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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

Le 18/05/2026 à 13:09 par Nicolas Gary

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Publié le :

18/05/2026 à 13:09

Nicolas Gary

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La phrase de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, marque un seuil. « J’ai vécu cette pétition comme une injustice vis-à-vis des équipes Canal qui s’attachent à défendre l’indépendance de Canal+, et dans toute la diversité de ses choix. Et en conséquence, je ne travaillerai plus, je ne souhaite plus que Canal travaille avec les gens qui ont signé cette pétition », a-t-il déclaré à Cannes, après la tribune publiée dans Libération par environ 600 professionnels du cinéma contre l’influence de Vincent Bolloré.

Tout se joue dans ce « en conséquence » aux allures de « en représailles ». Une prise de position publique contre l’actionnaire devient un motif d’exclusion professionnelle, car la signature se change en indice. Toute adhésion à une pétition signifie une ligne de démarquation entre les artistes avec lesquels la chaîne accepte de travailler et ceux qu’elle tiendra à distance. Le débat quitte alors le terrain de la controverse pour entrer dans celui de la sanction économique.

Quand une signature devient un casier

L'expression dérange alors, mais s’impose : liste noire. Non pas nécessairement un fichier matériel, transmis d’un service à l’autre. Plutôt une liste noire au sens fonctionnel du terme : des noms identifiés, associés à une contestation, puis frappés d’ostracisme professionnel. Dans le cinéma, cette logique frappe un secteur où Canal+ demeure un acteur central du financement. Dans l’édition, elle résonne avec une autre inquiétude : que deviennent les auteurs qui contestent l’évolution d’une maison lorsqu’ils dépendent d’un ensemble éditorial plus vaste ?

À LIRE - Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

C’est là que Canal+ éclaire Grasset avec une brutalité particulière. Depuis le limogeage d’Olivier Nora, la fronde des auteurs posait d’abord la question du départ : un écrivain doit-il rester lié à une maison lorsque le lien de confiance éditorial est rompu ? La mobilisation autour d’une clause de conscience répondait à cette urgence : permettre à un auteur de récupérer une part de liberté lorsque l’identité d’une maison change sous l’effet d’une décision capitalistique. Avant de sombrer pour cause de Fausse Bonne Idée... mais soit.

Car Canal+ déplace le problème, en évinçant un droit à quitter le navire : il s’agit de l'autorisation de parler sans être sanctionné, un glissement change tout. La crise Grasset interrogeait la possibilité, pour un auteur, de rompre avec son éditeur. L’affaire Canal+ interroge la possibilité, pour un créateur, de critiquer un actionnaire sans voir cette critique se retourner contre lui dans d’autres espaces professionnels.

Hachette, le risque sans la preuve

À ce stade, rien n’établit qu’une telle mécanique existe dans les maisons d’Hachette. Mais ce nouvel épisode installe un précédent public : dans l’orbite Bolloré, des professionnels ayant contesté l’influence actionnariale se verront refuser toute collaboration avec l'acteur central de leur secteur. Dès lors, l’inquiétude ne relève plus du procès d’intention, pour entrer de plain pied dans le champ du risque.

À LIRE - Grasset : après les Français, les vedettes étrangères claquent également la porte

Dans l’édition, la sanction n’a même pas besoin d’être proclamée. Elle épouse des formes plus feutrées : un manuscrit refusé, une négociation ralentie, une avance réduite, un contrat laissé sans suite, des droits plus difficiles à récupérer, une invitation annulée, un auteur jugé « compliqué ». La liste noire éditoriale n’a pas besoin d’un document pour produire ses effets. Elle existe déjà si chacun comprend qu’une prise de parole publique laisse une trace.

C’est précisément ce que la concentration culturelle rend explosif. Plus un acteur pèse sur des maisons, des catalogues, des médias, des outils de prescription, des financements ou des circuits de diffusion, plus la sanction devient diffuse. Un écrivain ne rencontre plus seulement un éditeur. Un cinéaste ne négocie plus seulement avec un diffuseur. Tous affrontent un écosystème, avec ses solidarités internes, ses réflexes de protection, ses mémoires informelles.

