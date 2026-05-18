20 années depuis Gomorra, Roberto Savianio toujours au cœur du combat italien

Vingt ans après Gomorra (trad. Vincent Raynaud), Roberto Saviano a fait du Salon du livre de Turin un lieu de bilan et d’alerte. L’écrivain a relié le coût personnel de son enquête sur la Camorra à la saturation de l’information et aux tensions politiques autour de la culture italienne. Une intervention qui replace le livre au cœur des enjeux d’édition, de médias, de liberté d’expression et de hiérarchie des faits dans l’espace public contemporain du pays.
Le 18/05/2026 à 12:08 par Nicolas Gary
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18/05/2026 à 12:08
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Roberto Saviano a ramené Gomorra au centre du Salon du livre de Turin, ce samedi 16 mai. Vingt ans après la parution du récit qui l’a exposé aux menaces de la Camorra, l’écrivain a lié l’anniversaire éditorial à deux enjeux actuels : la perte de hiérarchie dans l’information et la pression exercée sur la culture italienne. La Repubblica, organisatrice de la scène Robinson, rapporte une intervention devant une salle comble.
Un livre devenu ligne de fracture
Le programme officiel du Salon situait la rencontre Gomorra vingt ans après, au pavillon 3 du Lingotto, puis une seconde, en collaboration avec Einaudi. De fait, une nouvelle édition de Gomorra revient avec une nouvelle introduction de l’auteur et rappelle que l’enquête narrative a raconté la Camorra comme un système économique mondial.
Dans la vidéo publiée par La Repubblica, Saviano revient sur la stratégie qui a fait du livre un point de rupture. Les clans, explique-t-il, ont commencé à subir le contrecoup de la publicité donnée à leurs histoires. Le média retient cette formule : « Avec Gomorra, il y a vingt ans, j’ai piégé les camorristes et je me suis ruiné la vie. » Le constat prolonge une situation durable : rappelons qu'en 2023, l’auteur vivait alors sous escorte policière depuis seize ans.
ENTRETIEN – “L’Italie est un pays effrayant” : Saviano terrorise la télévision publique
L’intervention ne relevait pas du seul bilan personnel. Saviano a déplacé le sujet vers la circulation contemporaine des nouvelles, dénonçant l’illusion d’une liberté produite par les réseaux sociaux, capables de donner accès à toute information sans garantir la connaissance. « Le bombardement d’informations est la nouvelle censure », assène-t-il sans ménagement.
L’écrivain a opposé cette saturation à plusieurs dossiers judiciaires et politiques. Et de citer l’intérêt persistant pour l’affaire Garlasco, puis le procès lié au naufrage de Cutro et l’affaire Del Mastro, pour souligner l’écart entre opinion immédiate, fait divers criminel et suivi des responsabilités publiques. Le propos vise moins le volume des nouvelles que leur classement.
Cette critique réinstalle Gomorra dans sa fonction d’origine : nommer, documenter, donner une forme lisible à un système opaque. Le livre conserve ici une valeur professionnelle pour l’édition et le journalisme, parce qu’il impose une durée de lecture, des personnages identifiés et une architecture des faits. L’anniversaire porté par Einaudi ne commémore donc pas seulement un succès éditorial ; il réactive une méthode.
Le passage de Saviano à Turin a aussi pris une dimension politique. Avant son entrée en scène, La Repubblica rapporte qu’il a accusé la droite au pouvoir de ne pas financer la culture afin d’affamer ceux qu’elle considère comme des ennemis politiques. Il a également visé la télévision publique italienne, jugeant que certains programmes soutenus par le camp gouvernemental souffraient moins de leur orientation que de leur faiblesse.
La télévision publique dans le viseur
Cette charge s’inscrit dans un contentieux plus ancien avec la RAI : en juillet 2023, on apprenait l’annulation d’une émission de Saviano sur la criminalité organisée, alors que quatre épisodes avaient déjà été enregistrés. La direction de la chaîne avait invoqué une décision d’entreprise ; l’auteur y voyait une décision politique, dans un contexte de tensions avec le gouvernement de Giorgia Meloni.
