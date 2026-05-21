Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant

La librairie indépendante, la démocratie et le paquet de chips

La librairie indépendante peut-elle encore être indépendante ? C’est la question qui se pose devant la situation d’extrême-droitisation de la société et donc de l’édition par l’entremise du groupe Bolloré. Dans ce contexte, la parole est rarement donnée, si ce n’est de manière anecdotique, aux libraires. Est-ce étrange ? Pas tant que cela.

Le libraire ne reste peut-être, inconsciemment, pour certains, qu’un commerçant, un boutiquier soumis au devoir de rentabilité. Mais si ce devoir est bien réel pour le libraire, en est-il vraiment autrement des auteurs, des éditeurs et même d’une certaine manière des journalistes qui, en revanche, n’hésitent pas à donner abondamment leur avis sur la situation ?

Pour faire vite, ce qui est reproché aux librairies indépendantes oscille d’un excès à l’autre : les libraires sont tantôt jugés trop passifs (la journaliste Clémentine Godszal s’étonnait par exemple dans C Ce Soir du 15 avril 2026 que « les libraires » n’aient « rien à dire » lors de la première rentrée littéraire Hachette version Bolloré), tantôt trop engagés alors que leur rôle ne consisterait qu’à vendre (boutiquier disions-nous ?). Afin d’illustrer cette dernière position, citons l’oubliable déclaration de Muriel Beyer, directrice des Éditions de l’Observatoire dans Le Figaro du 12 février 2026 : « [Les librairies] doivent être apolitiques. Sinon c’est comme si ma superette ne vendait pas de chips en affirmant qu’elle a entendu que c’est mauvais pour la santé. »

Faudrait-il déduire de cette saillie que les livres des Éditions de l’Observatoire seraient « mauvais pour la santé » ? Au-delà de cette déclaration qui, nous l’espérons, n’est pas à prendre au pied de la lettre, nous voudrions ici rapidement remettre la librairie au milieu de la chaîne du livre pour clarifier quelques points.

TRIBUNE - Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Pour commencer, il semble utile de le rappeler : une librairie indépendante est, par définition, indépendante. En 2025 selon Livres Hebdo/Electre Data Services, 63.396 nouveautés et nouvelles éditions ont été publiées. Il est compréhensible qu’un choix nécessaire s’opère parmi ces milliers d’ouvrages, y compris dans les grands établissements car si des nouveautés arrivent, il reste toujours et fort heureusement des livres de fonds.

La sélection des ouvrages qui seront sur les tables est opérée par le/la libraire : chaque livre sur chacune de ses tables a été choisi par lui/elle. Cette sélection s’opère en fonction des habitudes de ses clients.e.s — car oui il y a bien des impératifs économiques — et aussi, ce n’est pas négligeable, de ce que le libraire a envie de leur faire découvrir, de ce qu’il a envie de partager avec eux/elles.

C’est par exemple que des ouvrages de grands groupes côtoient, en fonction de la volonté des libraires, ceux de maisons indépendantes : Gallimard ou Stock peuvent de cette manière voisiner avec Le Ver à soie ou L’Atelier des Noyers. C’est cette différence dans les choix qui fait la personnalité de chaque librairie indépendante. C’est comme cela que ces librairies concourent au pluralisme éditorial, pluralisme qui ne consiste pas à tout avoir en stock indistinctement, mais à proposer des livres que le client ne verrait pas et auxquels il n’aurait pas accès sans librairie indépendante.

Ce rappel étant fait, que faire des livres du groupe Bolloré ?

Première réponse, rarement apportée compte tenu du poids de ce mastodonte de l’édition et de la diffusion : le boycott pur et simple. Le/la libraire — pro-boycott fait ainsi l’impasse sur l’écologisme passionné de Gabrielle Filteau-Chiba, sur l’analyse touchante et à fleur de poil de Cédric Sapin-Dufour, édité.e.s tous deux chez Stock, ou encore sur les sagas de Pierre Lemaitre que publie Calman-Lévy…

Cette manière d’agir semble littérairement (il y a évidemment d’excellents auteurs dans les grands groupes, il y en a encore quelques-uns encore chez Bolloré) et économiquement contestables (nous arrivons en bout de chaîne : nos clients ont entendu parler de ces ouvrages dans tous les médias) tout en étant difficile à tenir : quel.le libraire, aussi indépendant.e qu’il/elle soit, pourrait se passer du dernier Pierre Lemaitre ? Plus que de la responsabilité des libraires, nous aurions envie ici de nous tourner vers les auteurs.rices qui ont déjà une certaine notoriété : ce sont certainement à eux.elles de prendre leur responsabilité. Est-ce à dire que le libraire doit s’en exempter ?

Deuxième réponse souvent mise en avant : ne rien faire, ce n’est pas au libraire de décider. Nous sommes ici face au libraire-nous-ne-sommes-pas-là-pour-ça qui nous ramène à la position du boutiquier et, au passage, oublie la spécificité du bien qu’il vend : le livre en tant qu’il met en jeu, entre autres, nos représentations comme hommes et femmes, notre fonctionnement collectif, notre communauté citoyenne, notre rapport au monde, aux autres, au vivant, en tant qu’il interroge les récits, ne peut pas, sérieusement, être comparé à un paquet de chips.

ENTRETIEN - “Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

Face à Italo Calvino qui, dans Pourquoi lire les classiques, écrivait : « Un classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire », la chips, elle, se tait à tout jamais. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains industriels d’extrême-droite investissent massivement dans le monde des médias et de l’édition : leurs idées font ainsi haro sur la parole, imposent leurs voix, prétendent fièrement (c’est assumé par quelques-uns) à ce qu’un marxiste peu orthodoxe appelait l’hégémonie culturelle.

