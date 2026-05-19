Un avenir de footballeur suspendu à une décision

Pablo, 12 ans, assiste à la diffusion du match de sélection de la Coupe du monde de football. C’est un joueur amateur très doué. Un entraîneur envisage de l’intégrer à un centre de formation coté qui lui ouvrira des perspectives en équipe professionnelle.

Alors que sa mère Flavia le soutient, son père Alain s’oppose au projet : depuis qu’un accident a stoppé net sa carrière, il se tient éloigné du football et redoute que son fils ne vive un jour la même cruelle désillusion.

Tandis que Flavia essaie de le faire changer d’avis, Pablo voit son stress monter, comme en écho au match serré qui se joue devant lui. Deux parties se livrent en même temps : l’équipe de France va-t-elle gagner ? Et si l’entraîneur choisit Pablo, son père acceptera-t-il de le laisser partir ?

Les éditions La Joie de Lire vous proposent un extrait en avant-première :

Yamina Benahmed Daho est née en Vendée et vit à Lyon. Elle est titulaire d’un Capes de Lettres. Elle est l’auteure de plusieurs romans publiés chez Gallimard, dont Poule D, classé comme le premier ouvrage littéraire documentant la pratique du football par les femmes. Elle a aussi écrit un conte sur l’invention du football, Rien de plus précieux que le repos (Hélium). Elle a participé à de nombreux débats et colloques sur les liens entre sport et littérature, dont Le ballon et la plume, avec l’ENS Lyon. Une Coupe du monde en famille est son premier roman publié aux Éditions la Joie de lire.

Hubert Poirot-Bourdain a étudié aux Arts Décos de Paris avec un crochet par la Parsons School à New-York. Passionné de dessin, il possède un portfolio éclectique. Tous les supports et les formats sont bons pour laisser libre court à sa créativité débordante : réalisation de fresque pour le Chocolat des Français et le Musée de la Marine, dessin de presse pour Le 1 Hebdo ou encore conception d’affiches pour les 24 Heures du Mans. Hubert Poirto-Bourdain vit au Mans.

Parution le 5 juin 2026.

Par Ewen Berton

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