C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.

Dès les premières pages, la libraire dit avoir reconnu une voix, autant qu’un dispositif romanesque. « C’est un livre dans lequel je me suis plongée tout de suite. Le style m’a tout de suite plu. » Elle y voit une matière personnelle travaillée par la fiction, non un simple témoignage : « Même si c’est un roman, on comprend que l’auteur livre une partie de sa vie intime, puis utilise un personnage pour raconter son histoire. »

Un entretien à retrouver en intégralité dans notre podcast ci-dessous :

L’absent, ce personnage central

Tout converge vers l’oncle disparu. Raphaële Gueit le formule nettement : « Tout tourne autour de cette absence, tout tourne autour de cet oncle, jusqu’au titre, Le ciel est immense, une phrase qui, je crois, lui appartient. » Le narrateur découvre tardivement cette faille familiale, lorsque sa mère lâche, au détour d’une phrase, qu’elle avait un frère. Ce détail enclenche l’obsession. « Il sent bien que cette absence a structuré sa famille, l’a fragilisée, l’a même brisée à certains endroits. »

Chaque entretien, chaque souvenir, chaque déplacement ramène au même manque. La grand-mère, Bibinada, devient une passeuse essentielle, à la fois mémoire vive et personnage de roman. « À chaque rencontre avec sa grand-mère, avec sa mère, puis avec d’autres personnages, l’obsession du narrateur, c’est l’oncle. Il est dans toutes les pages. » Pour la libraire, le roman donne une présence à celui qui manque. « On sent que le roman est là pour ne pas oublier l’absent, le faire revivre, le faire exister, le rendre éternel d’une certaine façon. »

Une famille, des secrets, une vérité

Le personnage de Bibinada concentre une part décisive de cette émotion. Raphaële Gueit la décrit comme « absolument fascinante, extrêmement touchante. » Elle retient une femme libre, un peu à part, capable de porter la douleur d’une mère éplorée sans renoncer à sa singularité. « C’est probablement cela qui a donné des ailes à son fils, qui a tracé sa route. Elle avait beau lui dire que s’engager dans l’armée était dangereux, lui n’a écouté que son cœur. »

La trajectoire du pilote se charge alors d’un romanesque presque inattendu. D’après la libraire, sa vocation se noue à une promesse sentimentale. « Il devient pilote sur une histoire d’amour. Il rencontre une femme très importante, il ne peut pas rester simple soldat, il doit viser l’excellence. Il lui fait cette promesse, et il tient cette promesse. » L’aviation, le ciel, la guerre, l’amour : ces motifs fabriquent une destinée.

Mais Le ciel est immense ne réduit jamais la famille à un décor affectif. Raphaële Gueit y lit un point d’identification plus large. « Même si l’on n’est pas irakien, toutes les familles peuvent se retrouver dans ce récit, pour une raison simple : toutes les familles ont un secret. » La question porte aussi sur la nécessité de savoir. « Les silences, les non-dits, le fait de maquiller la réalité pour éviter le conflit, ce n’est jamais très bon. À un moment, le réel, la vérité, a besoin de ressurgir. »

Bagdad, la guerre froide et le roman

L’histoire familiale conduit vers une histoire plus vaste. Le roman relie les trajectoires individuelles à l’Irak, aux alliances, aux fractures et aux circulations politiques. Raphaële Gueit relève la force de ce déplacement : « Par la vie des personnages, par leur trajectoire, on a un regard assez large et panoramique sur l’histoire du pays. »

La guerre froide, notamment, entre dans le récit par les avions, les formations, les puissances en présence. « La grande force du récit, c’est que l’Irak nous est raconté pendant la guerre froide. Cette histoire est très présente dans la littérature, mais on oublie qu’elle a concerné presque tout le globe, et que les pays du Moyen-Orient y ont été extrêmement engagés. »

Le roman garde toutefois son élan narratif. « C’est un roman historique, mais la fiction et le romanesque prennent le dessus. L’histoire est une matière pour le roman, donc c’est un livre pour tout le monde, pas seulement pour les amateurs de romans historiques. »

Une enquête portée par la poésie

Ce qui frappe aussi la libraire, c’est la langue. Elle souligne la double présence du journaliste et de l’écrivain chez Feurat Alani. « On est parfois avec lui en caméra embarquée, avec un style journalistique qui arrive dans l’écriture, puis le littéraire, le poétique, prend le dessus. Il mêle très bien les deux. » La poésie irrigue le récit. Elle passe par les poèmes du narrateur, par Pouchkine, par les rituels du thé, par la neige à Bagdad, par les lieux traversés.

Certaines images demeurent. Raphaële Gueit cite la scène de l’émission télévisée russe, suivie depuis Paris, au moment où la quête familiale bascule dans une étrange exposition publique. « On est à la frontière entre la télévision et la réalité. Il y a toute une mise en scène, et en même temps il nous embarque. » Puis arrive un objet minuscule, chargé d’une puissance romanesque : « Cette toute petite poupée jaune, pièce manquante des matriochkas russes, c’est très important dans le récit. On se dit : comment ont-ils fait pour retrouver cela ? »

De cette lecture, Raphaële Gueit retient enfin une tension morale, sans leçon. « Cela dit que parfois il faut laisser les gens en paix. Cela dit aussi que lorsqu’on a besoin de chercher des réponses, quand cela devient vital, il faut se lancer. » Le ciel est immense, selon elle, laisse au lecteur cette ligne de crête entre respect des silences et nécessité de vérité. Et une invitation plus simple, plus ferme : « C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau. »

Crédits photo : Raphaële Gueit

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Par Inès Lefoulon

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