Face à cela, le/la libraire démocrate ne peut que réagir : encore une fois, le/la libraire décide toujours de ce qu’il propose. Ne pas vouloir s’engager, c’est faire fi d’un adage existentialiste (et logique) qui veut que ne pas choisir, c’est déjà faire un choix. Est-ce un bon choix que de poser sur les tables des livres destinés à diffuser des idées d’extrême-droite ? Que l’auteur de ces quelques lignes, enfant des années 80 et de la lutte contre le racisme, doive répondre à cette question en 2026 semble irréel. Et pourtant, il paraît utile aujourd’hui de revenir très rapidement sur qui semblait naguère évident. Revenons donc un instant en arrière...

Le FN est fondé en 1972, entre autres par les anciens Waffen-SS Pierre Bousquet et Léon Gaultier. Quelques années plus tard, en 1980 le secrétaire général du FN se nomme Pierre Gérard. Cet homme a été numéro deux sous Vichy de la Direction générale de l’aryanisation économique et de la Propagande à la question juive.

Durant les années 70, 80 et 90, les Français éprouvent une certaine gêne devant ceux qui incarnent leurs vieux démons. Il faut dire que Jean-Marie Le Pen ne fait rien pour être dédiabolisé : jeux de mots antisémites, révisionnisme, homophobie et xénophobie affirmées...

Cette haine qui rappelle aux résistants encore vivants à cette époque de mauvais souvenirs, rend l’extrême-droite plus ou moins infréquentable. Anne Sinclair refuse d’interviewer le leader d’extrême-droite. Dans son édition du 19 juillet 1995, Charlie Hebdo demande même l’interdiction du FN en s’appuyant sur les articles 1, 2, 4, 6 et de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen placé en préambule à notre constitution. À juste titre, le FN n’était pas considéré comme un parti comme les autres.

En 2011 arrive le ripolinage « social » de Marine Le Pen. En 2018, le FN se mue en RN comme si d’une chrysalide fasciste qui fait Front contre la diversité pouvait sortir un papillon démocrate né pour faire Rassemblement. Malgré toutes les stratégies électorales possibles, changer le nom d’un parti n’a jamais changé son logiciel. Pour s’en convaincre, on peut lire par exemple l’article d’Alexandre Berteau, Donatien Huet, et Youmni Kezzouf paru dans Médiapart le 4 mars 2026 intitulé « Racisme, antisémitisme, homophobie : le RN n’a toujours pas fait le ménage dans ses rangs » qui liste les dérives des candidats RN aux municipales. Le problème était le même aux dernières élections législatives.

On peut d’ailleurs évoquer, entre autres, la députée RN Caroline Parmentier élue lors de ces élections, journaliste puis rédactrice en chef du journal d’extrême-droite raciste et antisémite Présent, qui non contente d’insulter Simone Veil et de faire une référence « subtile » et de « bon goût » à son passage dans les camps (« la grosse, celle de la loi qui porte son nom et qui génocide 220 000 petits innocents par an ») se dit admiratrice de Pétain et de Brasillach (rédacteur en chef pro-nazi de Je suis partout et auteur de la célèbre phrase : « Il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder de petits. »). Des exemples inspirants en effet rappelés dans de nombreux articles par les journalistes de Médiapart, Fabrice Arfi et Antton Rouget.

Cette petite liste qui pourrait se poursuivre ad libitum montre suffisamment que le FN d’avant a un arrière-goût du RN d’aujourd’hui : de nos jours comme par le passé, le FN/RN n’est pas un parti comme les autres, l’extrême-droite n’est pas moins extrême parce qu’elle change de nom.

Face à la montée des intolérances et de la haine, face aux attaques contre l’état de droit qui défend chacun de nous, même s’il faut malheureusement reconnaître que ces attaques ne sont pas l’apanage du RN, la librairie indépendante, en tant qu’elle est indépendante, a un rôle à jouer : entre le simple boycott d’un pan entier de l’édition et une posture de refus de choisir, s’ouvre à elle une troisième option : faire ce qu’elle est en mesure de faire, mais le faire assurément.

À LIRE - Comment Eyrolles et Gallimard participent à la diffusion de l'extrême droite

Certains libraires ont voulu faire « dialoguer » les couvertures en posant le livre de Jordan Bardella à côté d’une étude de Johann Chapoutot, pourquoi pas ? D’autres n’ont pas mis le premier sur les tables, mais dans les rayons ou sous leur comptoir afin qu’ils soient moins visibles, soit. D’autres le font seulement à la commande : la loi l’exige. Dans tous les cas, il est important que les librairies ne participent pas à la banalisation de ces idées délétères, nocives pour la démocratie et in fine pour les librairies elles-mêmes. Peut-être que dans un an, il sera trop tard…

L’année qui arrive sera pour les librairies l’occasion de contribuer encore davantage à faire vivre le pluralisme, le débat démocratique, la confrontation des représentations, les conceptions et les analyses de gauche comme de droite, mais nous ne pouvons pas contribuer pas à la banalisation d’idées qui stigmatisent des populations, des croyances religieuses, des orientations sexuelles, et piétinent ainsi notre socle commun : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Ce passage d’Un Nom sur le mur (Gallimard)d’Hervé Le Tellier résume tout à fait cette position :

« On ne débat pas de telles idées, on les combat. Parce que la démocratie est une conversation entre gens civilisés, la tolérance prend fin avec l’intolérable. Quiconque sème la haine de l’autre ne mérite pas l’hospitalité d’une discussion. Quiconque veut l’inégalité des hommes n’a pas droit à l’égalité dans l’échange. La formule lapidaire de l’historien et résistant Jean-Pierre Vernant me convient : “On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages”. »

Crédits photo : librairie Au saut du livre

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com