Trois créatrices remportent le Prix suisse du livre jeunesse 2026

L’illustratrice Verena Pavoni, la poétesse Lena Raubaum et la graphiste Franziska Walther sont les lauréates du Prix suisse du livre jeunesse 2026. Leur livre Schlich ein Puma in den Tag a été choisi parmi cinq ouvrages finalistes. Le prix principal, d’un montant de 10 000 francs, récompense cette année un ouvrage qui associe poèmes, images et conception graphique.

Le jury a motivé son choix en soulignant la forme particulière du livre. « Schlich ein Puma in den Tag est un livre qui ne ressemble à aucun autre : les fascinantes images, dont on suit l’élaboration au fil des pages, le ton ludique et subtil des poèmes, ainsi que le soin porté à la composition du livre – tous ces éléments soulignent la dimension performative de l’œuvre. Cela inclut également les jeunes qui l’observent : ils et elles sont en effet invité·e·s à participer activement et à devenir, à leur tour, des artistes. »

Le jury de l’édition 2026 était présidé par Camille Luscher. Il réunissait également Anna Colombo, Nadège Coutaz, Adriano Montefusco et Sandra Näf-Gloor. Cette instance a établi la sélection finale et désigné les lauréates du prix principal.

L’ouvrage primé est publié par Kunstanstifter Verlag sous son titre original allemand. Aucune version française n’est annoncée pour le moment.

Un prix décerné à un trio d’autrices et de créatrices

Verena Pavoni, née en 1965 à Zurich, est peintre et illustratrice. Elle a publié à 18 ans son premier album illustré, Nicolo. Elle a fréquenté l’école des arts appliqués ainsi que la F+F-Schule für experimentelle Gestaltung à Zurich. Elle vit entre Bâle et le sud de la France.

Lena Raubaum, née en 1984 à Vienne, écrit des textes en rimes et en prose pour les enfants et les adultes. Son travail littéraire a déjà été récompensé à plusieurs reprises. Franziska Walther, née en 1980 à Weimar, est designer diplômée, illustratrice et architecte. Elle vit et travaille à Tampere, en Finlande, et conçoit des livres, magazines, brochures et couvertures sous le nom de « sehenistgold ».

Le Prix suisse du livre jeunesse 2026 comptait cinq finalistes. Outre Schlich ein Puma in den Tag, la sélection réunissait Herschel, der Gespensterhund, de Thomas Meyer et Magali Franov, publié chez Atlantis, Jean-Blaise papa poule, d’Émilie Boré et Vincent, paru à La Joie de lire, Le petit roi, de Sylvie Neeman et Francesca Ballarini, également publié à La Joie de lire, ainsi que Oceano, de Gionata Bernasconi, paru chez Einaudi Ragazzi.

Doté au total de 20.000 francs, le prix distingue chaque année une œuvre actuelle de littérature jeunesse liée à la Suisse. Les lauréates du prix principal reçoivent 10 000 francs. Les autres personnes nommées reçoivent 2.500 francs pour leur ouvrage sélectionné.

Une nouvelle formule annoncée pour 2027

Les soumissions pour le Prix suisse du livre jeunesse 2027 ouvriront le 1er juin 2026. Les maisons d’édition pourront proposer des ouvrages d’auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices suisses ou basé·es en Suisse. Le délai d’inscription est fixé au 30 juin 2026.

Les livres inscrits devront être parus ou à paraître entre le 1er décembre 2025 et le 30 septembre 2026. À partir de 2027, plusieurs Prix suisses du livre jeunesse seront attribués, chacun doté d’au moins 2 500 francs. Un Prix Or, doté d’au moins 10 000 francs, sera également décerné.

Les lauréat·e·s seront annoncés en mars, puis honorés officiellement aux Journées Littéraires de Soleure en mai 2027. Des précisions sur les montants définitifs des prix doivent être communiquées ultérieurement.

L'année dernière, la lauréate était Eva Rottmann pour son ouvrage Fucking fucking schön, publié chez Jacoby & Stuart.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Prix suisse du livre jeunesse

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com