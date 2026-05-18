Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie

À la médiathèque George Sand de Palaiseau, l’exposition consacrée à Xavier Coste accompagne la troisième édition du salon Dimension, rendez-vous consacré aux liens entre science et fiction. Du 2 au 30 mai 2026, le public découvre des planches originales et des reproductions issues de son adaptation de 1984, d’après George Orwell, ainsi que du Journal de 1985, publiés aux éditions Sarbacane.

Le choix n’a rien d’anecdotique. Derrière les noirs puissants, les architectures oppressantes et les visages absorbés par l’ombre, se tient une histoire plus ancienne : celle d’un livre lu très tôt, longtemps avant de devenir bande dessinée. Xavier Coste raconte avoir découvert 1984 à l’âge de 14 ans. Le choc fut immédiat : « ça a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis mis à avoir une profusion d’images en tête. »

Très vite, l’idée d’une adaptation s’impose. L’auteur réalise même, à l’époque, un premier découpage « assez poussé ». Mais le projet restera suspendu pendant des années : le roman n’était pas encore entré dans le domaine public. Il lui faudra attendre le début de l’année 2021 pour engager enfin ce qu’il décrit comme son projet le plus important, celui qui l’obsédait plus que tous les autres.

Cette longue maturation a pourtant produit une difficulté inattendue. À force d’imaginer son 1984, Xavier Coste avait figé son propre regard. « Le problème, quand on fantasme un peu trop le rendu d’un livre, ce qui était mon cas, c’est qu’on a du mal à se surprendre soi-même. » Pour retrouver une liberté, il casse alors ses habitudes : format carré, travail en niveaux de gris, couleurs ajoutées ensuite, contrastes plus marqués, lumière et ombres sculptées dans la composition.

Ce déplacement graphique dit beaucoup de son rapport au roman. Le politique n’arrive pas d’abord. Ou pas immédiatement. Ce qui saisit l’adolescent, avant même la lecture idéologique d’Orwell, tient à l’immersion : « on est tout de suite projeté dans un univers et dans une ambiance. » La dimension politique, explique-t-il, viendra plus tard, comme une seconde couche de lecture.

Cette approche instinctive irrigue toute sa manière de travailler. Coste refuse les adaptations pour lesquelles il n’éprouve pas une adhésion profonde. « Si je n’ai pas un coup de cœur absolu pour le livre, en fait, je suis incapable de faire mon travail. » Puis vient cette phrase, presque une morale d’atelier : « Avec le dessin, on ne peut pas duper le lecteur. Si on n’a pas été ému, on ne peut pas véhiculer de l’émotion. »

Dans 1984, il cherche donc moins une fidélité mécanique qu’une fidélité intérieure. Il dit avoir étiré les scènes qui le touchaient le plus et coupé celles auxquelles il se montrait moins sensible. L’adaptation se joue ainsi dans une tension délicate : rester fidèle au roman, sans effacer la sensibilité propre de celui qui le redessine.

L’exposition présentée à Palaiseau montre précisément cette fabrication lente. Pas seulement l’image achevée, mais ses étapes : originaux, croquis, storyboards, recherches de composition. Coste rappelle que ses planches originales sont réalisées en noir et blanc, avant l’ajout des couleurs. Longtemps, cette particularité l’a rendu réticent à les exposer : elles ne lui apparaissaient pas comme des planches finies.

Il y voit désormais un intérêt pour le public. Les croquis et storyboards donnent accès à ce qui disparaît dans l’album imprimé : le travail préparatoire, les essais, les chemins abandonnés. « C’est un travail qui est très long, mais qui disparaît totalement quand on voit le livre fini. » En les montrant, l’exposition ouvre, selon son mot, « les arcanes de la construction d’un livre. »

Le cadre du salon Dimension donne à cette présentation une résonance particulière. L’événement, organisé par la Ville de Palaiseau, articule littérature, culture scientifique et imaginaires contemporains. Le salon lui-même se tiendra le 23 mai 2026, avec Étienne Klein pour parrain, tandis que plusieurs rendez-vous l’accompagnent : rencontres autour des métiers du livre, médiation scolaire, projection-débat de La Planète des singes et expositions à la médiathèque.

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Dans ce contexte, le travail de Xavier Coste dialogue naturellement avec les interrogations du salon. La science-fiction n’y apparaît pas comme un simple genre, mais comme une manière de déplacer les questions du présent. Pour l’auteur, la dystopie et l’anticipation gardent aujourd’hui une pertinence forte, parce que « la politique, l’actualité ont pris une énorme place dans nos vies. »

La fiction permet alors d’aborder les angoisses contemporaines sans les transformer en discours pesant. « Ça permet de traiter de sujets actuels en évitant trop d’écueils ou trop de lourdeur, justement parce qu’il y a vraiment le prisme de la fiction. » La dystopie, chez Coste, n’assène pas : elle inquiète, interroge, déplace.

Difficile, en l’écoutant, de ne pas entendre aussi un écho aux débats sur l’intelligence artificielle. L’auteur travaille désormais avec Alain Damasio sur un projet consacré à cette question. Il ne minore pas l’inquiétude : « Pour les journalistes, les illustrateurs, ça peut être assez catastrophique, ce qui se profile. » La remarque prolonge l’un des fils du salon : comment les récits, les images et les savoirs aident-ils à penser les mutations techniques qui redessinent déjà les métiers de création ?

Après trois années passées sur 1984, Xavier Coste a connu une forme de vertige. Une fois l’adaptation terminée, et après avoir proposé une suite, il a eu le sentiment d’avoir achevé « le projet de ma vie ». L’impression, aussi, de n’avoir « plus rien à raconter ». Puis d’autres projets sont venus. D’autres mondes, d’autres formats, d’autres inquiétudes.

Reste une conviction très simple sur la puissance propre de la bande dessinée. Là où le cinéma doit composer avec le budget, les décors, la matérialité d’une production, le dessin autorise une liberté radicale. Coste le formule sans détour : il peut inventer des architectures qui n’existent pas, sans contrainte de moyens. « Il n’y a aucun problème de budget. Et du coup, on peut aller jusqu’au bout de sa vision. »

C’est peut-être cette phrase qui résume le mieux l’exposition de Palaiseau. 1984, chez Xavier Coste, ne se contente pas de passer du roman à la bande dessinée. Il devient un monde reconstruit par un regard, longtemps contenu, puis libéré par le dessin. Un monde que l’auteur n’a, au fond, jamais vraiment quitté depuis sa première lecture d’Orwell.

Crédits photos : Exposition Xavier Coste

Par Inès Lefoulon

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