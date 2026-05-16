Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits

Hachette Book Group a annulé la sortie américaine de Shy Girl, roman d’horreur de Mia Ballard, et interrompu sa diffusion britannique après un examen interne. Le titre, publié au Royaume-Uni en novembre 2025 par Wildfire, filiale de Hachette UK, devait paraître aux États-Unis sous le label Orbit.

Il a aussi disparu de plusieurs plateformes de vente devenant l’un des premiers retraits publics de roman commercial par un grand groupe après des soupçons liés à des systèmes génératifs.

Quand le doute remonte des lecteurs

L’affaire n’est pas partie d’un service éditorial, mais de communautés de lecture. Pendant plusieurs semaines, des internautes ont disséqué des passages sur Goodreads, Reddit et YouTube, avant que le New York Times ne rapporte l’information initiale

Selon The Week, Max Spero, fondateur du programme de détection Pangram, a testé le texte et estimé que 78 % de son contenu provenait possiblement d’une génération automatisée. Le même article, qui relaie les analyses du New York Times, mentionne des ruptures logiques, des adjectifs mélodramatiques récurrents et un recours marqué à la règle de trois. Ces éléments restent des indices, non une preuve publique détaillée de l’examen conduit par le groupe.

Mia Ballard conteste avoir utilisé elle-même de tels outils pour rédiger le livre. L’autrice avait expliqué qu’une personne engagée pour travailler sur une version autoéditée antérieure avait intégré ces procédés. Shy Girl avait d’abord paru en autoédition en février 2025, avant son entrée dans le catalogue de Wildfire au Royaume-Uni et d’Orbit pour l’Amérique du Nord.

La preuve technique ne tranche pas le dossier

Hachette n’a pas rendu publics les critères de sa vérification. Le groupe a seulement défendu un principe général dans une déclaration : « Hachette reste attaché à la protection de l’expression créative originale et de l’art du récit. » Cette formule fixe la ligne éditoriale, sans éclairer la méthode utilisée pour conclure au retrait.

Le volume commercial renforce le caractère symbolique de l’affaire. The Guardian indique que l’ouvrage s’était écoulé à environ 1 800 exemplaires imprimés au Royaume-Uni, selon NielsenIQ BookData. Le précédent concerne donc moins un succès massif qu’un changement de seuil : un soupçon issu de plateformes de lecteurs suffit désormais à provoquer un contrôle interne, puis une décision de catalogue.

Le Guardian élargissait cependant la portée du cas aux pratiques professionnelles. Des éditeurs y décrivent des contrats, des consignes adressées aux auteurs et plusieurs logiciels de repérage, tout en jugeant ces dispositifs faillibles. Le professeur Patrick Juola, spécialiste américain de l’attribution d’auteur, résume cette limite en des termes nets : « Je ne veux pas qualifier les outils de détection d’escroquerie, mais c’est une technologie qui ne fonctionne tout simplement pas. »

La traçabilité devient un enjeu d’acquisition

L’écrivain Lincoln Michel, dans Counter Craft, distingue les usages déclarés et les dissimulations. Il rappelle que certains ouvrages publiés par des éditeurs traditionnels ont intégré des modèles de langage dans une démarche artistique annoncée aux lecteurs comme aux maisons. Le risque posé par Shy Girl porte donc sur l’absence de transparence, la responsabilité des versions acceptées et l’atteinte à la réputation d’un catalogue.

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Son analyse touche un point sensible : les acquisitions issues de l’autoédition. Lorsqu’un titre déjà disponible rejoint une maison commerciale, l’urgence consiste souvent à reprendre une dynamique de vente existante. L’affaire montre le coût de cette rapidité. L’éditeur qui récupère un livre récupère aussi son historique : brouillons, interventions extérieures, corrections, fichiers transmis et déclarations contractuelles.

Le calendrier accentue cette pression. La Society of Authors a lancé le 11 mars 2026, au Royaume-Uni, un dispositif destiné à identifier les ouvrages écrits par des humains, Human Authored. Les auteurs membres enregistrent ainsi leurs titres et affichent un logo, dans un marché où les contenus produits par machine ne font pas l’objet d’un étiquetage obligatoire. Le dispositif admet toutefois des usages d’assistance, notamment pour la correction, la recherche ou l’élaboration d’un plan.

Ce retrait de Shy Girl soulignait surtout combien cette zone grise s'est révélée de par l’emballement numérique – autant que la difficulté de démontrer l’origine d’un texte. Et le cas déplace désormais l’angle vers les protocoles. Pour les éditeurs, la conséquence tient en une exigence opérationnelle : conserver les traces de création, encadrer les déclarations d’usage et contrôler les manuscrits avant leur entrée dans les circuits de vente.

Par Nicolas Gary

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