Les Mots à la Bouche : la librairie parisienne “traverse une phase critique

La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.
Le 16/05/2026 à 10:50 par Clément Solym
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16/05/2026 à 10:50
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Les Mots à la Bouche, adresse historique rue Saint-Ambroise (75011) des littératures queer à Paris, relance un appel à la solidarité. Sur ses comptes sociaux, la librairie indique traverser une phase critique depuis février et demande, au-delà des achats en boutique, des actions politiques concrètes.
« Vous pouvez nous aider en venant à la librairie, en achetant et en commandant vos livres chez nous, en assistant à nos rencontres, en relayant ce message, en interpellant vos élu·es », affirme l’établissement.
« Nous attendons également des actions rapides et concrètes de la part de la Mairie de Paris, de Paris Commerce — notre bailleur — et des élu·es en mesure de protéger les lieux LGBTQIA+. Vous êtes nombreux·ses à évoquer la possibilité de dons : nous sommes actuellement en train de développer un espace dédié sur notre prochain site internet, qui devrait être mis en ligne début juin. »
L’appel précise désormais les ordres de grandeur économiques. Selon les visuels publiés par l’équipe, le loyer de la librairie est passé d’environ 4.300 € par mois en 2021 à près de 5.500 € aujourd’hui. Avec la taxe foncière, l’énergie et les charges, la dépense immobilière mensuelle approche 6.000 €, soit environ 72.000 € par an. Le seul loyer a donc augmenté d’environ 1.200 € par mois en cinq ans, soit près de 14.400 € supplémentaires par an.
La librairie dit avoir obtenu, après plusieurs jours d’échanges avec la Mairie de Paris, Paris Commerces et des élus, une suspension de trois mois de loyer. Sur la base du montant actuel indiqué, cette mesure porte sur l’équivalent d’environ 16.500 € de loyers, sans que son régime exact — report ou abandon — soit précisé. L’équipe insiste toutefois sur son caractère ponctuel : cette décision allège la trésorerie à très court terme, sans modifier le niveau des charges fixes.
Le problème, selon la SCOP, tient à la faiblesse structurelle de la trésorerie. L’établissement souligne son ouverture sept jours sur sept, l’organisation de deux à trois événements par semaine, le développement du fonds et l’accompagnement des lecteurs, lectrices, maisons d’édition, auteurs, autrices, associations et institutions. Dans le même temps, le prix unique du livre limite les marges de manœuvre commerciales : les détaillants doivent respecter le prix fixé par l’éditeur ou l’importateur, avec un rabais maximal de 5 % dans les cas autorisés.
L’alerte s’inscrit dans un parcours marqué par la pression immobilière parisienne. Fondée en 1980 rue Simart, dans le XVIIIe arrondissement, l’enseigne s’était installée en 1983 au 6 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, dans le Marais. En 2019, elle a quitté cette adresse après plus de trente-six ans de présence, le propriétaire ayant mis fin au bail commercial. L’équipe reliait ce départ à la hausse des loyers dans un quartier transformé par les enseignes de luxe.
Après plusieurs mois de recherches, un nouveau local avait été trouvé rue Saint-Ambroise : en février 2020, elle s’installait dans un espace de 80 m² en rez-de-chaussée et 50 m² en sous-sol, grâce à un bail conclu avec la Semaest, société d’économie mixte liée à la Ville de Paris, devenue depuis SEM Paris Commerces. L’opération évitait le paiement d’un droit au bail, frein majeur pour une librairie indépendante.
En 2021, les libraires avaient lancé un financement participatif afin de reprendre la librairie, son fonds de commerce et son stock. L’objectif de 40.000 € avait été dépassé en trois jours. Le stock était estimé à plus de 150.000 €, tandis que le plan de financement reposait aussi sur deux emprunts et sur les économies des salariés.
Cette transmission a stabilisé l’enseigne sans la soustraire aux contraintes du commerce culturel. L’offre repose sur un catalogue spécialisé, des rencontres et une clientèle attachée à un lieu de ressources autant qu’à un point de vente. Cette adresse reste rare dans la capitale : une librairie consacrée à l’univers LGBT+, avec des livres, films, bandes dessinées, photographies, essais et ouvrages de littérature.
