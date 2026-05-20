La crise climatique s’aggrave quand les forêts absorbent moins

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Le 8 mai, l’Associated Press mettait en avant le travail du gouvernement brésilien contre la déforestation : le Brésil pourrait connaître son plus faible niveau de déforestation depuis 2012. Cependant, la dégradation forestière liée aux nombreux incendies, à l’exploitation illégale ou à la sécheresse, touche environ 40 % de la forêt amazonienne, dépassant la progression des coupes rases.

Si l’Amazonie tient encore debout, son rôle de poumon de la planète, lui, se fragilise. C’est dans ce contexte que le roman de Marie-Lorna Vaconsin s’inscrit véritablement : elle imagine un arbre rouge capable d’offre une solution naturelle au réchauffement climatique.

Seulement deux semaines plus tard, le 19 mai, l’Associated Press rapportait encore l’évacuation de milliers d’habitants menacés par le « Sandy Fire » à Simi Valley, près de Los Angeles. Le National Interagency Fire Center lance l’alerte sur de nouveaux grands incendies aux États-Unis, avec un feu en progression dans l’Utah.

C’est là que le livre audio prend toute sa force : dans ce roman, se croisent traumatisme, emprise sectaire, enfance volée et espoir que le vivant puisse encore riposter. Les personnages ne traversent pas une simple catastrophe écologique : ils affrontent un monde qui utilise la peur, la croyance et la violence faite aux corps pour tenter de s’approprier le vivant.

Là où l’actualité parle en chiffres, en hectares et en évacuations, le roman, lui, redonne des visages à cette crise : des enfants pris dans des doctrines, des adultes qui confondent survie et domination, une forêt dont chaque mutation devient enjeu de pouvoir. En passant par la voix, ce récit gagne en immédiateté : on entend moins un futur lointain qu’un présent plus proche qu’il n’y paraît.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Micky Sébastian.

Crédits photo : Pixabay, CC0

Par Samantha Trapier

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