Les Mots à la Bouche : la librairie parisienne “traverse une phase critique

Les Mots à la Bouche, adresse historique rue Saint-Ambroise (75011) des littératures queer à Paris, relance un appel à la solidarité. Sur ses comptes sociaux, la librairie indique traverser une phase critique depuis février et demande, au-delà des achats en boutique, des actions politiques concrètes.

« Vous pouvez nous aider en venant à la librairie, en achetant et en commandant vos livres chez nous, en assistant à nos rencontres, en relayant ce message, en interpellant vos élu·es », affirme l’établissement.

« Nous attendons également des actions rapides et concrètes de la part de la Mairie de Paris, de Paris Commerce — notre bailleur — et des élu·es en mesure de protéger les lieux LGBTQIA+. Vous êtes nombreux·ses à évoquer la possibilité de dons : nous sommes actuellement en train de développer un espace dédié sur notre prochain site internet, qui devrait être mis en ligne début juin. »

Argent, trop cher...

L’appel précise désormais les ordres de grandeur économiques. Selon les visuels publiés par l’équipe, le loyer de la librairie est passé d’environ 4.300 € par mois en 2021 à près de 5.500 € aujourd’hui. Avec la taxe foncière, l’énergie et les charges, la dépense immobilière mensuelle approche 6.000 €, soit environ 72.000 € par an. Le seul loyer a donc augmenté d’environ 1.200 € par mois en cinq ans, soit près de 14.400 € supplémentaires par an.

La librairie dit avoir obtenu, après plusieurs jours d’échanges avec la Mairie de Paris, Paris Commerces et des élus, une suspension de trois mois de loyer. Sur la base du montant actuel indiqué, cette mesure porte sur l’équivalent d’environ 16.500 € de loyers, sans que son régime exact — report ou abandon — soit précisé. L’équipe insiste toutefois sur son caractère ponctuel : cette décision allège la trésorerie à très court terme, sans modifier le niveau des charges fixes.

Le problème, selon la SCOP, tient à la faiblesse structurelle de la trésorerie. L’établissement souligne son ouverture sept jours sur sept, l’organisation de deux à trois événements par semaine, le développement du fonds et l’accompagnement des lecteurs, lectrices, maisons d’édition, auteurs, autrices, associations et institutions. Dans le même temps, le prix unique du livre limite les marges de manœuvre commerciales : les détaillants doivent respecter le prix fixé par l’éditeur ou l’importateur, avec un rabais maximal de 5 % dans les cas autorisés.

L’alerte s’inscrit dans un parcours marqué par la pression immobilière parisienne. Fondée en 1980 rue Simart, dans le XVIIIe arrondissement, l’enseigne s’était installée en 1983 au 6 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, dans le Marais. En 2019, elle a quitté cette adresse après plus de trente-six ans de présence, le propriétaire ayant mis fin au bail commercial. L’équipe reliait ce départ à la hausse des loyers dans un quartier transformé par les enseignes de luxe.

Après plusieurs mois de recherches, un nouveau local avait été trouvé rue Saint-Ambroise : en février 2020, elle s’installait dans un espace de 80 m² en rez-de-chaussée et 50 m² en sous-sol, grâce à un bail conclu avec la Semaest, société d’économie mixte liée à la Ville de Paris, devenue depuis SEM Paris Commerces. L’opération évitait le paiement d’un droit au bail, frein majeur pour une librairie indépendante.

La reprise coopérative n’efface pas la fragilité

En 2021, les libraires avaient lancé un financement participatif afin de reprendre la librairie, son fonds de commerce et son stock. L’objectif de 40.000 € avait été dépassé en trois jours. Le stock était estimé à plus de 150.000 €, tandis que le plan de financement reposait aussi sur deux emprunts et sur les économies des salariés.

Cette transmission a stabilisé l’enseigne sans la soustraire aux contraintes du commerce culturel. L’offre repose sur un catalogue spécialisé, des rencontres et une clientèle attachée à un lieu de ressources autant qu’à un point de vente. Cette adresse reste rare dans la capitale : une librairie consacrée à l’univers LGBT+, avec des livres, films, bandes dessinées, photographies, essais et ouvrages de littérature.

L’appel lancé par Les Mots à la Bouche dépasse ainsi le seul cas d’une librairie en tension. Il rappelle la vulnérabilité des commerces culturels spécialisés, même lorsqu’ils bénéficient d’une forte notoriété, d’un ancrage militant et d’une communauté fidèle. Pour la SCOP, l’enjeu immédiat tient à la fréquentation et aux achats ; l’enjeu durable, lui, relève du bail, du niveau des charges et de la capacité des acteurs publics à protéger des lieux dont la valeur ne se mesure pas seulement à leur rentabilité.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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