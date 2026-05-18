Les Goûteuses d'Hitler : le roman de Rosella Postorino au cinéma

En salles à partir de ce mercredi 20 mai, Les Goûteuses d'Hitler s'appuie sur le roman de Postorino, La Goûteuse d'Hitler (trad. Dominique Vattoz), que le réalisateur Silvio Soldini a découvert par l'intermédiaire des producteurs du long-métrage. Il a rapidement été fasciné par « l’effet de ce huis clos », qu'il a voulu reproduire à l'écran.

Le film n'est pas dénué d'une certaine visée documentaire, avec des recherches qui ont précédé le tournage. « Nous avons commencé par des photographies historiques — des images d’hommes et de femmes dans les campagnes et les villes de l’Allemagne des années 1940. Puis, des tableaux, des associations de couleurs, et même des photos couleur de l’époque, prises sur une pellicule Agfa, une pellicule allemande dominée par des teintes magenta et bleu », explique ainsi Soldini.

Ces inspirations ont permis de proposer le cadre particulier nécessaire à ce huis clos : « Ces images ont donné une orientation précise et émotionnelle à la photographie de Renato Berta et aux décors de Paola Bizzarri, qui ont reconstruit l’intérieur et la cour de l’école transformée plus tard en caserne SS, créant un monde gris-bleu, presque dépourvu d’autres couleurs — tout comme les uniformes des soldats. »

Par Antoine Oury

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