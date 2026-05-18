Les éditeurs nord-américains adeptes de l’IA, mais la défiance reste

Le débat sur ces outils dans le livre dispose désormais d’une base chiffrée. Selon Publishing Perspectives, le Book Industry Study Group et BookNet Canada ont publié une étude conjointe issue d’une enquête menée à l’été 2025 auprès de professionnels du secteur aux États-Unis et au Canada.

L'étude repose sur 559 réponses à 24 questions, avec un taux d’achèvement de 90 %. L’échantillon réunit surtout des acteurs installés : 48 % travaillent chez des éditeurs, 17 % en bibliothèque, 7 % chez des prestataires et 14 % comme indépendants.

L’efficacité gagne les bureaux, pas les catalogues

Le résultat central tient dans une adoption déjà forte, mais prudente. 45,8 % des répondants utilisent ces technologies à titre individuel et 48 % signalent un usage dans leur organisation. Le document insiste sur un déploiement inégal, exploratoire, orienté vers la productivité plus que vers la substitution de la création.

Les pratiques les plus courantes confirment cette ligne. Dans les structures, les tâches administratives ou opérationnelles et la promotion commerciale arrivent en tête, chacune à 29,1 %. Viennent ensuite l’analyse de données, à 21,4 %, les travaux éditoriaux, à 19,8 %, puis l’optimisation des métadonnées et des titres, à 16,8 %. Les activités les plus exposées restent marginales : droits et licences à 2,8 %, livres audio à voix artificielle à 5,7 %, traduction à 7 %.

Cette répartition place la machine au cœur des flux plutôt qu’au centre de la fabrication intellectuelle. Les entreprises la testent pour classer, analyser, préparer et accélérer. Elles l’emploient moins là où l’œuvre, l’auteur, le contrat ou le lecteur engagent directement leur responsabilité.

Le droit d’auteur fixe la ligne rouge

Les inquiétudes dépassent pourtant les réserves de principe. 86,4 % des répondants citent l’insuffisance des contrôles entourant l’usage des œuvres protégées. Les hallucinations atteignent 84,3 %. L’afflux de livres générés, frauduleux ou de faible qualité sur les grandes plateformes préoccupe 81,1 % des participants.

Le retard de gouvernance complète ce tableau. Seules 31 % des organisations disposent d’une politique officielle sur ces systèmes. 34,2 % n’en ont pas, tandis que 26,3 % en préparent une. La formation ressort comme un besoin prioritaire : 56,6 % des répondants jugent utile un développement professionnel consacré à ces pratiques.

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Les écarts entre métiers affinent le diagnostic. L’usage organisationnel atteint 50,7 % chez les éditeurs et 45,7 % dans les bibliothèques. Les premiers l’orientent surtout vers le marché, les secondes vers les processus internes et la gestion de l’information. Les bibliothécaires se montrent aussi les plus alarmés par les ouvrages générés ou médiocres : 95,1 % signalent cette préoccupation.

L’usage impose désormais ses règles

L’intérêt du travail BISG/BookNet Canada montre bien que le sujet IA ne se limite plus aux procédures visant les grands modèles ni aux prises de position publiques. Il concerne l’organisation quotidienne du travail : métadonnées, promotion, analyse, administration, contrôle qualité et politique interne.

Pour la chaîne du livre, le point décisif n’est donc plus l’adoption, déjà engagée, mais la définition des limites. Si l’étude décrit un secteur qui expérimente vite, sans cadre commun suffisant, elle laisse entendre que les risques de droit, de confiance et de qualité ont depuis longtemps gagné déjà les postes de travail.

Crédits photo : justDIYteam CC 0

Par Clément Solym

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