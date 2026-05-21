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Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

Le 21/05/2026 à 10:21 par Auteur invité

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Publié le :

21/05/2026 à 10:21

Auteur invité

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La librairie indépendante, la démocratie et le paquet de chips

La librairie indépendante peut-elle encore être indépendante ? C’est la question qui se pose devant la situation d’extrême-droitisation de la société et donc de l’édition par l’entremise du groupe Bolloré. Dans ce contexte, la parole est rarement donnée, si ce n’est de manière anecdotique, aux libraires. Est-ce étrange ? Pas tant que cela.

Le libraire ne reste peut-être, inconsciemment, pour certains, qu’un commerçant, un boutiquier soumis au devoir de rentabilité. Mais si ce devoir est bien réel pour le libraire, en est-il vraiment autrement des auteurs, des éditeurs et même d’une certaine manière des journalistes qui, en revanche, n’hésitent pas à donner abondamment leur avis sur la situation ? 

Pour faire vite, ce qui est reproché aux librairies indépendantes oscille d’un excès à l’autre : les libraires sont tantôt jugés trop passifs (la journaliste Clémentine Godszal s’étonnait par exemple dans C Ce Soir du 15 avril 2026 que « les libraires » n’aient « rien à dire » lors de la première rentrée littéraire Hachette version Bolloré), tantôt trop engagés alors que leur rôle ne consisterait qu’à vendre (boutiquier disions-nous ?). Afin d’illustrer cette dernière position, citons l’oubliable déclaration de Muriel Beyer, directrice des Éditions de l’Observatoire dans Le Figaro du 12 février 2026 : « [Les librairies] doivent être apolitiques. Sinon c’est comme si ma superette ne vendait pas de chips en affirmant qu’elle a entendu que c’est mauvais pour la santé. »

Faudrait-il déduire de cette saillie que les livres des Éditions de l’Observatoire seraient « mauvais pour la santé » ? Au-delà de cette déclaration qui, nous l’espérons, n’est pas à prendre au pied de la lettre, nous voudrions ici rapidement remettre la librairie au milieu de la chaîne du livre pour clarifier quelques points.

TRIBUNE - Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires

Pour commencer, il semble utile de le rappeler : une librairie indépendante est, par définition, indépendante. En 2025 selon Livres Hebdo/Electre Data Services, 63.396 nouveautés et nouvelles éditions ont été publiées. Il est compréhensible qu’un choix nécessaire s’opère parmi ces milliers d’ouvrages, y compris dans les grands établissements car si des nouveautés arrivent, il reste toujours et fort heureusement des livres de fonds.

La sélection des ouvrages qui seront sur les tables est opérée par le/la libraire : chaque livre sur chacune de ses tables a été choisi par lui/elle. Cette sélection s’opère en fonction des habitudes de ses clients.e.s — car oui il y a bien des impératifs économiques — et aussi, ce n’est pas négligeable, de ce que le libraire a envie de leur faire découvrir, de ce qu’il a envie de partager avec eux/elles.

C’est par exemple que des ouvrages de grands groupes côtoient, en fonction de la volonté des libraires, ceux de maisons indépendantes : Gallimard ou Stock peuvent de cette manière voisiner avec Le Ver à soie ou L’Atelier des Noyers. C’est cette différence dans les choix qui fait la personnalité de chaque librairie indépendante. C’est comme cela que ces librairies concourent au pluralisme éditorial, pluralisme qui ne consiste pas à tout avoir en stock indistinctement, mais à proposer des livres que le client ne verrait pas et auxquels il n’aurait pas accès sans librairie indépendante.

Ce rappel étant fait, que faire des livres du groupe Bolloré ?

