Lucie Caubet, nouvelle attachée de presse aux éditions du Seuil

Diplômée d’un master Métiers de l’édition à l’université de Villetaneuse, Lucie Caubet a construit son parcours dans les relations presse appliquées au livre. Elle a passé dix ans au sein du service de presse des Éditions Jean-Claude Lattès.

Au sein de Jean-Claude Lattès, elle a notamment été attachée de presse dédiée aux Éditions du Masque. Dans ce cadre, elle a accompagné le lancement et la promotion de plusieurs auteurs, parmi lesquels Simon François, Nicolas Lebel, Louise Mey, Gabrielle Massat et Ali Rebeihi.

Lucie Caubet a également participé au développement promotionnel du label « Nouveaux Jours ». Ce travail a contribué à la visibilité médiatique de plusieurs titres cités par la maison, dont Le talent est une fiction (Samah Karaki), En bons pères de famille (Rose Lamy), Privilèges (Alice de Rochechouart) et Derrière (Erell Hannah et Fred Cham), présenté comme le premier essai graphique du label.

Au fil des années, elle a aussi défendu le catalogue de littérature étrangère et française de Jean-Claude Lattès. Parmi les ouvrages suivis figurent notamment les premiers romans de Virginia Tangvald et de Christopher Laquieze. Elle a également accompagné des livres de Nicolas Carreau et Kalindi Ramphul, dans le cadre de son activité au sein du service de presse.

Crédits photo : Éditions du Seuil - ctrlyrslf

Par Dépêche

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