Chez Ska Éditions, Christophe Tabard à la tête de la collection “Il est N”

Sous la direction de Jérémy Bouquin, amplement salué comme auteur par de nombreux prix, la collection a connu jusqu’à présent 28 opus plus pétaradants les uns que les autres. Vingt-huit auteurs de renom se sont glissés dans la peau de l’ennemi public n°1 pour le plus grand plaisir des amateurs de nouvelles noires.

Depuis 2013, avec ses neuf collections numériques et sa collection audio, Ska est spécialisé dans les

nouvelles. Ses collections arpentent les lisières des « mauvais genres » : polar, littérature noire et érotique, avec des nouvelles inédites d’auteurs contemporains mais aussi des textes du patrimoine.

Une direction entre renouvellement et continuité

Christophe Tabard a intégré le directoire des éditions Ska en 2025. Il mettra sa considérable énergie et son dynamisme à poursuivre une collection réjouissante à laquelle Jérémy Bouquin continuera d’apporter des textes personnels.

Le parcours de Christophe Tabard, comme celui de son prédécesseur, a déjà été remarqué. C’est une voix singulière saluée par exemple par le Prix Dora Suarez pour Miam (Des livres et du rêve), son premier roman.

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Il est N, cette collection insolite et insolente, s’inscrit pleinement dans l’ambition de Ska de poursuivre l’accueil de voix originales, de talents nouveaux ou confirmés et de renforcer sa présence sur la scène littéraire de l’offre de nouvelles numériques.

Selon Christophe Tabard : « Il est N, c’est la voix des colères d’aujourd’hui, et elle a toute sa place chez

Ska. Nulle part, dans aucune maison, on a autant de liberté et d’énergie brute que chez Ska, qui depuis le début protège farouchement son indépendance. C’est pour ça que je me jette dans cette aventure. »

Par Dépêche

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