20 années depuis Gomorra, Roberto Savianio toujours au cœur du combat italien

Roberto Saviano a ramené Gomorra au centre du Salon du livre de Turin, ce samedi 16 mai. Vingt ans après la parution du récit qui l’a exposé aux menaces de la Camorra, l’écrivain a lié l’anniversaire éditorial à deux enjeux actuels : la perte de hiérarchie dans l’information et la pression exercée sur la culture italienne. La Repubblica, organisatrice de la scène Robinson, rapporte une intervention devant une salle comble.

Un livre devenu ligne de fracture

Le programme officiel du Salon situait la rencontre Gomorra vingt ans après, au pavillon 3 du Lingotto, puis une seconde, en collaboration avec Einaudi. De fait, une nouvelle édition de Gomorra revient avec une nouvelle introduction de l’auteur et rappelle que l’enquête narrative a raconté la Camorra comme un système économique mondial.

Dans la vidéo publiée par La Repubblica, Saviano revient sur la stratégie qui a fait du livre un point de rupture. Les clans, explique-t-il, ont commencé à subir le contrecoup de la publicité donnée à leurs histoires. Le média retient cette formule : « Avec Gomorra, il y a vingt ans, j’ai piégé les camorristes et je me suis ruiné la vie. » Le constat prolonge une situation durable : rappelons qu'en 2023, l’auteur vivait alors sous escorte policière depuis seize ans.

ENTRETIEN – “L’Italie est un pays effrayant” : Saviano terrorise la télévision publique

L’intervention ne relevait pas du seul bilan personnel. Saviano a déplacé le sujet vers la circulation contemporaine des nouvelles, dénonçant l’illusion d’une liberté produite par les réseaux sociaux, capables de donner accès à toute information sans garantir la connaissance. « Le bombardement d’informations est la nouvelle censure », assène-t-il sans ménagement.

Information saturée, attention dispersée

L’écrivain a opposé cette saturation à plusieurs dossiers judiciaires et politiques. Et de citer l’intérêt persistant pour l’affaire Garlasco, puis le procès lié au naufrage de Cutro et l’affaire Del Mastro, pour souligner l’écart entre opinion immédiate, fait divers criminel et suivi des responsabilités publiques. Le propos vise moins le volume des nouvelles que leur classement.

Cette critique réinstalle Gomorra dans sa fonction d’origine : nommer, documenter, donner une forme lisible à un système opaque. Le livre conserve ici une valeur professionnelle pour l’édition et le journalisme, parce qu’il impose une durée de lecture, des personnages identifiés et une architecture des faits. L’anniversaire porté par Einaudi ne commémore donc pas seulement un succès éditorial ; il réactive une méthode.

Le passage de Saviano à Turin a aussi pris une dimension politique. Avant son entrée en scène, La Repubblica rapporte qu’il a accusé la droite au pouvoir de ne pas financer la culture afin d’affamer ceux qu’elle considère comme des ennemis politiques. Il a également visé la télévision publique italienne, jugeant que certains programmes soutenus par le camp gouvernemental souffraient moins de leur orientation que de leur faiblesse.

La télévision publique dans le viseur

Cette charge s’inscrit dans un contentieux plus ancien avec la RAI : en juillet 2023, on apprenait l’annulation d’une émission de Saviano sur la criminalité organisée, alors que quatre épisodes avaient déjà été enregistrés. La direction de la chaîne avait invoqué une décision d’entreprise ; l’auteur y voyait une décision politique, dans un contexte de tensions avec le gouvernement de Giorgia Meloni.

À Turin, l’écrivain a donc utilisé les vingt ans de Gomorra comme un point d’appui. Vingt ans après sa sortie, Gomorra demeure un cas de référence : une œuvre dont les conséquences excèdent le catalogue, parce qu’elle touche à la sécurité de l’auteur, au rôle des médias et à la capacité d’un récit à ordonner les faits.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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