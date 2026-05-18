Conseil supérieur des archives : Annette Wieviorka reste vice-présidente

L'arrêté de la ministre de la Culture, en date du 27 avril dernier et publié au Journal officiel du 8 mai dernier, fait aussi état de plusieurs nominations au sein du Conseil supérieur des archives, en tant que personnalités qualifiées.

François-Louis a'Weng, président de l'Association française pour la protection des archives privées

Marie-Cécile Bouju, maîtresse de conférences

Alain Chatriot, professeur des universités

Amandine Contet, directrice des archives départementales de la Vienne

Marie Cornu, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique

Cédric Dolain, président de Généalogistes de France

Christophe Drugy, président de la Fédération française de généalogie

Claire Gatti, directrice des archives municipales de Rennes

Odile Gaultier-Voituriez, cheffe du service des archives de la direction des ressources et de l'information scientifique de l'Institut d'études politiques de Paris

Valérie Hannin, professeure agrégée d'histoire, directrice de la rédaction de L'Histoire

Emmanuel Laurentin, journaliste

Nathalie Léger, directrice générale de l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine

Éric Roussel, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, journaliste et écrivain

Karen Taïeb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah

Pierre Tarrade, notaire

Sylvie Thénault, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique

Créé par un arrêté du 21 janvier 1988 modifié par arrêtés du 17 janvier 1990 et du 13 septembre 1999, le Conseil supérieur des archives (CSA) est consulté sur la politique du ministre chargé de la culture en matière d'archives publiques et privées.

Il est également consulté sur les programmes de publication et de recherche, sur les questions liées au développement des nouvelles technologies dans les services d'archives, ainsi que sur le classement des archives privées en tant qu'archives historiques. Il se prononce sur toute question qui lui est soumise par le directeur des Archives de France. Il examine le rapport d'activité de la direction des Archives de France.

Le président et la vice-présidente du CSA sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la Culture, dix-sept membres de droit, seize personnalités qualifiées nommées pour trois ans par le ministre chargé de la Culture, un représentant de chaque organisation syndicale représentée au comité technique spécial des archives.

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Participent aussi aux discussions avec voix consultative le chef de l'inspection des patrimoines et le chef du service du patrimoine, les directeurs des Archives nationales, des Archives nationales d'outre-mer et des Archives nationales du monde du travail, le chef du Service historique de la Défense, ainsi que toute personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture en fonction de l'ordre du jour.

Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées pour suivre toute question entrant dans le champ de ses compétences.

Photographie : Bâtiment des Archives nationales, rue des Quatre-Fils, dans le 3e arrondissement de Paris. Ce mur aveugle représente les rayonnages des Archives nationales (Klaus Graf, CC BY SA 3.0)

Par Antoine Oury

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