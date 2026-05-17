Le prochain film du Seigneur des Anneaux avec un Gollum proche du “Joker”

Peter Jackson a précisé le cap du prochain retour de la Terre du Milieu au cinéma : The Hunt for Gollum ne s’annonce pas comme une simple aventure latérale, mais comme un récit placé dans la tête de Sméagol. Dans un entretien accordé à IndieWire et repris par Entertainment Weekly, le cinéaste cite Joker, le long métrage de Todd Phillips porté par Joaquin Phoenix, comme modèle de progression psychologique.

La référence ne concerne pas l’univers de DC Comics, mais la méthode narrative. Jackson explique que l’équipe dispose de l’histoire présente dans les appendices du Seigneur des anneaux et qu’elle la racontera depuis le point de vue intérieur de la créature. Sa formule fixe l’angle : « Nous pensions au premier film Joker, celui avec Joaquin Phoenix. » Entertainment Weekly rapporte aussi que Peter Jackson produit le projet, tandis qu’Andy Serkis, interprète historique de Gollum, le réalise.

La trajectoire ne repose pas seulement sur la traque menée avant La Communauté de l’Anneau, mais sur la bascule d’un homme vers une créature entièrement dominée par l’Anneau. L’article rattache ainsi la nouvelle production à une descente mentale, plus qu’à une extension mécanique de franchise.

Ce choix de mise en scène correspond directement au sujet. Jackson a expliqué à Cannes qu’il n’avait pas souhaité diriger lui-même ce récit, jugé plus pertinent entre les mains de l’acteur qui a construit le personnage au cinéma. « Andy connaît ce type mieux que personne. » L’enjeu consiste donc à déplacer la performance capture vers un drame de dépendance et d’obsession.

Pour mémoire, le récit exploite une zone déjà balisée du corpus : la recherche de Sméagol avant que la guerre de l’Anneau ne s’ouvre pleinement. De quoi investir ellipse fournie par les appendices, où les personnages connus croisent les zones moins développées de Tolkien.

La comparaison avec le Joker de Joaquin Phoenix annonce également un récit resserré sur la fracture mentale d’une figure secondaire devenue centrale, sans promettre une transposition esthétique du cinéma de super-héros. Pour le studio Warner, The Hunt for Gollum prolongera une marque mondiale, mais Serkis a à coeur de transformer une créature numérique majeure en sujet dramatique autonome.

Par Clément Solym

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