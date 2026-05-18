La science-fiction saoudienne s’exporte : Fahad Fatani signe aux États-Unis

La transaction a été négociée directement avec l’éditrice Mariana De’ Carli, après une présentation du projet lors de la Riyadh Writers Conference, organisée en février. Selon Arab News, cette acquisition constitue un jalon pour la visibilité de voix saoudiennes dans la fiction spéculative internationale.

Une acquisition née d’un rendez-vous professionnel

Le projet décrit une Terre postapocalyptique et postmonétaire, puis une migration progressive de l’humanité vers une existence interplanétaire, mais aussi une nouvelle forme de colonisation d’entreprise, des enjeux culturels et une redéfinition de l’identité.

Mariana De’ Carli présente le manuscrit comme une science-fiction ambitieuse par son échelle et par son regard. L’éditrice affirme : « Nous cherchions une science-fiction ample, non seulement par son échelle, mais aussi par son point de vue. » Elle ajoute que le récit de Fatani « n’appartient pas à un seul lieu » et imagine un futur où se croisent mondes, histoires et philosophies.

L’accord couvre les trois volumes, et non un seul lancement exploratoire. Une adaptation audiovisuelle est mentionnée par l’éditeur comme une perspective possible, sans annonce de contrat à ce stade. Le marché américain est présenté comme prioritaire pour la publication.

Riyad devient une passerelle vers l’édition anglophone

Le parcours de Fatani renvoie aussi au rôle des structures d’accompagnement. L’auteur explique qu’il souhaitait écrire de la science-fiction pour une publication internationale, mais qu’il ne savait pas comment engager ce processus. Il attribue à la communauté Writers in Riyadh et à la conférence qu'elle organise l’accès aux conseils, aux contacts et au soutien nécessaires.

La Riyadh Writers Conference, organisée les 6 et 7 février à la British International School of Riyadh, proposait des ateliers, un concours d’écriture et des séances de présentation directe à des éditeurs. Le média précisait aussi que Writers in Riyadh réunissait près de 600 créatifs.

La science-fiction comme terrain d’exportation

Le contrat intervient dans un genre où l’accès international reste fortement structuré par les circuits américains et britanniques. Pour un auteur saoudien, publier en anglais aux États-Unis implique un double déplacement : vers une autre langue de diffusion et vers un espace éditorial où les récits du Golfe restent minoritaires.

SLKY World met en avant des critères précis pour ses acquisitions : originalité, potentiel commercial et absence de recours à l’intelligence artificielle. Un accord qui s'inscrit dans une véritable réflexion contemporaine où les éditeurs cherchent à identifier des voix nouvelles tout en renforçant les garanties autour de l’origine des textes.

La portée du dossier se mesurera désormais à la publication du premier volume en 2027, puis à sa réception.

Crédits photo : Fahad Fatani

Par Clément Solym

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