L’indépendance ne se proclame pas, elle se prouve

Le phénomène éditorial ne se réduit donc ni à une querelle de succession ni à la défense nostalgique d’un président de maison. Il pose une question de souveraineté créatrice : à qui appartient le dernier mot lorsqu’un auteur lie son œuvre à une maison ? Au contrat signé ? À l’éditeur qui a accompagné le texte ? Au groupe propriétaire ? À l’actionnaire dont le nom structure désormais la perception publique de l’ensemble ?

La réponse se mesure aux garanties concrètes offertes aux auteurs. Une indépendance proclamée ne suffit pas si le désaccord public devient un handicap professionnel. Une maison d’édition ne protège pas la liberté de création parce qu’elle l’affirme ; elle la protège lorsqu’elle rend impossible toute mesure de rétorsion, directe ou indirecte, contre ceux qui exercent cette liberté.

C’est pourquoi la clause de conscience – et son autorisation de sortie – ne règle rien du tout. Elle ne couvre pas entièrement le droit de contester sans subir de représailles. Après Canal+, le chantier s’élargit : il ne concerne plus seulement la rupture du contrat d’édition, mais la protection des créateurs face aux effets de groupe, aux solidarités capitalistiques et aux formes silencieuses de mise à l’écart.

La censure préfère parfois les portes fermées

La liberté de création ne meurt pas seulement par interdiction. Elle s’abîme aussi lorsque chacun comprend qu’une signature, une tribune ou une critique publique coûtent un contrat, une avance, un financement, une exposition. La censure contemporaine n’a pas toujours besoin d’un ordre. Elle prospère dans l’anticipation. Elle s’installe quand la prudence devient une stratégie de survie.

À LIRE - Clauses de conscience ou de cession, des “pistes” pour Catherine Pégard

Le parallèle entre Canal+ et Grasset s’impose donc avec force. Chez Grasset, les auteurs réclament le droit de ne plus être liés à une maison dont ils contestent l’évolution. Chez Canal+, un dirigeant affirme son refus de travailler avec des professionnels ayant signé une tribune contre son actionnaire. Dans un cas, les créateurs veulent partir. Dans l’autre, le financeur menace d’écarter. Les deux mouvements dessinent la même fracture : la liberté artistique ne vaut que si elle s’accompagne d’une sécurité professionnelle minimale.

La tension actuelle dépasse ainsi la seule figure de Vincent Bolloré, même si son nom en cristallise les tensions. Elle interroge l’organisation entière des industries culturelles françaises. Quand un même pôle d’influence pèse sur les médias, l’édition, l’audiovisuel ou le cinéma, la question décisive n’est plus seulement : intervient-il directement ? Elle devient plus sourde, plus inquiétante : a-t-il encore besoin d’intervenir ?

La faute professionnelle d’avoir parlé

Canal+ vient de donner une réponse brutale. Il suffit qu’un dirigeant annonce publiquement son refus de travailler avec les signataires d’une tribune pour que tout un secteur entende le message. Après cela, l’édition ne peut plus traiter la crise Grasset comme un accident interne. Elle doit y voir le symptôme d’un basculement plus large : celui d’un monde culturel où la critique de l’actionnaire risque de devenir une faute professionnelle.

AUDITION - Vincent Bolloré : “Je n'ai aucun projet idéologique

La crise Grasset posait la question du droit de ne plus être publié par une maison dont un auteur récuse l’évolution. L’affaire Canal+ pose une question plus grave encore : le droit de ne pas être puni, dans l’ensemble d’un paysage culturel concentré, pour avoir publiquement critiqué un actionnaire. C’est cette ligne qu’il faut désormais surveiller.

Car c’est là, bien plus que dans les déclarations rassurantes, que se mesure la liberté réelle des créateurs.