Première réponse, rarement apportée compte tenu du poids de ce mastodonte de l’édition et de la diffusion : le boycott pur et simple. Le/la libraire — pro-boycott fait ainsi l’impasse sur l’écologisme passionné de Gabrielle Filteau-Chiba, sur l’analyse touchante et à fleur de poil de Cédric Sapin-Dufour, édité.e.s tous deux chez Stock, ou encore sur les sagas de Pierre Lemaitre que publie Calman-Lévy…

Cette manière d’agir semble littérairement (il y a évidemment d’excellents auteurs dans les grands groupes, il y en a encore quelques-uns encore chez Bolloré) et économiquement contestables (nous arrivons en bout de chaîne : nos clients ont entendu parler de ces ouvrages dans tous les médias) tout en étant difficile à tenir : quel.le libraire, aussi indépendant.e qu’il/elle soit, pourrait se passer du dernier Pierre Lemaitre ? Plus que de la responsabilité des libraires, nous aurions envie ici de nous tourner vers les auteurs.rices qui ont déjà une certaine notoriété : ce sont certainement à eux.elles de prendre leur responsabilité. Est-ce à dire que le libraire doit s’en exempter ?

Deuxième réponse souvent mise en avant : ne rien faire, ce n’est pas au libraire de décider. Nous sommes ici face au libraire-nous-ne-sommes-pas-là-pour-ça qui nous ramène à la position du boutiquier et, au passage, oublie la spécificité du bien qu’il vend : le livre en tant qu’il met en jeu, entre autres, nos représentations comme hommes et femmes, notre fonctionnement collectif, notre communauté citoyenne, notre rapport au monde, aux autres, au vivant, en tant qu’il interroge les récits, ne peut pas, sérieusement, être comparé à un paquet de chips.

ENTRETIEN - “Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant

Face à Italo Calvino qui, dans Pourquoi lire les classiques, écrivait : « Un classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire », la chips, elle, se tait à tout jamais. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains industriels d’extrême-droite investissent massivement dans le monde des médias et de l’édition : leurs idées font ainsi haro sur la parole, imposent leurs voix, prétendent fièrement (c’est assumé par quelques-uns) à ce qu’un marxiste peu orthodoxe appelait l’hégémonie culturelle.

Face à cela, le/la libraire démocrate ne peut que réagir : encore une fois, le/la libraire décide toujours de ce qu’il propose. Ne pas vouloir s’engager, c’est faire fi d’un adage existentialiste (et logique) qui veut que ne pas choisir, c’est déjà faire un choix. Est-ce un bon choix que de poser sur les tables des livres destinés à diffuser des idées d’extrême-droite ? Que l’auteur de ces quelques lignes, enfant des années 80 et de la lutte contre le racisme, doive répondre à cette question en 2026 semble irréel. Et pourtant, il paraît utile aujourd’hui de revenir très rapidement sur qui semblait naguère évident. Revenons donc un instant en arrière...

Le FN est fondé en 1972, entre autres par les anciens Waffen-SS Pierre Bousquet et Léon Gaultier. Quelques années plus tard, en 1980 le secrétaire général du FN se nomme Pierre Gérard. Cet homme a été numéro deux sous Vichy de la Direction générale de l’aryanisation économique et de la Propagande à la question juive.

Durant les années 70, 80 et 90, les Français éprouvent une certaine gêne devant ceux qui incarnent leurs vieux démons. Il faut dire que Jean-Marie Le Pen ne fait rien pour être dédiabolisé : jeux de mots antisémites, révisionnisme, homophobie et xénophobie affirmées...

Cette haine qui rappelle aux résistants encore vivants à cette époque de mauvais souvenirs, rend l’extrême-droite plus ou moins infréquentable. Anne Sinclair refuse d’interviewer le leader d’extrême-droite. Dans son édition du 19 juillet 1995, Charlie Hebdo demande même l’interdiction du FN en s’appuyant sur les articles 1, 2, 4, 6 et de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen placé en préambule à notre constitution. À juste titre, le FN n’était pas considéré comme un parti comme les autres.

