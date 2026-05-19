Les naufragés

« Il la regarda chasser son frère et sa sœur vers la maison d’un grand geste de bras. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour scruter la cour où elle savait qu’il se trouvait encore, dans l’ombre, et elle lui fit un signe de la main avant de refermer la porte derrière elle. »



Île Fogo, au large de Terre-Neuve, 1940. Une rencontre. Une histoire d’amour débute. D’un côté, Wish Furey, catholique. De l’autre, Sadie Parsons, protestante. Entre eux, le feu de la passion s’allume immédiatement, sans possibilité de retour en arrière. Or, face aux rivalités religieuses, aux attentes de leur entourage, cette relation est loin du fleuve tranquille espéré. Et, de l’autre côté de l’océan, la guerre gronde… jusqu’à tout faire éclater.

Engagé bien malgré lui, Wish doit faire face aux horreurs de ce terrible conflit, au Japon, non loin de Nagasaki. Et Sadie, sans nouvelles, imagine le pire : il ne reviendra pas. Peut-être est-il déjà mort… Il faudra donc tenter de vivre, sans l’homme qu’elle aime tant.

Michael Crummey nous offre ici un roman d’une grande puissance. Mené par une plume poétique et une approche pleine de justesse, ce récit est porté par des personnages débordant d’humanité sur une période de plus de 50 ans. Nous plongeons dans l’intime, dans tout ce qui fait un quotidien et le brise, alors que l’histoire avec un grand H bouscule tous les espoirs. Esprits et corps sont marqués par les expériences vécues, parfois violentes, souvent imprévues et déstabilisantes. Entre illusions et silences, que nous reste-t-il pour avancer, coûte que coûte ?



Traduction assurée par Aurélie Laroche.