à cette origine mythique, l’ouverture contemporaine impose une autre énergie. Fanny grimpe, chute, peste, travaille pour Le Monde, vit de piges et d’encadrement d’escalade ; Éloïse guide les visiteurs de l’aven Armand. Leur amitié donne à l’ensemble son nerf le plus vif, fait passer le causse du registre sacré au registre familier, vachard, affectueux. La langue épouse alors le corps engagé dans la paroi: « La progression est usante pour le mental comme pour les bras, car les clous sont très éloignés, protégeant seulement d’une chute au sol et exposant à des vols de plus en plus longs au fur et à mesure qu’on monte. »

Le secret comme moteur

Louis Armand et Martel s'installent immédiatement dans l’ivresse de la découverte. La séquence s’intéresse moins à la gloire officielle qu’à l’expérience intime de celui qui descend, regarde, invente des solutions, porte le matériel, éprouve l’aven dans ses muscles. « Non, ce n’est pas l’argent qui motive Louis dans cette entreprise, mais le plaisir. » Le personnage gagne ainsi une densité romanesque qui dépasse la fonction d’illustration patrimoniale.

Quand surgit l’indice, la phrase serre la lumière autour d’un détail: « C’est un éclat de silex enfoncé dans une fissure qui titillait sa lumière. » L’aventure naît de ce point minuscule, de cette brillance presque imperceptible qui transforme la grotte explorée en archive vivante.

La réussite de cette fiction tient dans cette circulation des traces. Orhak découvre, Louis voit, Fanny déchiffre. Aucun de ces gestes ne se superpose tout à fait ; chacun corrige l’autre. La préhistoire donne au lieu une profondeur spirituelle, le XIXe siècle lui apporte la fièvre de l’exploration, 2025 lui oppose les dilemmes de la publication, de la preuve et du scoop.

Le suspense ne repose donc pas seulement sur l’énigme des pages manquantes ou sur l’objet caché: il porte sur la conduite juste face à ce qu’on exhume. « Le causse et son karst, pour lui, n’étaient pas seulement un paysage, mais ils constituaient une partie de lui-même. » Car, connaître un territoire, ici, ne signifie pas le posséder, bien au contraire.

Une aventure qui préfère la fidélité au fracas

Bathelot possède un goût manifeste pour les savoirs techniques: escalade, spéléologie, carnets, polémique scientifique, topographie des causses. Cette abondance nourrit le récit, même si certains passages explicatifs ralentissent la tension et donnent parfois à la conversation la charge d’un dossier documentaire.

Le déséquilibre reste limité par l’humour des dialogues et par le grain très sensoriel de la prose: poussière, calcite, cordes, chocolatines, viognier, magnésium, confiture de figues. Le texte respire quand il mêle l’érudition à la camaraderie, la précision au désordre des corps, le secret au parler quotidien.

Sa portée critique s’affirme alors sans discours appuyé. Aven interroge la transmission davantage que la découverte: à qui appartient ce qui dort dans une grotte ? À la science, au journal, au pays, à celles qui l’aiment ? La réponse ne surgit pas comme une thèse, mais comme une fidélité en acte, un pacte avec la pierre et ceux qui l’ont habitée. « L’esprit du causse, c’est un esprit large, qui offre beaucoup… mais qui sait garder ses secrets. »

Dans cette retenue, le roman trouve sa singularité : faire d’un gouffre non pas un simple réservoir de spectaculaire, mais une épreuve morale, où le vrai vertige commence lorsque la lumière révèle quelque chose.

Par Lucy L.

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