En 2011 arrive le ripolinage « social » de Marine Le Pen. En 2018, le FN se mue en RN comme si d’une chrysalide fasciste qui fait Front contre la diversité pouvait sortir un papillon démocrate né pour faire Rassemblement. Malgré toutes les stratégies électorales possibles, changer le nom d’un parti n’a jamais changé son logiciel. Pour s’en convaincre, on peut lire par exemple l’article d’Alexandre Berteau, Donatien Huet, et Youmni Kezzouf paru dans Médiapart le 4 mars 2026 intitulé « Racisme, antisémitisme, homophobie : le RN n’a toujours pas fait le ménage dans ses rangs » qui liste les dérives des candidats RN aux municipales. Le problème était le même aux dernières élections législatives.

On peut d’ailleurs évoquer, entre autres, la députée RN Caroline Parmentier élue lors de ces élections, journaliste puis rédactrice en chef du journal d’extrême-droite raciste et antisémite Présent, qui non contente d’insulter Simone Veil et de faire une référence « subtile » et de « bon goût » à son passage dans les camps (« la grosse, celle de la loi qui porte son nom et qui génocide 220 000 petits innocents par an ») se dit admiratrice de Pétain et de Brasillach (rédacteur en chef pro-nazi de Je suis partout et auteur de la célèbre phrase : « Il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder de petits. »). Des exemples inspirants en effet rappelés dans de nombreux articles par les journalistes de Médiapart, Fabrice Arfi et Antton Rouget.

Cette petite liste qui pourrait se poursuivre ad libitum montre suffisamment que le FN d’avant a un arrière-goût du RN d’aujourd’hui : de nos jours comme par le passé, le FN/RN n’est pas un parti comme les autres, l’extrême-droite n’est pas moins extrême parce qu’elle change de nom.

Face à la montée des intolérances et de la haine, face aux attaques contre l’état de droit qui défend chacun de nous, même s’il faut malheureusement reconnaître que ces attaques ne sont pas l’apanage du RN, la librairie indépendante, en tant qu’elle est indépendante, a un rôle à jouer : entre le simple boycott d’un pan entier de l’édition et une posture de refus de choisir, s’ouvre à elle une troisième option : faire ce qu’elle est en mesure de faire, mais le faire assurément.

À LIRE - Comment Eyrolles et Gallimard participent à la diffusion de l'extrême droite

Certains libraires ont voulu faire « dialoguer » les couvertures en posant le livre de Jordan Bardella à côté d’une étude de Johann Chapoutot, pourquoi pas ? D’autres n’ont pas mis le premier sur les tables, mais dans les rayons ou sous leur comptoir afin qu’ils soient moins visibles, soit. D’autres le font seulement à la commande : la loi l’exige. Dans tous les cas, il est important que les librairies ne participent pas à la banalisation de ces idées délétères, nocives pour la démocratie et in fine pour les librairies elles-mêmes. Peut-être que dans un an, il sera trop tard…

L’année qui arrive sera pour les librairies l’occasion de contribuer encore davantage à faire vivre le pluralisme, le débat démocratique, la confrontation des représentations, les conceptions et les analyses de gauche comme de droite, mais nous ne pouvons pas contribuer pas à la banalisation d’idées qui stigmatisent des populations, des croyances religieuses, des orientations sexuelles, et piétinent ainsi notre socle commun : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Ce passage d’Un Nom sur le mur (Gallimard)d’Hervé Le Tellier résume tout à fait cette position :

« On ne débat pas de telles idées, on les combat. Parce que la démocratie est une conversation entre gens civilisés, la tolérance prend fin avec l’intolérable. Quiconque sème la haine de l’autre ne mérite pas l’hospitalité d’une discussion. Quiconque veut l’inégalité des hommes n’a pas droit à l’égalité dans l’échange. La formule lapidaire de l’historien et résistant Jean-Pierre Vernant me convient : “On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages”. »

Crédits photo : librairie Au saut du livre

 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

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Cette tribune naît d’une plongée dans le scandale Agessa, de ces mois passés à s’enliser dans un marécage administratif où chaque démarche enfonce davantage. Derrière les formulaires, les silences et les réponses dilatoires, se dessine un système qui exige des victimes qu’elles financent leur propre réparation. Ce récit d'Henri Fellner expose les rouages d’un piège institutionnel, ses acteurs, ses complicités et les forces qui s’acharnent à maintenir les auteurs hors du droit commun. 

