Retour sur les débuts de Mbappé

Ce livre n'est pas une enquête sur l'enfance d'une star. Enfin, pas seulement. C'est la rencontre des acteurs qui font vivre le football français : les éducateurs, les bénévoles, les familles et bien sûr les jeunes joueurs et joueuses d'un club amateur, l'AS Bondy, qui a vu éclore Kylian Mbappé et d'autres champions.

Au-delà des clichés, cet ouvrage est un voyage à travers le quotidien, les rêves, les joies ou les déceptions d'un football populaire et engagé. C'est un reportage en immersion auprès des passionnés de ce sport qui rassemble les générations.

Les éditions Rouquemoute vous proposent un extrait en avant-première :

Antoine Zéo est né en 1983, année faste pour le FC Nantes dont il est un supporter pour le meilleur et surtout pour le pire. Il a collaboré pendant cinq ans à la revue Le Tigre, le "curieux magazine curieux", avant de faire partie de l'équipe des Cahiers du football pour lesquels il a réalisé entretiens, reportages et enquêtes entre 2018 et 2021. Agrégé d'histoire, il vit et travaille à Montevideo, en Uruguay.

Chloé Wary est née en 1995 et a grandi en région parisienne. En 2019, elle publie Saison des Roses aux éditions FLBLB, un album de fiction traversé par ses désillusions d'adolescente et nourri de ses expériences sur les terrains de football. Cet album a été récompensé par six prix, dont le Prix du public France Télévisions au FIBD d'Angoulême 2020 et le prix Artémisia de l'émancipation 2020.

Rémi Belot écrit pour les Cahiers du football depuis 2001. Fan des cultures ibérique et latino-américaine, il a publié le livre photographique Total Futbol - Voyage au cœur d'une passion latino (2022). II collabore également pour le média culturel Enlarge Your Paris. Son dernier livre, Derbies - Les 35 chocs qui secouent le foot européen, préfacé par Grégoire Margotton, est sorti en 2024.

Parution le 11 juin 2026.

Par Ewen Berton

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