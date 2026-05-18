Werber, Foenkinos, Berest et Capo dans l'ordre du Mérite

Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.
Le 18/05/2026 à 09:44 par Antoine Oury
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18/05/2026 à 09:44
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Bernard Werber, écrivain ; 35 ans de services.
Initiative citoyenne
Dominique Pocreau, ancien fonctionnaire d'Etat et territorial, élu local et directeur d'une médiathèque départementale ; 45 ans de services.
Sylvie Altar, historienne, chercheuse et auteure ; 27 ans de services.
Bernard Capo, auteur de bandes dessinées ; 49 ans de services.
Clément Hervieu-Léger, administrateur général de la Comédie française ; 29 ans de services.
Pierre Molkhou, historien, auteur, fondateur et dirigeant d'une société d'histoire ; 40 ans de services.
Philippe Pujol, journaliste d'investigation, auteur ; 24 ans de services.
Pierre Coursières, président du comité de surveillance d'un groupe de librairies et d'une société de services et de conseils aux entreprises ; 40 ans de services.
Jean-Luc Corlet, président-directeur général d'une entreprise du secteur de l'imprimerie ; 51 ans de services.
Bernard Gagnepain, écrivain, ancien président d'une fédération régionale des offices de tourisme. Officier du 5 juillet 2014.
François-Régis Gaudry, journaliste culinaire, auteur d'ouvrages culinaires ; 29 ans de services.
François Dubet, professeur des universités émérite en sociologie ; 51 ans de services.
Florence Brillet, auteure et éditrice d'ouvrages spécialisés pour la jeunesse ; 27 ans de services.
Danielle Jouanna, ancienne professeure agrégée de lettres classiques, auteure d'ouvrages sur le monde hellénistique ; 67 ans de services.
Marie-Christine Haritçalde, conseillère des Français de l'étranger, membre du conseil d'administration de la branche chilienne d'un réseau d'associations promouvant la langue française et la culture francophone. Chevalier du 29 mars 2011.
Miguel Bonnefoy, écrivain ; 27 ans de services.
Olivier Guez, écrivain, journaliste, scénariste ; 25 ans de services.
Mona Jafarian, essayiste, auteure, conférencière, chroniqueuse ; 15 ans de services.
Vincent Lemire, historien et géographe ; 20 ans de services.
Hugues Aufray, auteur, compositeur, interprète ; 67 ans de services.
François Berléand, comédien, auteur ; 53 ans de services.
Nicole Calfan, comédienne, écrivaine ; 59 ans de services.
Jean-Pierre Darroussin, acteur, comédien, réalisateur ; 48 ans de services.
Didier Fusillier, président d'un établissement public à caractère industriel et commercial, metteur en scène. Chevalier du 13 novembre 2001.
Michel Gomez, enseignant-chercheur ; 42 ans de services.
Aliette Martin, auteure. Chevalier du 14 février 1996.
Nathalie Obadia, galeriste, auteure. Chevalier du 15 mars 2018.
Anne Berest, auteure, scénariste ; 25 ans de services.
Ugo Bienvenu, dessinateur, auteur de bande dessinée, scénariste, réalisateur ; 16 ans de services.
Alexandra de Broca, auteure ; 36 ans de services.
Noël Corbin, chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ; 36 ans de services.
Stéphanie des Horts, romancière, critique littéraire, traductrice ; 22 ans de services.
David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste, réalisateur ; 24 ans de services.
Raphaël Haroche, dit Raphaël, auteur, compositeur, interprète, écrivain ; 26 ans de services.
Charlotte Maurisson, responsable éditoriale d'une maison d'édition ; 20 ans de services.
Laurent Nauczyciel, dit Arthur Nauzyciel, comédien, metteur en scène, directeur d'un théâtre national ; 37 ans de services.
Malika Séguineau, directrice générale d'un syndicat professionnel du spectacle vivant ; 30 ans de services.
Natalie Vigne, avocate, animatrice de soirées littéraires ; 35 ans de services.
Lynne Franjié, professeure des universités en études arabes et en traductologie. Chevalier du 4 octobre 2019.
Caroline Huron, chercheuse dans un institut national de santé et de recherche médicale, experte de la dyspraxie, présidente-fondatrice d'une association dédiée à l'apprentissage numérique. Chevalier du 30 novembre 2017.
Éric Roussel, historien, journaliste, membre de l'Institut de France ; 47 ans de services.