23/02/2026, 12:02

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Les documentalistes territoriaux, un “rôle fondamental” dans la vie publique

À l'heure de la remise en cause de la fiabilité des informations par les intelligences artificielles génératives, de la post-vérité et d'une réduction drastique des dépenses publiques, les documentalistes territoriaux et leurs services sont menacés. L'association des spécialistes de l'information-documentation, Interdoc, appelle dans une tribune à maintenir les moyens et missions des documentalistes, et qualifie leur rôle dans la vie publique de « fondamental ».

19/02/2026, 11:25

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Spectacle vivant : l’intersyndicale annonce une crise “d’une gravité exceptionnelle“

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Sébastien Lecornu, l’intersyndicale du spectacle vivant public alerte sur une crise d’une « gravité exceptionnelle ». Les organisations dénoncent les effets de la loi de finances, l’effondrement des financements territoriaux et les menaces pesant sur l’intermittence. 

17/02/2026, 12:40

Autres articles de la rubrique À la loupe

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“Un potager résilient, c’est être prêt à devenir autonome le jour où c’est nécessaire”

Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.

20/05/2026, 14:48

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Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

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“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

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Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

15/05/2026, 17:33

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

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Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique. 

15/05/2026, 13:01

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L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.

14/05/2026, 09:19

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Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

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Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

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“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

ENQUÊTE — La crise qui secoue Grasset a déclenché un mouvement inédit d’auteurs. Mais elle révèle surtout une histoire plus longue : celle d’un rendez-vous manqué pour les auteurs, depuis 1936, avec des droits sociaux et professionnels que les éditeurs ont contribué à empêcher.

07/05/2026, 11:41

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Écrire un roman ? Je n'attendais que ça

9 Octobre 2018 : Un brin soûl de quelques mignonnettes de whisky enchaînées dans l’avion — bien loin tout de même des outrances d’Ange Delagrive, je rissole sur le tarmac de l’aéroport international de Fa’a'ā en attendant mes bagages. Par Arnaud Garnier.

06/05/2026, 11:07

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Quitter Grasset ? Pour Gilles Ascaride, “on reste, on occupe le terrain et on se bagarre”

Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ». 

05/05/2026, 16:11

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Du sanglier au surimi : Astérix passe à table chez Fleury Michon

Contrairement à une idée reçue, Hachette ne fait pas bouillir la marmite en vendant l’image d’Asterix à l’industrie agroalimentaire : elle était déjà sur le feu. En héritant d’un personnage compatible avec la consommation de masse, le groupe l’a simplement inscrit dans une exploitation plus systématique. Le banquet est devenu une stratégie de licensing qui cette année sert les intérêts d'une société spécialisée en préparations charcutières...

04/05/2026, 16:53

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Pourquoi le Tarot de Wirth fascine-t-il encore ?

Réduit à la divination, le tarot de Wirth perd sa singularité. Redessiné il y a un siècle par l’occultiste Oswald Wirth, ce jeu puise dans l’Égypte ancienne, la kabbale, le pythagorisme et l’alchimie. Autrice du livre Lire le tarot avec l'Oswald Wirth (éditions Trajectoire) Régine Brzesc-Colonges en éclaire chaque arcane, entre traditions initiatiques, mythes et symboles, pour rappeler la portée spirituelle d’un tarot pensé comme science de l’âme.

