La Comédie du Livre remet le livre au cœur de Montpellier

La manifestation s’inscrit dans un contexte où la lecture apparaît comme un enjeu culturel, social et politique. Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, rappelle que « lire nous aide à comprendre le monde », dans « l’infinie diversité de ses cultures et de ses langues ». Il défend également « une littérature plurielle, indépendante, venue de tous horizons », alors que le secteur du livre, de la presse et des médias connaît de fortes dynamiques de concentration.

Le maire insiste aussi sur la place du livre dans la cité. Son ambition : « remettre le livre au cœur de la ville », afin que Montpellier demeure un lieu de rencontres, de débats et de circulation des idées. Les librairies y tiennent un rôle central, qualifiées de « commerces de la pensée » — une formule qui résume bien l’esprit de cette édition.

Une ouverture avec Sofia Andrukhovych

La soirée d’ouverture a eu lieu vendredi 15 mai à l’Opéra Comédie, avec Sofia Andrukhovych, accompagnée de sa traductrice Iryna Dmytrychyn. La romancière ukrainienne était invitée à l’occasion de la parution d’Amadoca, publié chez Belfond. Ce vaste roman traverse l’histoire de l’Ukraine au XXe siècle, à partir d’un lac immense évoqué par les cartographes médiévaux, puis disparu des cartes et des récits.

Ce choix d’ouverture n’avait rien d’anodin. Il plaçait d’emblée le festival sous le signe de la mémoire, de la guerre, des langues menacées et des récits à préserver. Comment transmettre ce que l’histoire tente parfois d’effacer ? La littérature, ici, répond par la durée, les voix et les traces.

Patrick Boucheron ce soir autour de La Peste noire

Ce lundi 18 mai, à 19h au Centre Rabelais, Patrick Boucheron revient à la Comédie du Livre pour présenter La Peste noire, publié au Seuil. L’historien, qui avait bénéficié d’une carte blanche du festival en 2023, s’intéresse à l’un des plus grands bouleversements démographiques de l’histoire européenne.

Entre 1347 et 1352, la moitié de la population du continent fut emportée par l’épidémie. Le programme évoque un « événement monstre », dont les traces se lisent encore dans les textes, les images, les archives du vivant et celles de la terre. À Montpellier, ville liée de longue date à l’histoire de la médecine, la rencontre prend une résonance particulière. Le passé, décidément, n’est jamais tout à fait passé.

Salomé Saqué, une carte blanche pour résister

Autre axe fort de cette édition : la carte blanche confiée à Salomé Saqué. Intitulée Lire pour résister, elle rassemble plusieurs invitées autour de combats politiques, féministes, écologistes et culturels. La journaliste y interroge le rôle du livre face aux attaques contre les librairies indépendantes, les bibliothèques, les récits démocratiques et les imaginaires progressistes.

Quatre rendez-vous rythmeront cette carte blanche. Vendredi 22 mai, Salomé Saqué dialoguera avec Blanche Sabbah autour de La Bataille culturelle. Samedi 23 mai, elle réunira Titiou Lecoq et Laurence Florisca Rivard pour évoquer les relations entre hommes et femmes à l’ère post-#MeToo.

Le même jour, Camille Étienne sera invitée à discuter d’écologie, d’action collective et d’impuissance organisée. Dimanche 24 mai, Marie-Hélène Lafon et Camille Bordenet aborderont les mondes ruraux, leurs silences, leurs récits et leurs tensions. Le mot d’ordre est clair : « résister, ensemble ».

Deux anniversaires éditoriaux

La Comédie du Livre met également à l’honneur deux maisons d’édition invitées. La Peuplade fête ses vingt ans. Fondée en 2006 par Mylène Bouchard et Simon Philippe Turcot, la maison québécoise s’est construite autour d’un catalogue ouvert aux voix nouvelles, aux traductions et aux circulations entre les territoires. Romans, récits, poésie : elle défend une littérature attentive aux marges, aux paysages et aux trajectoires humaines.

Christian Bourgois éditeur célèbre de son côté ses 60 ans. Fondée à Paris en 1966, la maison s’est imposée par son goût des « littératures autres », du cosmopolitisme littéraire et des grands catalogues d’auteurs. J.R.R. Tolkien, Fernando Pessoa, Toni Morrison, António Lobo Antunes, Jon Fosse ou Jón Kalman Stefánsson figurent parmi les noms qui ont marqué son histoire. À Montpellier, cette célébration passera aussi par la traduction, avec une rencontre consacrée aux passeurs de textes et de langues.

Retrouvez l'ensemble du programme sur leur site.

À suivre ...

Par Clotilde Martin

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