Viviane Koenig lauréate du Prix Chateaubriand des collégiens 2026

Née à Paris, historienne de formation, enseignante et auteure, Viviane Koenig séjourne quatre ans en Égypte où elle participe à des campagnes de fouilles. Dès son retour en France, elle retrouve ses élèves avec plaisir et commence à écrire.

À ce jour, elle a écrit plus de 150 livres pour la jeunesse : BD, documentaires, récits légendaires ou mythologiques, et romans historiques aussi fidèles à l’Histoire que possible.

La vie de Cléopâtre est un roman ! Je m'appelle Iras et, toute jeune, j'entre au service de la reine Cléopâtre. Avec elle, j'ai tout vu, tout vécu : ses disputes avec son jeune frère alors qu'à 19 ans elle règne avec lui sur le royaume d'Égypte, son exil pour éviter d'être assassinée, son incroyable rencontre avec Jules César, l'amour sincère unissant cette pharaonne et ce général, son voyage sur le Nil, puis à Rome... - Le résumé de l'éditeur pour Il était un jour Cléopâtre

Le Prix Chateaubriand des collégiens des Hauts-de-Seine s’inscrit dans la volonté du Département de faire découvrir à la jeunesse de nombreuses disciplines culturelles, et notamment la littérature.

À l’image du Prix Chateaubriand, reconnu comme l’un des principaux prix d’Histoire décernés en France, le jury de collégiens couronne un ouvrage actuel de littérature jeunesse, en rapport avec la période durant laquelle le prestigieux auteur a écrit ou avec les thèmes qu’il a pu aborder.

Le prix est doté à hauteur de 1000 € par le Département des Hauts-de-Seine.

Depuis la lecture des deux livres en lice jusqu’à la cérémonie de remise du prix, en passant par le vote, les collégiens s’engagent dans une riche aventure tout au long de l’année scolaire, faite d’apprentissages exigeants et de découvertes divertissantes, comportant le travail en classe, des rencontres avec les auteurs, des échanges et des débats, ainsi qu’une visite de la maison de Chateaubriand et de son parc. Ils s’investissent pleinement avec leurs professeurs qui, au-delà de leur rôle essentiel pour les accompagner dans ce parcours, font preuve d’un engagement passionné.

Depuis 2023, le Prix Chateaubriand des collégiens des Hauts-de-Seine s’est ouvert aux collèges francophones des États où Chateaubriand a été ambassadeur et dans lesquels il a voyagé, afin de permettre aux élèves d’explorer de nouveaux horizons et de nouvelles cultures.

« Pour les collégiens, cette expérience contribue à cultiver le goût de la lecture. Elle leur permet aussi d’explorer des sujets fondamentaux et des périodes importantes de l’Histoire, tout en aiguisant leur esprit critique et en développant des qualités d’analyse et d’argumentation. Ces apprentissages leur seront utiles tout au long de leur scolarité », souligne Georges Siffredi, président du Département des Hauts-de-Seine.

Trois classes et deux structures accueillant des jeunes vulnérables ont participé en 2026 :

• Collège Descartes d’Antony (28 élèves de 6e)

• Collège Saint-Joseph d’Asnières (32 élèves de 6e)

• Collège Sophie Barat de Châtenay-Malabry (32 élèves de 6e)

• Institut médico-éducatif Jeune Appedia de Châtenay-Malabry (16 jeunes de 8 à 20 ans, autistes)

• EMPro de Suresnes

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Les classes de collégiens ayant participé à cette 6e édition ont eu l’occasion de visiter l’Institut de France (partenaire du Prix Chateaubriand) et de rencontrer les auteurs-lauréats. Cette visite était placée sous le parrainage de Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France et président du jury du Prix Chateaubriand.

L'année dernière, le Prix Chateaubriand des collégiens avait salué Nathalie Bernard, pour son roman La Gardienne de la forêt, publié aux éditions Thierry Magnier.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Viviane Koenig (Scrineo)

Par Dépêche

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