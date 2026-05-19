Contrat d'édition : la proposition de loi Robert-Darcos examinée en juin

Laure Darcos et Sylvie Robert, deux sénatrices bien connues du le secteur du livre, avaient uni leurs forces l'année dernière autour d'une proposition de loi (PPL) « visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs de la filière du livre et portant simplification de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap ».

Déposé en avril 2025 auprès des services du Sénat, le texte envisage notamment l'instauration d'« un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur » dans le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre.

En cas de cession de droits d'exploitation par l'éditeur à un tiers, l'auteur doit toucher une rémunération proportionnelle « assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées, sans que puissent être déduits les frais engagés dans le cadre de cette cession », précisait encore l'exposé des motifs de cette PPL.

Le texte introduisait par ailleurs le principe de la rémunération proportionnelle : le taux de droit d'auteur sur l'ouvrage « augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus ». Autrement dit, plus le succès d'un livre est retentissant, plus la part touchée par l'auteur est importante.

La proposition de loi envisage d'ajouter d'autres dispositions au sein du contrat d'édition, lesquelles dérivent de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2022. Elle avançait aussi un aménagement du dispositif d'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap, lequel permet à des organismes habilités de réaliser plus facilement et rapidement des adaptations accessibles d'ouvrages couverts par le droit d'auteur.

Une longue attente

Plus d'un an après son dépôt auprès des services du Sénat, la proposition de loi Robert-Darcos sera finalement examinée le 10 juin prochain, en séance publique. En avril dernier, les deux auteures de la PPL s'étaient exprimées sur ce délai lors d'une table ronde sur le secteur du livre organisée par la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat.

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« On ne baisse pas le bras, mais ça devient un peu pénible, car on sait que c'est de l'intérieur qu'il y a des freins », affirmait Laure Darcos au sujet du blocage de l'initiative qu'elle porte avec Sylvie Robert.

Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une question orale formulée par cette dernière, la ministre de la Culture Catherine Pégard se félicitait « que le groupe Les Indépendants ait demandé l'inscription de la proposition de loi relative au contrat d'édition » au programme du Sénat. Le gouvernement avait en effet, au moment du dépôt de la PPL, fait savoir qu'il lui accordait tout son soutien... Le Conseil d'État, saisi par le président du Sénat Gérard Larcher, avait pour sa part rendu un avis positif en juin 2025.

Photographie : Le Sénat (Jacques Paquier, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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