Crédits photo : Vincent Bolloré - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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13/05/2026, 17:18

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Le sociologue Mustapha Saha et l'archéologue Youssef Bokbot alertent sur le devenir de Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet et haut lieu de la mémoire maghrébine. Face à un projet d’aménagement touristique et muséal jugé destructeur, ils dénoncent une atteinte irréversible aux vestiges encore enfouis. Le texte plaide pour l’arrêt du chantier, la poursuite des fouilles archéologiques et une approche respectueuse des équilibres historiques, écologiques et humains du site.

11/05/2026, 14:44

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

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Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

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“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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“Pas de liberté de création sans indépendance éditoriale”

La fronde des auteurs et autrices des éditions Grasset choqués par le limogeage du PDG Olivier Nora, ordonné par l'actionnaire Vincent Bolloré, a ouvert tout un champ de réflexion et d'interrogations quant au manque de protections des écrivains face aux maisons d'édition et leurs propriétaires. Les membres de la Scam et les lauréats et lauréates du Prix Albert Londres affirment leur solidarité, dans un texte reproduit ci-dessous.

07/05/2026, 13:13

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Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

ENQUÊTE — La crise qui secoue Grasset a déclenché un mouvement inédit d’auteurs. Mais elle révèle surtout une histoire plus longue : celle d’un rendez-vous manqué pour les auteurs, depuis 1936, avec des droits sociaux et professionnels que les éditeurs ont contribué à empêcher.

07/05/2026, 11:41

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Écrire un roman ? Je n'attendais que ça

9 Octobre 2018 : Un brin soûl de quelques mignonnettes de whisky enchaînées dans l’avion — bien loin tout de même des outrances d’Ange Delagrive, je rissole sur le tarmac de l’aéroport international de Fa’a'ā en attendant mes bagages. Par Arnaud Garnier.

06/05/2026, 11:07

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Quitter Grasset ? Pour Gilles Ascaride, “on reste, on occupe le terrain et on se bagarre”

Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ». 

05/05/2026, 16:11

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Éditeur “référent”, cession de 10 ans maximum... Comment éviter une nouvelle affaire Grasset

Le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG de Grasset, par Vincent Bolloré a mis en lumière la puissance de l'actionnaire, mais aussi la faiblesse de l'auteur dans la relation contractuelle avec une maison ou un groupe d'édition. Dans un texte reproduit ci-dessous, le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) appelle les pouvoirs publics à agir pour renforcer le droit d'auteur, via plusieurs mesures.

05/05/2026, 12:14

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IA : “Un secteur économique se construit sur le pillage généralisé” des oeuvres

Après l’adoption unanime, le 8 avril, d’une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, 81 organisations de la culture, de la presse et de la création interpellent les députés. Elles défendent un marché de licences volontaires, fondé sur l’autorisation, la transparence et la rémunération, face à ce qu’elles décrivent comme un pillage généralisé des œuvres protégées.

05/05/2026, 10:38

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Pourquoi le Tarot de Wirth fascine-t-il encore ?

Réduit à la divination, le tarot de Wirth perd sa singularité. Redessiné il y a un siècle par l’occultiste Oswald Wirth, ce jeu puise dans l’Égypte ancienne, la kabbale, le pythagorisme et l’alchimie. Autrice du livre Lire le tarot avec l'Oswald Wirth (éditions Trajectoire) Régine Brzesc-Colonges en éclaire chaque arcane, entre traditions initiatiques, mythes et symboles, pour rappeler la portée spirituelle d’un tarot pensé comme science de l’âme.

04/05/2026, 16:34

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Les algorithmes et l'IA réduisent les horizons de nos bibliothèques

La Commission européenne s'est intéressée à la découvrabilité des œuvres au sein de l'environnement numérique, concept qu'elle explore dans un épais rapport de 300 pages. Une partie dédiée au livre pointe le risque que font courir réseaux sociaux, plateformes de vente et autres algorithmes pour la diversité linguistique et la variété des œuvres et artistes mis en avant.

