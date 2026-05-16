OpenAI étudie l'option d'un recours en justice contre Apple

Selon Reuters, OpenAI étudie des options juridiques contre Apple à la suite d’un partenariat jugé décevant autour de l’intégration de ChatGPT dans les produits de la marque. Les conseils d’OpenAI travaillent avec un cabinet extérieur sur plusieurs scénarios, dont une notification de manquement contractuel, sans dépôt de plainte à ce stade.

L’affaire intervient deux ans après l’accord annoncé en 2024 entre Apple et OpenAI. Ce partenariat donne accès aux réponses de ChatGPT via Siri et aux abonnements ChatGPT depuis les réglages d’iOS. Apple n’a pas répondu aux demandes de commentaire de l’agence.

L’iPhone, point d’entrée stratégique

OpenAI attendait de cet accord une hausse des abonnements à ChatGPT et une intégration plus profonde dans les applications Apple. Les discussions engagées pour renégocier l’accord se sont enlisées. Le différend porte donc sur la place réelle de ChatGPT dans l’écosystème Apple, plus que sur l’existence même du partenariat.

Lors de l’annonce de 2024, OpenAI présentait l’accord comme une intégration de ChatGPT dans iOS, iPadOS et macOS. L’entreprise indiquait alors que Siri interrogerait ChatGPT lorsque cela s’avérerait utile, avec accord préalable de l’utilisateur avant l’envoi de questions, documents ou photos. ChatGPT devait aussi rejoindre les outils d’écriture du système.

La documentation d’Apple confirme le périmètre actuel du service sur iPhone. Siri s’appuie sur ChatGPT pour certaines réponses, notamment l’analyse de photos et de documents. Les outils d’écriture utilisent aussi ChatGPT pour créer du texte ou des images à partir d’une description, tandis que l’intelligence visuelle interroge le service sur des lieux ou objets.

Accord non exclusif, mais moins central

L’ouverture d’Apple à d’autres fournisseurs d’intelligence artificielle ne constitue pas, selon sa source, le motif de la réflexion juridique d’OpenAI. L’accord initial n’était pas exclusif. Bloomberg News a toutefois rapporté qu’Apple prépare un choix entre plusieurs modèles tiers, ce qui réduirait le rôle singulier de ChatGPT dans ses logiciels.

Apple teste des intégrations avec Claude, d’Anthropic, et Gemini, de Google, dans le cadre de cette évolution. L’agence a aussi indiqué en janvier que Gemini devait alimenter la nouvelle version de Siri, dans le cadre d’un accord pluriannuel entre Apple et Google.

Pour les industries culturelles, le dossier touche directement les usages d’écriture, de recherche et de synthèse documentaire. Les outils concernés interviennent dans la rédaction de textes, le résumé de documents et l’interrogation de fichiers ou d’images. Le conflit illustre ainsi le poids des interfaces contrôlées par les fabricants de terminaux dans l’accès quotidien aux réponses générées par l’IA.

Une procédure encore absente

Dès juin 2024 l’arrivée de ChatGPT dans les produits Apple montrait le caractère inhabituel de cette ouverture pour une entreprise attachée au contrôle de ses propres environnements. Le nouvel épisode déplace le sujet : l’enjeu ne réside plus seulement dans l’entrée de ChatGPT chez Apple, mais dans la visibilité accordée à ce service face à d’autres modèles.

À ce stade, aucune action judiciaire n’est annoncée. Les faits établis tiennent à des discussions internes, à l’intervention d’un cabinet extérieur et à une possible notification de manquement contractuel. Cependant, OpenAI cherche encore une résolution sans procédure complète contre Apple.

Crédits photo : Alexandra_Koch CC0

Par Nicolas Gary

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