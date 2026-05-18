Pour France Télé, Maria Pourchet remonte jusqu'en 1998, l'été de nos 18 ans

« C'est l'été de la victoire des Bleus. Un été mémorable. Le dernier avant l’explosion d’Internet et des portables », rappelle France Télévisions pour poser le contexte. « Celui d'une bascule, pour tout un pays et pour une lycéenne des Vosges sur le point de quitter l’adolescence : Maria Pourchet. Devenue écrivain, elle redessine aujourd'hui dans ses mots et en archives cette époque tatouée dans nos mémoires. »

Coréalisé par Nathalie Ansellem et Serge Turquier, qui ont aussi participé à l'écriture avec Maria Pourchet, 1998, l'été de nos 18 ans « trace une fresque vibrante pour réfléchir au présent et revivre, le temps d'un été, l'âge de tous les possibles », selon le groupe audiovisuel public.

En s'appuyant sur des images d'archives et sur le point de vue personnel de l'autrice, le documentaire propose un voyage mémoriel et émotionnel. « J’ai la passion des archives depuis longtemps. J’ai dépensé des jours, des mois à l’Ina, pour gagner des morceaux d’histoires », détaille Maria Pourchet. « L’archive, c’est le flux ordinaire devenu noble, le fil des jours passés trop vite restitué à l’état de minute-pépites, d’heures à regarder comme du quartz. Gisement insondable, qui nous fera infiniment passer par tous les états. »

Elle assure : « Le défi de ce film, sertir des archives dans un texte original, l’un vitalisant l’autre, c’était tout simplement très excitant. Neuf, poétique et joyeux. »

Les coréalisateurs, pour leur part, indiquent que le projet part d'un désir, « celui de partir des archives pour faire revivre une époque. Une envie d’aller au-delà des dates, des dossiers et des journaux télévisés. En évoquant les musiques, les modes, les publicités et les expressions de toute une génération, c’est ce temps disparu qui nous apparaît d’un coup. »

« Le regard et les souvenirs de Maria Pourchet nous ont ouvert la possibilité de ce voyage intime et souriant, entre grande histoire et ressenti personnel », affirment Nathalie Amsellem et Serge Turquier.

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Les coproducteurs du documentaire, l'agence de presse CAPA et l'Institut national de l'audiovisuel (INA), font, avec 1998, l'été de nos 18 ans, « ce pari d'un renouveau du récit historique via la subjectivité de grandes signatures », soulignent les deux partenaires.

1998, l'été de nos 18 ans sera disponible dès le vendredi 29 mai sur france.tv. La diffusion télévisée, elle, aura lieu le mercredi 3 juin à 21h10 sur France 3.

Photographie : 1998, l'été de nos 18 ans (CAPA/INA)

Par Dépêche

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