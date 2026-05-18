John Keats revient aux enchères avec des lettres qui valent des millions

Huit pièces autographes signées de John Keats à Fanny Brawne seront proposées le 24 juin à New York par Sotheby’s, lors d’une vente consacrée aux livres et manuscrits. La maison fixe une estimation comprise entre 1,5 et 2,5 millions de dollars pour cet ensemble réuni dans une reliure de maroquin du début du XXe siècle.

Un amour littéraire sous contrôle du marché

Les feuillets couvrent une période resserrée, de juillet 1819 à mars 1820, au moment où l’écrivain britannique entretient avec Brawne une relation que la maladie rend largement épistolaire. Le premier document, daté du 1er juillet 1819 depuis Shanklin, sur l’île de Wight, est présenté comme le premier envoi conservé de Keats à sa fiancée.

Sept des huit courriers ne portent pas de cachet postal : selon Sotheby’s, ils ont vraisemblablement été remis à la main, les deux correspondants vivant alors à proximité à Hampstead.

L’intérêt dépasse la seule valeur sentimentale. Sotheby’s décrit le lot comme le plus important ensemble de courriers de Keats à Brawne proposé sur le marché depuis 1885. Les documents renvoient aux derniers mois anglais du poète, mort à Rome en 1821, à 25 ans, et à la longue postérité d’une correspondance publiée dès 1878, avant la première dispersion des originaux aux enchères.

La chaîne de possession suit un parcours désormais central dans l’expertise. Après Fanny Brawne, puis ses enfants, les manuscrits entrent au XXe siècle dans la collection de Helen Hay Whitney, poète et collectionneuse. Ils passent ensuite à son fils John Hay Whitney, ancien ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, éditeur du New York Herald Tribune et figure du mécénat américain. Sotheby’s rattache aujourd’hui le volume à la succession de Betsey Cushing Whitney.

La provenance, autre enjeu de la vente

Le dossier a changé de nature avec la restitution. Entre 1982 et 1989, le volume disparaît de Greentree, la propriété des Whitney à Manhasset, sur Long Island : au moins 28 ouvrages furent alors dérobés. Dix-sept volumes ont refait surface en janvier 2025, lorsqu’un particulier a tenté de les céder à des libraires spécialisés de Manhattan.

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Les professionnels sollicités ont alerté les autorités après consultation du registre des œuvres volées. Le bureau du procureur de Manhattan, par l’intermédiaire de son unité de lutte contre le trafic d’antiquités dirigée par Matthew Bogdanos, a obtenu la restitution aux héritiers Whitney. L’ensemble retrouvé comprenait aussi des pièces liées à Oscar Wilde, James Joyce et Aleister Crowley, pour une valeur totale évaluée à près de 3 millions de dollars.

L’arrivée des courriers chez Sotheby’s concentre donc plusieurs critères déterminants pour le marché international : rareté littéraire, histoire documentée, célébrité de l’auteur, continuité de provenance et sécurisation judiciaire.

Pour les acheteurs, l’estimation ne sanctionne pas seulement l’aura romantique attachée à Brawne. Elle intègre le retour légal d’un bien longtemps absent du commerce et désormais replacé dans une vente publique.

La vente du 24 juin dira si la rareté, la restitution et la charge biographique suffisent à porter l’ensemble dans la partie haute de l’estimation. Elle actera surtout le retour commercial d’un témoin majeur de la correspondance romantique anglaise, quatre décennies après sa disparition de la bibliothèque Whitney.

Crédits photo : Sotheby's

Par Clément Solym

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