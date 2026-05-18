À Nantes, une nouvelle fête du livre s'organise : La Prairie aux livres

2026 marque le dixième anniversaire de la maison d'édition indépendante Rouquemoute, basée à Nantes et dont le catalogue propose des bandes dessinées, livres illustrés et autres ouvrages jeunesse infusés d'humour et de second degré. Éditeur, fondateur et gérant, Maël Nonet souhaitait bien entendu marquer le coup, d'autant plus que la structure dispose d'un bar, situé au 6, allée Susan Brownell Anthony.

La fête d'anniversaire se change finalement en célébration collective, à la faveur d'un projet porté par l’association des commerçants Prairie au Duc et Rouquemoute. Un festival, nommé La Prairie aux livres, investira ainsi l'allée Susan Brownell Anthony les 25, 26 et 27 septembre prochains.

Un quartier à découvrir

« Le quartier Prairie au Duc a connu plusieurs phases de travaux ces dernières années et tous les commerçants se serrent les coudes, une véritable solidarité s'est développée », constate Maël Nonet. La fermeture du pont Anne de Bretagne ainsi que les chantiers ont en effet pu rendre plus difficile l'accès à cette zone située sur l'île de Nantes, non loin des Machines et du fameux éléphant.

« Nous sommes installés au cœur d'un quartier récent, en devenir », poursuit le fondateur de Rouquemoute, « qu'il faut encore faire découvrir aux Nantais ». L'un des objectifs de La Prairie aux livres sera ainsi d'attirer les curieux et curieuses, afin de leur présenter des ouvrages et leurs auteurs, certes, mais aussi les commerces des environs.

Le stand buvette et restauration sera ainsi confié à certains commerçants du quartier, tandis que des animations, comme des séances de dédicace, des expositions ou des conférences, seront accueillis par d'autres. « L'idée est que le noyau du festival se trouve dans l'allée Susan Brownell Anthony, mais que les événements périphériques s'étendent au-delà de cet espace piéton. »

Plusieurs auteurs et autrices seront présents, dont Laetitia Coryn, Jika, Pixel Vengeur, Chloé Wary et Romain Dutreix, tandis qu'un spectacle d’intervention théâtrale, un atelier flipbook animé par les éditions FLBLB ou encore des criées lancées par le collectif Crieur·euses sont prévus. Les Jardins de l'Estuaire, inaugurés récemment, abriteront l’exposition Hellfest Metal, avec des visites théâtralisées.

L'accueil « à la Nantaise »

Entièrement gratuite, La Prairie aux livres s'ouvrira en fin de journée, le vendredi 25, avant de se déployer sur l'ensemble des deux journées suivantes. Habitué des festivals — il rentre tout juste de celui de Tonnerre, dans l'Yonne —, Maël Nonet veut montrer que la « Venise de l'Ouest » sait recevoir et convie ainsi les acteurs de l'édition BD indépendante, mais également les éditeurs de la région (jeunesse, roman ou poésie) à se joindre à la fête. « Nous voudrions aussi ouvrir l'événement à d'autres maisons, au-delà de la région, mais uniquement celles spécialisées dans la BD, cette fois », ajoute-t-il.

Un formulaire est à disposition, pour répondre à cet appel aux exposants. « Nous nous sommes efforcés de tirer les coûts au maximum, malgré les contraintes d'une organisation en ville et en plein air », souligne le fondateur de Rouquemoute. S'inspirant de la bonne réputation du festival de Colomiers (Haute-Garonne) en la matière, l'organisation de La Prairie aux livres a multiplié les attentions pour faciliter la vie des exposants : lien avec des structures partenaires pour l'hébergement, parking, catering et café de qualité, entre autres.

Maël Nonet (barbe non contractuelle) (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'ambition d'assurer un bel accueil, « à la Nantaise », n'était pas des plus évidentes, alors que le secteur culturel a subi de plein fouet les restrictions budgétaires décidées par la majorité de droite de la région Pays de la Loire. « Nous voulons montrer que la mauvaise herbe est bien vivace », revendique Maël Nonet, qui se félicite par ailleurs d'avoir pu dégager le budget nécessaire à la rémunération des auteurs invités.

Dans un contexte de surproduction et de diminution des ventes en librairies, La Prairie aux livres pourrait apporter un peu d'oxygène aux maisons d'édition indépendantes, à la trésorerie souvent fragile — les éditions Rouquemoute elles-mêmes ont été menacées. « Nous espérons que le public répondra présent, afin de transformer cet événement en festival annuel. Le quartier en a besoin, et Nantes aussi, malgré la présence de Fumetti, ouvert sur le fanzine, la sérigraphie et l'autoédition. » Et puis, qui se plaindrait d'un nouvel événement autour du livre ?

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Le soutien de la ville de Nantes, via l'Union Nantaise du Commerce de Détail (UNACOD), appuie cette première édition du festival, tout comme un partenariat avec l'Accoord, association d'éducation populaire qui gère des accueils de loisirs et des centres socioculturels à Nantes.

« La présence de l'Accoord s'inscrit aussi dans l'état d'esprit de cette fête du livre, que nous voulons humaine, simple, accessible et festive », termine Maël Nonet. Pour une idée du résultat, pensez au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, suggère le fondateur de Rouquemoute. « La Prairie aux livres se trouve à l'exact opposé. »

Photographie : Une des deux grues « Titan » de Nantes, située à proximité du boulevard Prairie-au-Duc (illustration, Objectif Nantes, CC BY-NC 2.0)

Par Antoine Oury

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