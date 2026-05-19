L'adaptation de La Vraie Vie, d'Adeline Dieudonné, bientôt en tournage

Produite par Cinenovo et Sailors Films, l'adaptation cinématographique de La Vraie Vie se concrétise, avec l'ouverture du casting pour le rôle principal du long-métrage, celui de Billie. À l'âge de 14 ans seulement, celle-ci fait face à un environnement toxique, bien éloigné de l'insouciance que l'on associe d'habitude à l'enfance...

Billie préserve son petit frère Gilles de la violence familiale grâce à son imagination débordante, au gré des histoires qu’elle lui raconte, comme autant de remparts au réel. Mais lorsqu’un terrible accident vient faire vaciller cet équilibre fragile, Billie n’a plus qu’une urgence en tête : sauver son frère de l’ombre planante du Père. L'adolescente se lance alors dans une quête effrénée qui va l’obliger à se confronter à ses propres peurs et contradictions. Si dans les récits qu’elle invente, Billie a hérité d’une idée très claire de ce que serait le courage, dans la vie, la vraie, où sont les monstres ? Et qu'est-ce qu'une héroïne ? – Le synopsis du film La Vraie Vie

Une option avait été posée sur l'adaptation du premier roman d'Adeline Dieudonné dès 2019, le titre ayant reçu un très bon accueil. Selon Edistat, le grand format s'est écoulé à près de 145.000 exemplaires, pour 97.748 versions poche écoulées (au Livre de Poche), puis 2211 exemplaires supplémentaires, dans la collection Proche de l'Iconoclaste.

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La réalisation du film sera assurée par Marie Monge, qui a signé son premier long-métrage, Joueurs, en 2018. Plus récemment, elle a coécrit et coréalisé, avec Vladimir de Fontenay, la série Privilèges, diffusée par la plateforme HBO Max.

Le tournage se déroulera sur l'île de la Réunion, en septembre prochain, puis en Île-de-France, en octobre et novembre. Pour l'instant, la date de sortie du film n'est pas connue.

Photographie : Marie Monge à l'avant-première de son premier film, Joueurs (2018), au Gaumont Toulouse, en 2018 (YanRB, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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