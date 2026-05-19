Retour en salles pour Leaving Las Vegas, tiré du livre de John O’Brien

Écrit par Mike Figgis lui-même, le scénario du long-métrage se base sur le roman Leaving Las Vegas de John O’Brien, paru en français en 1997 aux Éditions Payot & Rivages dans une traduction d'Elisabeth Guinsbourg.

« J’ai voulu faire Leaving Las Vegas parce que je souhaitais donner à voir une réalité plus sombre et plus authentique que celle proposée par le système hollywoodien », se rappelle aujourd'hui le réalisateur et scénariste britannique Mike Figgis. L'ouvrage d'O'Brien lui avait été apporté par son ami, le producteur Stuart Regen.

Ce film très âpre a été marqué par une tragédie, puisque John O’Brien s'est donné la mort deux semaines seulement après avoir signé le contrat pour l'adaptation de son livre. Son père, Bill O’Brien, estimera plus tard que son livre Leaving Las Vegas était l'équivalent d'une lettre d'adieu.

Par Antoine Oury

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