À Turin, l’écrivain a donc utilisé les vingt ans de Gomorra comme un point d’appui. Vingt ans après sa sortie, Gomorra demeure un cas de référence : une œuvre dont les conséquences excèdent le catalogue, parce qu’elle touche à la sécurité de l’auteur, au rôle des médias et à la capacité d’un récit à ordonner les faits.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 04/10/2018
470 pages
Editions Gallimard
10,50 €
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University of Queensland Press a annulé l’album jeunesse Bila après les propos de son illustrateur Matt Chun sur la fusillade (antisémite) de la plage de Bondi survenue en décembre 2025. Et l'affaire terrasse l’éditeur australien : cinq mille exemplaires restent stockés, au moins dix-sept auteurs ont rompu ou suspendu leurs liens avec la maison, et des salariés contestent l’intervention de l’université dans la décision éditoriale, selon l’UQ.
13/05/2026, 11:06
Aux États-Unis, les retraits de livres scolaires touchent désormais les ouvrages factuels. PEN America recense 1102 titres documentaires retirés ou restreints en 2024-2025, soit 29 % des titres uniques visés, contre 14 % l’année précédente. Les droits civiques, les minorités et les mouvements sociaux forment le cœur de cette offensive, qui atteint l’accès même aux savoirs, bien au-delà des romans déjà contestés dans les écoles publiques.
13/05/2026, 11:04
Le conseil d’administration de Ciclic Centre-Val de Loire a désigné Annaïck Le Ru comme nouvelle directrice générale de l’agence régionale pour le livre et l’image. Actuellement directrice générale adjointe, elle prendra ses nouvelles fonctions le 14 septembre. Elle succédera à Philippe Germain, qui quitte la direction après trois mandats et onze années à ce poste.
13/05/2026, 10:04
La campagne Ulule de Hip Hop Diary of a Fly Girl permettra de soutenir l’impression et la réédition du livre de Maï Lucas, consacré à l’émergence du hip-hop français à Paris entre 1986 et 1996. À travers plus de 100 photographies, l’ouvrage plonge au cœur d’une scène encore underground avec des portraits d’artistes devenus majeurs comme MC Solaar, JoeyStarr, Booba, Oxmo Puccino, Doc Gyneco, Kery James, Assassin ainsi que JonOne ou DJ Dee Nasty. Un témoignage rare sur les origines du hip-hop français et ses figures féminines souvent oubliées.
13/05/2026, 09:40
À New York, le dossier Epstein prend désormais la forme... d’une bibliothèque. Dans le quartier de Tribeca, une association américaine dédiée à la transparence de la vie publique a installé une salle de lecture éphémère rassemblant, sous forme imprimée, les quelque 3,5 millions de pages rendues publiques par le ministère américain de la Justice dans l’affaire Jeffrey Epstein. Baptisée « Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room », l’installation réunit ces documents en milliers de volumes reliés et numérotés : 3437 selon l’AFP, plus de 3700 selon Wired, les décomptes variant selon le périmètre retenu.
12/05/2026, 18:10
Fabli lance sa campagne Ulule pour accompagner son arrivée en France. Déjà adoptée par plus de 10 000 familles au Canada, Fabli propose une nouvelle expérience audio jeunesse sans écran, mêlant histoires, jeux et interactivité. Pensée pour les enfants de 0 à 10 ans, la plateforme réinvente les histoires audio grâce à ses 16 touches lumineuses et sonores qui permettent aux enfants d’interagir avec les contenus, résoudre des énigmes et participer activement aux aventures.
12/05/2026, 17:39
À la bibliothèque Part-Dieu à Lyon, le Qlub consacre un rendez-vous aux récits d’émancipation, samedi 16 mai, de 15h à 16h30. Romans, BD, essais, mangas ou albums y seront partagés pour interroger les chemins qui aident à se comprendre et à s’affirmer. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
12/05/2026, 17:31
Élue au Parlement écossais sous l’étiquette des Verts, Q Manivannan représente désormais Edinburgh and Lothians East, région où vit J.K. Rowling. L’information, reprise par LGBTQ Nation après Them, s’appuie sur People et sur les fiches officielles du Parlement. Elle transforme une controverse récurrente autour de l’autrice de Harry Potter en fait politique local, au moment où la franchise prépare son retour audiovisuel, en pleine exposition médiatique.
12/05/2026, 15:23
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
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