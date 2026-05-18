Cécile Favarel-Garrigues et Thomas Janicot au ministère de la Culture

Un arrêté du 6 mai dernier fait état de la nomination de Thomas Janicot, maître des requêtes au Conseil d'État, en tant que chef du service des affaires juridiques et internationales (SAJI), au secrétariat général du ministère de la Culture.

Cette nomination, effective depuis le 11 mai dernier, s'étend sur une durée de trois ans, avec une période probatoire de six mois. Diplômé de l'École nationale d'administration, Thomas Janicot a notamment été coordonnateur de la stratégie de déconfinement lors de la pandémie de Covid-19, en 2021, auprès du Premier ministre.

Créé en 2010, le SAJI est chargé de la politique de l’État en matière de droit d’auteur et de droits voisins, avec une expertise couvrant le droit des patrimoines et de la création artistique et littéraire, le droit public général, le droit public économique, le droit social, ainsi que le droit de la protection des données personnelles. Il définit et met en œuvre la politique européenne du ministère, ainsi que la coopération internationale culturelle.

Cécile Favarel-Garrigues, pour sa part, est nommée cheffe de service, adjointe au directeur général de la création artistique, à compter du 1er juin 2026, pour une durée de trois ans, avec une période probatoire de six mois, selon un arrêté publié le 14 mai dernier.

Secrétaire générale de l'Oppic, Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, entre 2015 et 2020, Cécile Favarel-Garrigues a ensuite travaillé au sein de la direction des finances, des achats et des services (DFAS) des ministères sociaux (ministère du Travail et des Solidarités, ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées).

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La direction générale de la création artistique (DGCA) « définit, coordonne et évalue la politique de l’État relative aux arts visuels et au spectacle vivant, en l'inscrivant dans une logique plus large d’aménagement et de développement du territoire », détaille le site du ministère de la Culture.

Photographie : La façade du ministère de la Culture (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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