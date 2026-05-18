Le Prix Joseph Kessel 2026 attribué à Nicolas Delesalle pour L’Art du ricochet

Le jury était présidé par Olivier Weber. Il réunissait Lucile Bordes, Annick Cojean, Mathias Enard, lauréat 2025, Simonetta Greggio, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Hubert Prolongeau et Guy Seligmann. Le choix du jury s’est porté sur un roman consacré à un reporter de guerre confronté à l’Ukraine, puis à une arrestation en Moldavie.

Nicolas Delesalle est journaliste et écrivain. Il est actuellement grand reporter à Paris Match, après l’avoir été à Télérama. Il a publié Un parfum d’herbe coupée, Le Goût du large, Mille Soleils et N’habite plus à l’adresse indiquée aux éditions Préludes, ainsi que Valse russe chez JC Lattès.

Dans L’Art du ricochet, le personnage principal, Kolia, est reporter dans un pays en guerre, l’Ukraine. Sur le chemin du retour, lors d’une escale en Moldavie, il est arrêté. Cette arrestation entraîne une longue séquence de chute, dans laquelle Olivier Weber, le président du jury, a lu un récit où « le tragique le dispute au comique ».

Une fiction nourrie par le reportage de guerre

Kolia est présenté comme le double de l’auteur. Pendant son enfermement, il se remémore des épisodes de sa vie, ses ruptures, ses engagements et ses doutes sur le métier de reporter. Le roman aborde ainsi le grand reportage comme une vocation autant que comme une profession.

Olivier Weber insiste sur la place du témoignage dans le livre. Il mentionne aussi l’humour et l’autodérision employés par Nicolas Delesalle pour tenir à distance l’horreur de la guerre et ses conséquences. Le texte est également décrit comme traversé par un désir d’humanité, notamment dans le rapport entre un geôlier ukrainien et un mercenaire russe de la milice Wagner.

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Sept ouvrages étaient finalistes de cette édition 2026 du Prix Joseph Kessel, créé par la Scam, Société civile des auteurs multimédia, en 1991 et nommé d'après l'écrivain à partir de 1997.

L'année dernière, le lauréat était Mathias Enard pour Mélancolie des confins, publié chez Actes Sud.

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Crédits photo : Patrice Normand

Par Dépêche

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