Photographie : Médaille de commandeur de l'ordre national du Mérite (Lion59131, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La campagne Ulule de Hip Hop Diary of a Fly Girl permettra de soutenir l’impression et la réédition du livre de Maï Lucas, consacré à l’émergence du hip-hop français à Paris entre 1986 et 1996. À travers plus de 100 photographies, l’ouvrage plonge au cœur d’une scène encore underground avec des portraits d’artistes devenus majeurs comme MC Solaar, JoeyStarr, Booba, Oxmo Puccino, Doc Gyneco, Kery James, Assassin ainsi que JonOne ou DJ Dee Nasty. Un témoignage rare sur les origines du hip-hop français et ses figures féminines souvent oubliées.
13/05/2026, 09:40
À New York, le dossier Epstein prend désormais la forme... d’une bibliothèque. Dans le quartier de Tribeca, une association américaine dédiée à la transparence de la vie publique a installé une salle de lecture éphémère rassemblant, sous forme imprimée, les quelque 3,5 millions de pages rendues publiques par le ministère américain de la Justice dans l’affaire Jeffrey Epstein. Baptisée « Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room », l’installation réunit ces documents en milliers de volumes reliés et numérotés : 3437 selon l’AFP, plus de 3700 selon Wired, les décomptes variant selon le périmètre retenu.
12/05/2026, 18:10
Fabli lance sa campagne Ulule pour accompagner son arrivée en France. Déjà adoptée par plus de 10 000 familles au Canada, Fabli propose une nouvelle expérience audio jeunesse sans écran, mêlant histoires, jeux et interactivité. Pensée pour les enfants de 0 à 10 ans, la plateforme réinvente les histoires audio grâce à ses 16 touches lumineuses et sonores qui permettent aux enfants d’interagir avec les contenus, résoudre des énigmes et participer activement aux aventures.
12/05/2026, 17:39
À la bibliothèque Part-Dieu à Lyon, le Qlub consacre un rendez-vous aux récits d’émancipation, samedi 16 mai, de 15h à 16h30. Romans, BD, essais, mangas ou albums y seront partagés pour interroger les chemins qui aident à se comprendre et à s’affirmer. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
12/05/2026, 17:31
Au théâtre Diana de Naples, Roberto Saviano a reçu le Prix Elsa Morante jeunesse pour l’engagement civil. Devant près de mille élèves, l’auteur a opposé au récit d’une ville sauvée par le tourisme une alerte sur l’accès clandestin aux armes. Son intervention, rapportée par La Repubblica Napoli, replace le livre primé dans un débat sur sécurité, formation et travail, loin d’une réponse réduite à l’ordre public ou à l’image urbaine vendue seule.
12/05/2026, 15:41
Élue au Parlement écossais sous l’étiquette des Verts, Q Manivannan représente désormais Edinburgh and Lothians East, région où vit J.K. Rowling. L’information, reprise par LGBTQ Nation après Them, s’appuie sur People et sur les fiches officielles du Parlement. Elle transforme une controverse récurrente autour de l’autrice de Harry Potter en fait politique local, au moment où la franchise prépare son retour audiovisuel, en pleine exposition médiatique.
12/05/2026, 15:23
Le 71e congrès de l’Association des bibliothécaires de France se tiendra du 17 au 19 juin 2026 au Couvent des Jacobins, à Rennes. Pour cette nouvelle édition, l’ABF a choisi un thème à la fois simple en apparence et profondément politique : « Bibliothèques & hospitalité ».
12/05/2026, 12:35
Couronné par le prix Alfaguara 2026, David Toscana revient, dans son nouveau roman, sur l’aveuglement de soldats bulgares par Basile II après la bataille de Klyuch, au col du Kleidion, en 1014. Un entretien accordé à EFE éclaire l’ambition du livre : déplacer l’histoire vers la perception, la mémoire des vaincus et le rôle du lecteur face aux récits que le pouvoir n’a pas conservés, au plus près de la survie d’un peuple et de sa langue.
12/05/2026, 11:49
Après près de trente ans passés au sein du groupe Hachette, Brigitte Leblanc annonce son départ de la maison. L’éditrice, longtemps associée à Gautier-Languereau, Hachette Enfants et aux Éditions du Chêne, entend poursuivre son activité autrement, tout en conservant en free-lance la direction du Rayon imaginaire, qu'elle a créée en 2021.
12/05/2026, 11:45
Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.
12/05/2026, 11:42
Marvel lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne horrifique séparée de sa continuité principale. X-Men, Quatre Fantastiques et Spider-Man y seront relus sous l’angle du sang, de l’épouvante cosmique et de la mutation. L’annonce originelle de Marvel confirme trois séries américaines publiées entre août et octobre, avec Jonathan Hickman en tête d’affiche et des couvertures pensées pour créer l’attente en librairie spécialisée.
12/05/2026, 10:55
L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
12/05/2026, 10:54
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
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