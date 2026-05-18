Werber, Foenkinos, Berest et Capo dans l'ordre du Mérite

Chancellerie de l'ordre national du Mérite

Au grade de chevalier

Bernard Werber, écrivain ; 35 ans de services.

Initiative citoyenne

Au grade de chevalier

Dominique Pocreau, ancien fonctionnaire d'Etat et territorial, élu local et directeur d'une médiathèque départementale ; 45 ans de services.

Premier ministre

Au grade de chevalier

Sylvie Altar, historienne, chercheuse et auteure ; 27 ans de services.

Bernard Capo, auteur de bandes dessinées ; 49 ans de services.

Clément Hervieu-Léger, administrateur général de la Comédie française ; 29 ans de services.

Pierre Molkhou, historien, auteur, fondateur et dirigeant d'une société d'histoire ; 40 ans de services.

Philippe Pujol, journaliste d'investigation, auteur ; 24 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Au grade d'officier

Pierre Coursières, président du comité de surveillance d'un groupe de librairies et d'une société de services et de conseils aux entreprises ; 40 ans de services.

Au grade de chevalier

Jean-Luc Corlet, président-directeur général d'une entreprise du secteur de l'imprimerie ; 51 ans de services.

Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat

Au grade de commandeur

Bernard Gagnepain, écrivain, ancien président d'une fédération régionale des offices de tourisme. Officier du 5 juillet 2014.

Au grade de chevalier

François-Régis Gaudry, journaliste culinaire, auteur d'ouvrages culinaires ; 29 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale

Au grade de commandeur

François Dubet, professeur des universités émérite en sociologie ; 51 ans de services.

Au grade de chevalier

Florence Brillet, auteure et éditrice d'ouvrages spécialisés pour la jeunesse ; 27 ans de services.

Danielle Jouanna, ancienne professeure agrégée de lettres classiques, auteure d'ouvrages sur le monde hellénistique ; 67 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Protocole

Au grade d'officier

Marie-Christine Haritçalde, conseillère des Français de l'étranger, membre du conseil d'administration de la branche chilienne d'un réseau d'associations promouvant la langue française et la culture francophone. Chevalier du 29 mars 2011.

Au grade de chevalier

Miguel Bonnefoy, écrivain ; 27 ans de services.

Olivier Guez, écrivain, journaliste, scénariste ; 25 ans de services.

Mona Jafarian, essayiste, auteure, conférencière, chroniqueuse ; 15 ans de services.

Vincent Lemire, historien et géographe ; 20 ans de services.

Ministère de la culture

Au grade de commandeur

Hugues Aufray, auteur, compositeur, interprète ; 67 ans de services.

François Berléand, comédien, auteur ; 53 ans de services.

Au grade d'officier

Nicole Calfan, comédienne, écrivaine ; 59 ans de services.

Jean-Pierre Darroussin, acteur, comédien, réalisateur ; 48 ans de services.

Didier Fusillier, président d'un établissement public à caractère industriel et commercial, metteur en scène. Chevalier du 13 novembre 2001.

Michel Gomez, enseignant-chercheur ; 42 ans de services.

Aliette Martin, auteure. Chevalier du 14 février 1996.

Nathalie Obadia, galeriste, auteure. Chevalier du 15 mars 2018.

Au grade de chevalier

Anne Berest, auteure, scénariste ; 25 ans de services.

Ugo Bienvenu, dessinateur, auteur de bande dessinée, scénariste, réalisateur ; 16 ans de services.

Alexandra de Broca, auteure ; 36 ans de services.

Noël Corbin, chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ; 36 ans de services.

Stéphanie des Horts, romancière, critique littéraire, traductrice ; 22 ans de services.

David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste, réalisateur ; 24 ans de services.

Raphaël Haroche, dit Raphaël, auteur, compositeur, interprète, écrivain ; 26 ans de services.

Charlotte Maurisson, responsable éditoriale d'une maison d'édition ; 20 ans de services.

Laurent Nauczyciel, dit Arthur Nauzyciel, comédien, metteur en scène, directeur d'un théâtre national ; 37 ans de services.

Malika Séguineau, directrice générale d'un syndicat professionnel du spectacle vivant ; 30 ans de services.

Natalie Vigne, avocate, animatrice de soirées littéraires ; 35 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace

Au grade d'officier

Lynne Franjié, professeure des universités en études arabes et en traductologie. Chevalier du 4 octobre 2019.

Caroline Huron, chercheuse dans un institut national de santé et de recherche médicale, experte de la dyspraxie, présidente-fondatrice d'une association dédiée à l'apprentissage numérique. Chevalier du 30 novembre 2017.

Éric Roussel, historien, journaliste, membre de l'Institut de France ; 47 ans de services.

Photographie : Médaille de commandeur de l'ordre national du Mérite (Lion59131, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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