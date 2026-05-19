George Sand au fil d’une tapisserie contemporaine

Le projet a été lancé en 2020 par la Cité internationale de la tapisserie. Il associe la Creuse et l’Indre, ainsi que les Régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Le ministère de la Culture lui a attribué le statut de commande publique artistique.

Françoise Pétrovitch a été retenue après un appel à candidatures auquel 65 dossiers ont été présentés. Cinq propositions ont ensuite été examinées avant le choix de sa maquette. La réalisation textile a été confiée à la Manufacture Robert Four, à Aubusson.

La tapisserie ne sera pas installée comme une œuvre murale classique. Une structure autoportée doit permettre de la présenter en ruban, avec des courbes et des formes arrondies. Le public pourra circuler au plus près de l’œuvre, sur le recto et sur une partie du verso.

Une traversée autour de George Sand

« Au lieu de raconter l’histoire d’une vie passée, je veux faire sentir les mutations d’une présence, et le faire avec mes outils picturaux » explique Françoise Pétrovitch. L’artiste évoque des « éclats de vie », sans chronologie ni lien de causalité direct. L’eau et le paysage forment les deux axes principaux de la composition. Une ligne d’eau court en bas de l’image, en référence à l’Indre, à la Creuse et aux paysages humides du Berry.

Cité internationale de la tapisserie © Françoise Pétrovitch 2023

Le Domaine de George Sand à Nohant-Vic et son environnement végétal font partie des motifs retenus. L’œuvre renvoie également aux dendrites de George Sand et aux paysages marqués par la rosée, les étangs et les rivières. Ces éléments inscrivent la composition dans les lieux associés à l’écrivaine.

Les figures féminines occupent aussi une place importante. Françoise Pétrovitch reprend certains personnages présents dans son travail, comme les femmes allongées, les chevelures en cascade ou la fumeuse. Des vêtements contemporains, dont des leggings et des débardeurs, écartent l’idée d’une reconstitution historique.

Le lavis transposé en tapisserie

La partie finale de la composition introduit une référence au théâtre. Elle renvoie au théâtre de marionnettes que George Sand partageait avec son fils Maurice, ainsi qu’au petit théâtre du château de Nohant. Françoise Pétrovitch y concentre une part de la vie sociale et créative de l’écrivaine.

Le passage de la maquette au textile repose notamment sur la traduction du lavis. Cette technique, centrale dans le travail de Françoise Pétrovitch, utilise des couches légères d’encre ou de couleur diluée. La tapisserie en restitue les effets de transparence, de diffusion et de superposition.

© Zoé Forget Cité internationale de la tapisserie 2024

La cartonnière-coloriste Delphine Mangeret a travaillé avec l’artiste à la transformation de la maquette en carton de tapisserie, support placé sous le métier pendant le tissage. Elles ont étudié les lignes, les grands aplats et les effets de lavis, qu’ils soient diffus, granuleux ou plus épais.

À partir des couleurs peintes par Françoise Pétrovitch, Nadia Petkovic prépare les fils qui serviront au tissage. Le défi vient du lavis, cette peinture très diluée qui donne des couleurs légères, parfois fondues les unes dans les autres. Pour retrouver cet effet, certains fils mêleront plusieurs nuances, afin que la tapisserie garde ces passages souples entre les teintes.

© Zoé Forget Cité internationale de la tapisserie 2024

Avant la réalisation finale, France-Odile Perrin-Crinière, artisane chargée du tissage et gérante de l’atelier A2, a mené plusieurs essais pour vérifier le rendu dans la matière, des grandes surfaces colorées jusqu’aux détails les plus fins.

Un calendrier jusqu’à l’été 2026

La phase d’études a commencé en novembre 2020. L’appel à candidatures a été lancé en juin 2021, puis le projet final a été présenté en septembre 2022 devant le jury du Conseil national des œuvres dans l’espace public. La phase de réalisation a débuté en mars 2023.

Le tissage de George a commencé en avril 2024. La tombée de métier était annoncée pour le 24 avril 2026, avant la présentation de l’œuvre au public quelques semaines plus tard. Un week-end « Hommage à George Sand » doit se tenir du 5 au 8 juin 2026, avec un concert d’Yves Henry autour de Chopin, une conférence consacrée à George Sand, la projection de Mauprat au cinéma Le Colbert et le spectacle George sans S à la Scène nationale.

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La tapisserie George sera présentée à la Cité internationale de la tapisserie du 9 juin au 20 septembre 2026. Le projet réunit notamment la Cité internationale de la tapisserie, le Conseil départemental de la Creuse, le Conseil départemental de l’Indre, les Régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire, le Centre des monuments nationaux et les DRAC Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire.

Crédits photo : Françoise Pétrovitch au travail dans son atelier © Photographie Hervé Plumet

Par Dépêche

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