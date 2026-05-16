Audiolivre : Storytel teste les voix IA avec licence sur voix humaine

La comédienne danoise Maria Garde a accordé à Storytel et Mofibo une licence d’exploitation de sa voix pour un projet de lecture audio générée par intelligence artificielle. L’information a été annoncée lors de la réunion annuelle de l’IG Hörbuch, organisée les 23 et 24 avril chez Penguin Random House à Munich, puis rapportée par Börsenblatt. Le dispositif permet aux abonnés de choisir, pour certains livres audio, une voix artificielle à la place de l’enregistrement original.

La licence accordée à Storytel porte sur une durée d’un an et sur 50 livres déjà enregistrés par Maria Garde. Les négociations avec la plateforme ont duré plus d’un an. Sur des titres très écoutés, 10 à 15 % des auditeurs utilisent la fonction de changement de voix. L’exemple fixe donc un premier cadre commercial : autorisation limitée, répertoire identifié et exploitation contractuelle d’une voix humaine répliquée.

Une réplique vocale sous contrat

Le lancement danois par Mofibo, propriété de Storytel, remonte au 16 décembre 2024 : Voice Switcher est d'ailleurs une technologie développée avec ElevenLabs. La fonction proposait cinq voix danoises générées par IA sur 19 titres au lancement. L’une d’elles, « Maria », reproduit la voix de Maria Garde, que Mofibo présentait comme comédienne et présidente du conseil d’administration de l’association danoise des narrateurs et lecteurs.

Mofibo précisait aussi que Maria Garde comptait alors plus de 400 livres audio enregistrés sur son service. Le choix d’une voix déjà connue des abonnés donne au projet une portée différente d’une simple voix synthétique générique. Il organise l’usage d’une notoriété vocale préexistante, dans un environnement d’abonnement où les plateformes cherchent à personnaliser l’écoute.

L'expérimentation répond à la forte croissance observée sur le marché allemand du livre audio. D’après les données Media Control citées par le média professionnel, le secteur a atteint 374 millions € de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 13 %. Les services en streaming ont progressé de 23 %. Dans ce contexte, la voix devient un critère de navigation, au même titre que le genre, la durée ou le mode d’accès.

La transparence, un enjeu de catalogue

La réunion de l’IG Hörbuch a aussi abordé l’étiquetage des voix générées, répliquées ou traduites par IA. Carmen Udina, du cercle des porte-parole de l’IG Digital a cependant présenté une recommandation : mieux distinguer les modes de production vocale et à éviter que l’auditeur confonde lecture humaine, voix synthétique et réplique autorisée.

Ce débat rejoint les lignes directrices publiées en octobre 2024 par l’Audio Publishers Association et l’Audio Publishers Group de la Publishers Association britannique. Ces recommandations distinguent deux catégories : la voix artificielle générique, produite à partir d’échantillons de plusieurs personnes non identifiées, et la réplique vocale autorisée, créée à partir d’une voix humaine spécifique et licenciée. Elles demandent aussi que l’information figure dans les métadonnées et soit affichée clairement par les distributeurs.

En France, la commission Livre audio du Syndicat national de l’édition a mis en place en juin 2025 le label « Interprétation humaine ». ActuaLitté rapportait que ce label vise les livres audio enregistrés par des comédiens et comédiennes, avec une indication de l’origine de la narration dans les couvertures et les métadonnées. Le cas Maria Garde place la même question sous un autre angle : non plus seulement signaler la voix humaine, mais encadrer l’exploitation de son double numérique.

Crédits photo : Meg Rosoff à Storytel, 2016 (CC BY-SA 4.0)

Par Nicolas Gary

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