Fariba Hachtroudi, l’Iran au risque de la liberté

Fariba Hachtroudi y présente Guerre en Iran – Journal de bord 2025-2026, publié par les éditions Chèvre Feuille Étoilée. L’ouvrage naît d’un témoignage écrit dans l’urgence, alors que l’autrice se trouve à Téhéran. Le livre revendique une forme de journal de bord, sans effacement du danger, mais sans pathos : la peur, la solitude, l’humour et la dérision y deviennent des instruments de lucidité.

Le parcours de l’autrice éclaire cette position. Archéologue de formation, elle publie ses premiers articles après la révolution iranienne de 1978. Elle alterne ensuite récits, essais et romans, avec une attention constante aux droits humains et à l’Iran contemporain. Son livre Iran, les rives du sang a reçu le prix littéraire des Droits de l’Homme.

Face à Monique Cottret, spécialiste d’histoire moderne, de jansénisme, des Lumières et des constructions du pouvoir, la rencontre prend une profondeur supplémentaire. Les Lumières ne servent pas de décor patrimonial : elles entrent en tension avec un présent brûlant, où l’idée d’émancipation se confronte à la guerre, à l’exil intérieur, aux régimes de peur et à la résistance des sociétés civiles.

La formule du festival, qui mêle sciences humaines, littérature et actualité, trouve ici l’un de ses points les plus sensibles. La liberté n’y relève ni d’un principe abstrait ni d’un mot d’ordre confortable. Elle se mesure à la possibilité d’écrire depuis le danger, de témoigner sans céder à la sidération et de replacer les peuples au centre d’une histoire trop souvent racontée par les États, les armées et les propagandes.

Par Dépêche

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