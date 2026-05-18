Gabriel Tallent, Lisette Lombé et Rachid Benzine sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

La rencontre - 13h

Vendredi 22 mai : Littérature

Avec Gabriel Tallent, romancier pour La voie (trad. Laura Derajinski, Gallmeister)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 18 mai : Les images douces- amères de Marion Fayolle

Avec Marion Fayolle pour Petit fruit (Gallimard) et Les aimants (le Tripode)

Mardi 19 mai : Mémoires, révoltes, métissages. Deux poètes chahutent leur récit national

Avec Lisette Lombé pour Et nos poèmes resteront émeutes (trad. Katelijne de Vuyst, Christina Brunnenkamp et Isabel Hessel, Maelstöm) et Watson Charles pour Constellations des ruines (Æthalidès).

Mercredi 20 mai : Aimer sa mère, lui échapper, avec Claire Richard

Avec Claire Richard pour Pardonner à nos mères (Les renversantes)

Jeudi 21 mai : Correspondance dessinée entre Beyrouth et Paris, avec Michèle Standjofski et Charles Berberian

Avec Charles Berbérian et Michèle Standjofski pour Et toi, Comment ça va ? (Casterman), en écho à la programmation Liban du Festival Etonnants Voyageurs

Vendredi 22 mai : Dans la bibliothèque de Céline Sciamma

À Voix Nue, de Caroline Broué

Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h

Rachid Benzine, l’homme du dialogue

Avec l'écrivain, chercheur et enseignant Rachid Benzine

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Marilyn, dernières séances de Michel Schneider

Réalisation : Juliette Heymann

Avec notamment : Clothilde Morgiève (Marilyn Monroe), Georges Claisse (Ralph Greenson), Mohammed Rouabhi (Le narrateur), Johanna Nizard (La narratrice)

Elle lui avait donné comme mission de l'aider à se lever, de l'aider à jouer au cinéma, de l'aider à aimer, de l'aider à ne pas mourir. Il s'était donné comme mission de l'entourer d'amour, de famille, de sens, comme une enfant en détresse. Il voulut être comme sa peau, mais pour avoir été la dernière personne à l'avoir vue vivante et la première à l'avoir trouvée morte, on l'accusa d'avoir eu sa peau. Telle est l'histoire. Deux personnes qui ne devaient pas se rencontrer et qui ne purent se quitter. Des mots noirs et des souvenirs blancs. Dans la lumière adoucie du cabinet de Ralph Greenson se redit la dernière séance de Marilyn Monroe.

L'Instant Poésie de Barbara Pravi

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Margot Page

Autrice, compositrice et interprète, Barbara Pravi se prête au jeu de la carte blanche en partageant 20 textes qui l’inspirent ou nourrissent sa création, de la poésie classique aux grands textes de la chanson et de la pop française, où les voix d’hier et d’aujourd’hui se répondent.

Lundi 18 mai : La vague, de Barbara Pravi

Mardi 19 mai : Boutique de mon corps de Grisélidis Réal

Mercredi 20 mai : Ma fille, de Serge Reggiani

Jeudi 21 mai : Adieu, de Vita Sackeville West

Vendredi 22 mai : Prière, de Yehudi Menuhin

Lectures du soir (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Candide ou l'optimisme de Voltaire

Réalisation : Georges Peyrou

Candide ou l’Optimisme est une œuvre majeure du siècle des Lumières, qui connaît un grand succès dès sa parution en 1759. Sous la forme du conte, Voltaire raconte les mésaventures de Candide, jeune homme naïf et résolument optimiste, qui après avoir été chassé de son château, entreprend un voyage (initiatique) jalonné de malheurs : guerre, catastrophes naturelles, misère…

Opposé à la théorie de Leibniz, selon lequel notre monde serait « le meilleur des mondes possibles » puisque c’est Dieu qui l’a créé, Voltaire pense que l’homme peut améliorer sa condition par l’action et propose une philosophie plus pragmatique du bonheur que résume la formule devenue célèbre : « Il faut cultiver notre jardin » qui clôt le récit.

Répliques, d'Alain Finkielkraut

Le samedi de 9h05 à 10h

La droite et la gauche

Avec Régis Debray, philosophe, écrivain, universitaire et ancien conseiller politique et Sylvain Tesson, écrivain et voyageur, à l’occasion de la parution de leur correspondance Le grimpeur et le grognard (Gallimard / Équateurs, 2026).

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

La guerre n'a pas un visage de femme

Réalisation : Baptiste Guiton

Avec notamment : Julie André (Valentina, Sergent, chef d’une pièce de DCA), Astrid Bayiha (Olga, Brancardière d’une compagnie de fusiliers-voltigeurs), Évelyne Didi (Antonina, Agent de renseignement d’une brigade de partisans)

Venues des quatre coins d'URSS, d’anciennes camarades du front se rassemblent dans l’intimité d’un appartement communautaire, au milieu des nombreux éviers, ballons d’eau chaude, gazinières et linge qui sèche. En ce printemps 1975, une jeune journaliste est venue recueillir leurs témoignages sur magnétophone.

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On pénètre alors, le temps d’un jour et d’une nuit, dans un monde ignoré... un continent isolé où en son sein vivent des femmes douées de leur propre mémoire. L’enfer n’est pas racontable, voire imaginable, alors elles seules peuvent se comprendre. Dès l’invasion nazie en 1941, des milliers de jeunes filles se sont engagées pour défendre leur pays.

En se racontant, l’Histoire peu à peu « s’humanise » et les femmes en débattent ensemble en s’émancipant du discours officiel de propagande. La pièce semble voyager et remonter le cours du temps.

Par Dépêche

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