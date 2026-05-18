Une aide financière aux éditeur allemands, pour renforcer l’indépendance

Hambourg lance un programme annuel de 700.000 € pour soutenir les éditeurs indépendants établis sur son territoire. Le dispositif, présenté le 5 mai 2026 par la Ville, finance des programmes éditoriaux ou des segments de catalogue, et non des titres isolés. La première campagne de candidatures court jusqu’au 15 juin 2026.

Baptisée pacte hambourgeois pour l’édition, la mesure concerne jusqu’à 40 maisons par an. La Ville la présente comme la première aide structurelle de ce type mise en place par un État régional allemand. Selon Börsenblatt, le sénateur à la culture Carsten Brosda et Volker Petri, directeur général du Börsenverein Nord, ont détaillé le modèle lors de la conférence de presse régionale du 5 mai.

Une aide réservée aux catalogues

L’accès au programme repose sur quatre critères principaux. Les maisons candidates affichent un chiffre d’affaires annuel maximal de deux millions d’euros, disposent d’un siège stable à Hambourg depuis au moins trois ans, publient au moins trois ouvrages autonomes par an et tirent 75 % de leurs recettes éditoriales de la littérature, en fiction ou en essais.

La répartition des montants suit le niveau d’activité. Dix programmes dont le chiffre d’affaires se situe entre 500.000 et deux millions d’euros reçoivent 25.000 €. Dix programmes allant jusqu’à 500.000 € obtiennent 20.000 €. Dix autres, jusqu’à 100.000 €, reçoivent 15.000 €. Dix programmes dont les recettes ne dépassent pas 50.000 € bénéficient de 10.000 €.

La subvention couvre jusqu’à 50 % des dépenses éligibles, avec un plafond annuel de 25.000 € et un minimum de 10.000 €. Les coûts retenus concernent la création et la publication : rémunérations d’auteurs et de traducteurs, couverture, mise en page, illustrations, photographies, impression, fabrication, marketing, relations publiques, salons, déplacements, catalogues, presse et réseaux sociaux.

Les loyers restent exclus ; les frais de personnel entrent seulement dans le calcul lorsqu’ils se rattachent directement au projet.

Un cadre durable, sous contrôle public

Le choix hambourgeois répond à une concentration marquée du marché. D’après la Ville, 2 % des maisons allemandes réalisent environ les deux tiers du chiffre d’affaires du secteur, tandis que 79 % restent sous le million d’euros annuel. Le dispositif cible donc les structures indépendantes dont l’activité repose sur un programme régulier, avec une exigence économique et culturelle clairement définie.

Börsenblatt rapporte que Hambourg lance ce programme après plusieurs années de discussions entre l’État fédéral et les États régionaux sur une solution commune. Carsten Brosda a indiqué que ces échanges n’avaient pas abouti à un cadre opérationnel. Volker Petri a salué une initiative appelée, selon lui, à servir de référence : « Ce programme fixe des références à l’échelle fédérale. »

Le dispositif s’applique en 2026 à l’année civile de lancement. À partir de 2027, la sélection portera sur deux ans et suivra le rythme du budget biennal. Les bénéficiaires rendent compte de l’usage des fonds, de la mise en œuvre du programme soutenu, de l’évolution économique de leur maison et de l’effet de l’aide sur la poursuite de leur activité ainsi que sur l’accompagnement des auteurs.

Crédits photo : Hambourg - nana tchelidze

Par Dépêche

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