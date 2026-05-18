Conseil supérieur des archives : Annette Wieviorka reste vice-présidente

L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
Le 18/05/2026 à 12:19 par Antoine Oury
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18/05/2026 à 12:19
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L'arrêté de la ministre de la Culture, en date du 27 avril dernier et publié au Journal officiel du 8 mai dernier, fait aussi état de plusieurs nominations au sein du Conseil supérieur des archives, en tant que personnalités qualifiées.
François-Louis a'Weng, président de l'Association française pour la protection des archives privées
Marie-Cécile Bouju, maîtresse de conférences
Alain Chatriot, professeur des universités
Amandine Contet, directrice des archives départementales de la Vienne
Marie Cornu, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique
Cédric Dolain, président de Généalogistes de France
Christophe Drugy, président de la Fédération française de généalogie
Claire Gatti, directrice des archives municipales de Rennes
Odile Gaultier-Voituriez, cheffe du service des archives de la direction des ressources et de l'information scientifique de l'Institut d'études politiques de Paris
Valérie Hannin, professeure agrégée d'histoire, directrice de la rédaction de L'Histoire
Emmanuel Laurentin, journaliste
Nathalie Léger, directrice générale de l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine
Éric Roussel, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, journaliste et écrivain
Karen Taïeb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah
Pierre Tarrade, notaire
Sylvie Thénault, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique
Créé par un arrêté du 21 janvier 1988 modifié par arrêtés du 17 janvier 1990 et du 13 septembre 1999, le Conseil supérieur des archives (CSA) est consulté sur la politique du ministre chargé de la culture en matière d'archives publiques et privées.
Il est également consulté sur les programmes de publication et de recherche, sur les questions liées au développement des nouvelles technologies dans les services d'archives, ainsi que sur le classement des archives privées en tant qu'archives historiques. Il se prononce sur toute question qui lui est soumise par le directeur des Archives de France. Il examine le rapport d'activité de la direction des Archives de France.
Le président et la vice-présidente du CSA sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la Culture, dix-sept membres de droit, seize personnalités qualifiées nommées pour trois ans par le ministre chargé de la Culture, un représentant de chaque organisation syndicale représentée au comité technique spécial des archives.
À LIRE - Jean-Pierre Raffarin nommé président du Conseil supérieur des archives
Participent aussi aux discussions avec voix consultative le chef de l'inspection des patrimoines et le chef du service du patrimoine, les directeurs des Archives nationales, des Archives nationales d'outre-mer et des Archives nationales du monde du travail, le chef du Service historique de la Défense, ainsi que toute personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture en fonction de l'ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées pour suivre toute question entrant dans le champ de ses compétences.
Photographie : Bâtiment des Archives nationales, rue des Quatre-Fils, dans le 3e arrondissement de Paris. Ce mur aveugle représente les rayonnages des Archives nationales (Klaus Graf, CC BY SA 3.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La campagne Ulule de Hip Hop Diary of a Fly Girl permettra de soutenir l’impression et la réédition du livre de Maï Lucas, consacré à l’émergence du hip-hop français à Paris entre 1986 et 1996. À travers plus de 100 photographies, l’ouvrage plonge au cœur d’une scène encore underground avec des portraits d’artistes devenus majeurs comme MC Solaar, JoeyStarr, Booba, Oxmo Puccino, Doc Gyneco, Kery James, Assassin ainsi que JonOne ou DJ Dee Nasty. Un témoignage rare sur les origines du hip-hop français et ses figures féminines souvent oubliées.
13/05/2026, 09:40
À New York, le dossier Epstein prend désormais la forme... d’une bibliothèque. Dans le quartier de Tribeca, une association américaine dédiée à la transparence de la vie publique a installé une salle de lecture éphémère rassemblant, sous forme imprimée, les quelque 3,5 millions de pages rendues publiques par le ministère américain de la Justice dans l’affaire Jeffrey Epstein. Baptisée « Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room », l’installation réunit ces documents en milliers de volumes reliés et numérotés : 3437 selon l’AFP, plus de 3700 selon Wired, les décomptes variant selon le périmètre retenu.
12/05/2026, 18:10
Fabli lance sa campagne Ulule pour accompagner son arrivée en France. Déjà adoptée par plus de 10 000 familles au Canada, Fabli propose une nouvelle expérience audio jeunesse sans écran, mêlant histoires, jeux et interactivité. Pensée pour les enfants de 0 à 10 ans, la plateforme réinvente les histoires audio grâce à ses 16 touches lumineuses et sonores qui permettent aux enfants d’interagir avec les contenus, résoudre des énigmes et participer activement aux aventures.
12/05/2026, 17:39
À la bibliothèque Part-Dieu à Lyon, le Qlub consacre un rendez-vous aux récits d’émancipation, samedi 16 mai, de 15h à 16h30. Romans, BD, essais, mangas ou albums y seront partagés pour interroger les chemins qui aident à se comprendre et à s’affirmer. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
12/05/2026, 17:31
Au théâtre Diana de Naples, Roberto Saviano a reçu le Prix Elsa Morante jeunesse pour l’engagement civil. Devant près de mille élèves, l’auteur a opposé au récit d’une ville sauvée par le tourisme une alerte sur l’accès clandestin aux armes. Son intervention, rapportée par La Repubblica Napoli, replace le livre primé dans un débat sur sécurité, formation et travail, loin d’une réponse réduite à l’ordre public ou à l’image urbaine vendue seule.
12/05/2026, 15:41
Élue au Parlement écossais sous l’étiquette des Verts, Q Manivannan représente désormais Edinburgh and Lothians East, région où vit J.K. Rowling. L’information, reprise par LGBTQ Nation après Them, s’appuie sur People et sur les fiches officielles du Parlement. Elle transforme une controverse récurrente autour de l’autrice de Harry Potter en fait politique local, au moment où la franchise prépare son retour audiovisuel, en pleine exposition médiatique.
12/05/2026, 15:23
Le 71e congrès de l’Association des bibliothécaires de France se tiendra du 17 au 19 juin 2026 au Couvent des Jacobins, à Rennes. Pour cette nouvelle édition, l’ABF a choisi un thème à la fois simple en apparence et profondément politique : « Bibliothèques & hospitalité ».
12/05/2026, 12:35
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
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