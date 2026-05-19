Reconstituer le corps dispersé de Voltaire, une enquête façon puzzle

Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue, s'intéresse à Voltaire, célèbre écrivain et philosophe du siècle des Lumières, à l'occasion d'une enquête de la collection « L'histoire au scalpel ». Grâce à des analyses et des prélèvements jamais réalisés, Philippe Charlier tente de dissiper les derniers mystères qui entourent la mort de grands personnages historiques...

Installé au Panthéon, Voltaire est en bonne position des tombeaux les plus visités du monument. Et pourtant, il manque à l’appel quelques organes au philosophe et dramaturge. L’histoire de la dépouille de Voltaire est à l’image de sa vie : rocambolesque.

Philippe Charlier (Capa Presse/Matcha)

Son corps sera exfiltré à sa mort en 1778 par ses amis pour échapper aux autorités religieuses, son cœur prélevé et exposé dans un mausolée à sa gloire avant de se perdre dans les archives de la Bibliothèque nationale et son cerveau placé sur les étagères de l’officine d’un pharmacien…

Pourquoi la dépouille du célèbre philosophe s’est-elle trouvée éparpillée à travers les siècles ? Où se trouvent ces précieuses reliques ? Autant d’énigmes que Philippe Charlier va chercher à résoudre. Grâce à ces analyses, il tentera aussi d’écrire le carnet de santé de Voltaire et, ainsi, peut-être, découvrir les causes de sa mort.

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Coproduit par Capa Presse et Matcha, le documentaire Voltaire, à la recherche du corps dispersé a été réalisé par Dominique Adt, d'après une idée originale de Philippe Charlier.

Il sera donc diffusé le jeudi 4 juin à 21h05 sur France 5, mais également disponible, dès le vendredi 29 mai, sur la plateforme france.tv.

Photographie : Statue de Voltaire, au Panthéon, à Paris (illustration, Denis De Mesmaeker, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Dépêche

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