04/05/2026, 16:01

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Quand les milliardaires commercialisent leur futur, la SF en dévoile les pièges

Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ne vendent plus seulement des technologies. Ils imposent des infrastructures qui redessinent l’espace, l’attention, les corps et la mémoire. Face à cette privatisation du futur, la science-fiction et l’anticipation offrent une contre-enquête : leurs romans montrent ce que l’innovation masque lorsqu’elle devient pouvoir, marché et langage commun, jusque dans l’industrie du livre.

04/05/2026, 15:36

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Comment l’édition jeunesse endure les campagnes de censure de livres

Aux États-Unis, les interdictions de livres ne relèvent plus d’incidents locaux isolés. Voilà des années que l’American Library Association et de PEN America décrivent une censure structurée, portée par des groupes de pression, des élus et des décisions administratives. Ses effets touchent les bibliothèques, les écoles, les auteurs et l’édition jeunesse, désormais confrontée à un risque économique direct.

02/05/2026, 14:51

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Ce que les guerres de Poutine, Trump et Netanyahu laissent aux vivants

Trump, Poutine, Netanyahu, Macron, Merz, Kagame, von der Leyen. Vous qui faites la guerre, la prolongez, la financez, ou en préparez de nouvelles. Vous qui lisez des projections de pertes acceptables. Certains d'entre vous, du moins. Il existe des hommes et des femmes qui ont regardé en face ce que vous produisez. Pas depuis un bureau. Ce sont des romanciers.

02/05/2026, 09:52

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La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden

À Trébeurden, l’avenir de la maison de Kenneth White oppose deux visions de son héritage. D’un côté, le légataire, la mairie et Stéphane Bigeard défendent un projet culturel à redéfinir, porté par une nouvelle structure. De l’autre, l’Institut international de géopoétique, par la voix de Régis Poulet, exige le respect strict des volontés de l’écrivain et la création d’une maison d’artistes à Gwenved. Entre enjeux patrimoniaux, querelles associatives et incertitudes juridiques, le dossier reste loin d’être tranché.

30/04/2026, 16:02

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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

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Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

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IA : la présomption d’utilisation des oeuvres attendue à l’Assemblée nationale

Une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, dans un contexte de débats sur l’entraînement des IA à partir de contenus culturels protégés, doit encore être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Le Syndicat national de l’édition (SNE) souscrit à une tribune collective appelant les députés à examiner sans délai ce texte, déjà adopté par le Sénat. 

28/04/2026, 10:27

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Témoignage : le démantèlement d'une librairie, vu de l'intérieur

Au cœur d'une époque particulièrement anxiogène, la fermeture d'une librairie pourrait passer inaperçue. L'événement n'est toutefois pas anodin, parce que la librairie n'est pas un commerce comme les autres. À l'heure où les difficultés s'accumulent pour le secteur, le témoignage publié ci-dessous vient rappeler ce que ces commerces ont de si spécial, et ce que l'on perd, collectivement, avec l'abaissement définitif du rideau.

28/04/2026, 09:39

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La coopérative éditoriale, réponse à la déferlante Bolloré

La crise ouverte chez Éditions Grasset, après l’éviction d’Olivier Nora dans un contexte de reprise par Vincent Bolloré, suscite une riposte politique et intellectuelle. Trois acteurs liés aux Éditions Syllepse et au Réseau Bastille avancent une hypothèse radicale : transformer l’éditeur en coopérative pour préserver le pluralisme.

27/04/2026, 16:41

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Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?

La question taraude de plus en plus de professionnels du livre, dans le monde entier : comment expliquer la baisse de l'intérêt pour lecture, souvent observée à travers l'ensemble de la population ? Une enquête de l'Ifop, consacrée aux pratiques culturelles des Français, suggère une absence d'envie pour la lecture, plus qu'un manque de temps ou d'argent.

27/04/2026, 16:05

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Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
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