L’appel lancé par Les Mots à la Bouche dépasse ainsi le seul cas d’une librairie en tension. Il rappelle la vulnérabilité des commerces culturels spécialisés, même lorsqu’ils bénéficient d’une forte notoriété, d’un ancrage militant et d’une communauté fidèle. Pour la SCOP, l’enjeu immédiat tient à la fréquentation et aux achats ; l’enjeu durable, lui, relève du bail, du niveau des charges et de la capacité des acteurs publics à protéger des lieux dont la valeur ne se mesure pas seulement à leur rentabilité.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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À New York, le dossier Epstein prend désormais la forme... d’une bibliothèque. Dans le quartier de Tribeca, une association américaine dédiée à la transparence de la vie publique a installé une salle de lecture éphémère rassemblant, sous forme imprimée, les quelque 3,5 millions de pages rendues publiques par le ministère américain de la Justice dans l’affaire Jeffrey Epstein. Baptisée « Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room », l’installation réunit ces documents en milliers de volumes reliés et numérotés : 3437 selon l’AFP, plus de 3700 selon Wired, les décomptes variant selon le périmètre retenu.
12/05/2026, 18:10
Fabli lance sa campagne Ulule pour accompagner son arrivée en France. Déjà adoptée par plus de 10 000 familles au Canada, Fabli propose une nouvelle expérience audio jeunesse sans écran, mêlant histoires, jeux et interactivité. Pensée pour les enfants de 0 à 10 ans, la plateforme réinvente les histoires audio grâce à ses 16 touches lumineuses et sonores qui permettent aux enfants d’interagir avec les contenus, résoudre des énigmes et participer activement aux aventures.
12/05/2026, 17:39
À la bibliothèque Part-Dieu à Lyon, le Qlub consacre un rendez-vous aux récits d’émancipation, samedi 16 mai, de 15h à 16h30. Romans, BD, essais, mangas ou albums y seront partagés pour interroger les chemins qui aident à se comprendre et à s’affirmer. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
12/05/2026, 17:31
Au théâtre Diana de Naples, Roberto Saviano a reçu le Prix Elsa Morante jeunesse pour l’engagement civil. Devant près de mille élèves, l’auteur a opposé au récit d’une ville sauvée par le tourisme une alerte sur l’accès clandestin aux armes. Son intervention, rapportée par La Repubblica Napoli, replace le livre primé dans un débat sur sécurité, formation et travail, loin d’une réponse réduite à l’ordre public ou à l’image urbaine vendue seule.
12/05/2026, 15:41
Élue au Parlement écossais sous l’étiquette des Verts, Q Manivannan représente désormais Edinburgh and Lothians East, région où vit J.K. Rowling. L’information, reprise par LGBTQ Nation après Them, s’appuie sur People et sur les fiches officielles du Parlement. Elle transforme une controverse récurrente autour de l’autrice de Harry Potter en fait politique local, au moment où la franchise prépare son retour audiovisuel, en pleine exposition médiatique.
12/05/2026, 15:23
Le 71e congrès de l’Association des bibliothécaires de France se tiendra du 17 au 19 juin 2026 au Couvent des Jacobins, à Rennes. Pour cette nouvelle édition, l’ABF a choisi un thème à la fois simple en apparence et profondément politique : « Bibliothèques & hospitalité ».
12/05/2026, 12:35
Couronné par le prix Alfaguara 2026, David Toscana revient, dans son nouveau roman, sur l’aveuglement de soldats bulgares par Basile II après la bataille de Klyuch, au col du Kleidion, en 1014. Un entretien accordé à EFE éclaire l’ambition du livre : déplacer l’histoire vers la perception, la mémoire des vaincus et le rôle du lecteur face aux récits que le pouvoir n’a pas conservés, au plus près de la survie d’un peuple et de sa langue.
12/05/2026, 11:49
Après près de trente ans passés au sein du groupe Hachette, Brigitte Leblanc annonce son départ de la maison. L’éditrice, longtemps associée à Gautier-Languereau, Hachette Enfants et aux Éditions du Chêne, entend poursuivre son activité autrement, tout en conservant en free-lance la direction du Rayon imaginaire, qu'elle a créée en 2021.
12/05/2026, 11:45
Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.
12/05/2026, 11:42
Marvel lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne horrifique séparée de sa continuité principale. X-Men, Quatre Fantastiques et Spider-Man y seront relus sous l’angle du sang, de l’épouvante cosmique et de la mutation. L’annonce originelle de Marvel confirme trois séries américaines publiées entre août et octobre, avec Jonathan Hickman en tête d’affiche et des couvertures pensées pour créer l’attente en librairie spécialisée.
12/05/2026, 10:55
L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
12/05/2026, 10:54
Quand un éditeur alerte sur l’effondrement du goût de lire chez les enfants britanniques, pointer la responsabilité sur les familles ne résout rien. Surtout si cela conduit à vendre des cahiers d'apprentissage phonétique. Une querelle, certes, mais surtout un enjeu pour l’édition jeunesse : comment défendre le plaisir du livre quand l’école, le marché et les parents traitent surtout la lecture comme une compétence évaluée et corrigée ?
12/05/2026, 10:16
Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.
12/05/2026, 09:47
Top ArticlesLe Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
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