04/05/2026, 16:34

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Les algorithmes et l'IA réduisent les horizons de nos bibliothèques

La Commission européenne s'est intéressée à la découvrabilité des œuvres au sein de l'environnement numérique, concept qu'elle explore dans un épais rapport de 300 pages. Une partie dédiée au livre pointe le risque que font courir réseaux sociaux, plateformes de vente et autres algorithmes pour la diversité linguistique et la variété des œuvres et artistes mis en avant.

04/05/2026, 16:01

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Quand les milliardaires commercialisent leur futur, la SF en dévoile les pièges

Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ne vendent plus seulement des technologies. Ils imposent des infrastructures qui redessinent l’espace, l’attention, les corps et la mémoire. Face à cette privatisation du futur, la science-fiction et l’anticipation offrent une contre-enquête : leurs romans montrent ce que l’innovation masque lorsqu’elle devient pouvoir, marché et langage commun, jusque dans l’industrie du livre.

04/05/2026, 15:36

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Comment l’édition jeunesse endure les campagnes de censure de livres

Aux États-Unis, les interdictions de livres ne relèvent plus d’incidents locaux isolés. Voilà des années que l’American Library Association et de PEN America décrivent une censure structurée, portée par des groupes de pression, des élus et des décisions administratives. Ses effets touchent les bibliothèques, les écoles, les auteurs et l’édition jeunesse, désormais confrontée à un risque économique direct.

02/05/2026, 14:51

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Ce que les guerres de Poutine, Trump et Netanyahu laissent aux vivants

Trump, Poutine, Netanyahu, Macron, Merz, Kagame, von der Leyen. Vous qui faites la guerre, la prolongez, la financez, ou en préparez de nouvelles. Vous qui lisez des projections de pertes acceptables. Certains d'entre vous, du moins. Il existe des hommes et des femmes qui ont regardé en face ce que vous produisez. Pas depuis un bureau. Ce sont des romanciers.

02/05/2026, 09:52

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La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden

À Trébeurden, l’avenir de la maison de Kenneth White oppose deux visions de son héritage. D’un côté, le légataire, la mairie et Stéphane Bigeard défendent un projet culturel à redéfinir, porté par une nouvelle structure. De l’autre, l’Institut international de géopoétique, par la voix de Régis Poulet, exige le respect strict des volontés de l’écrivain et la création d’une maison d’artistes à Gwenved. Entre enjeux patrimoniaux, querelles associatives et incertitudes juridiques, le dossier reste loin d’être tranché.

30/04/2026, 16:02

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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

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Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

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Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?

La question taraude de plus en plus de professionnels du livre, dans le monde entier : comment expliquer la baisse de l'intérêt pour lecture, souvent observée à travers l'ensemble de la population ? Une enquête de l'Ifop, consacrée aux pratiques culturelles des Français, suggère une absence d'envie pour la lecture, plus qu'un manque de temps ou d'argent.

27/04/2026, 16:05

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10 idées reçues sur l’édition qui sabordent votre projet de livre

Publier un livre reste entouré d’illusions tenaces, entre promesses de succès fulgurant et doutes paralysants. À rebours de ces représentations, Nathalie Philippe démonte, avec précision et sans complaisance, les principaux mythes qui freinent ou déforment le passage à l’écriture. De la légitimité à l’autoédition, l'éditrice et fondatrice de La Sirène aux Yeux Verts éditions remet l'église au centre du village. 

26/04/2026, 19:03

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Esthétique du dévoilement : faire politiquement de la littérature

Le travail de Michael Roch s’inscrit dans celui d'une génération d’auteurs cherchant à renouveler les formes narratives pour mieux rendre compte des réalités politiques et culturelles du monde contemporain. Dans ce texte, il défend une « esthétique du dévoilement » qui rompt avec les formes héritées et revendique une littérature qui nomme, explicite et engage le lecteur face aux mécanismes de domination.

21/04/2026, 16:22

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“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
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