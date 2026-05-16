En Italie, les bibliothèques relancent les ventes de livres

Le marché italien du livre démarre 2026 en hausse, mais son rebond tient largement à l’argent public. Présentée au Salon international du livre de Turin, l’analyse de l’Association italienne des éditeurs (AIE), élaborée avec NielsenIQ BookData, évalue les ventes de livres grand public à 446,2 millions d’euros dans les circuits commerciaux entre janvier et avril.

La progression atteint 3,8 % en valeur et 2,5 % en exemplaires, soit 16,4 millions d’euros et 717.000 volumes de plus qu’un an plus tôt. Ce résultat corrige sans l’effacer le décrochage de 2025. L’an dernier, le grand public avait reculé de 2,2 %, à 1,4838 milliard d’euros. Le scolaire d’adoption perdait aussi 2,2 %, à 773 millions d’euros, tandis que l’universitaire chutait de 7,6 %, à 140,8 millions.

cette reprise italienne reposait d’abord sur les commandes de bibliothèques, expliquaient l'AIE début mai, après une année passée sous le seuil des 100 millions d’exemplaires imprimés vendus.

Le soutien public révèle sa carte sociale

Selon l’AIE, les bibliothèques ont dépensé environ 35 millions d’euros de janvier à avril sur les 60 millions prévus. L’effet dépasse la moyenne nationale dans les zones et les commerces les plus exposés : les ventes progressent de 9 % dans le Sud, les librairies indépendantes gagnent 11,3 % en exemplaires et les éditeurs hors grands groupes avancent de 4,1 %. Le Sud reçoit 31 % du fonds, alors qu’il ne pèse que 19 % des ventes nationales dans les circuits observés.

Le président de l’AIE, Innocenzo Cipolletta, défend donc une reconduction de la mesure : « Le bonus agit surtout sur les entreprises et les régions du pays qui ont le plus besoin de soutien : c’est pourquoi nous souhaitons qu’il soit confirmé et stabilisé à partir de 2027. » L’association lie cette demande à une conjoncture défavorable : l’inflation pèse sur les ménages, tandis que le papier, l’énergie et les transports réduisent les marges des entreprises.

L’AIE encadre toutefois la portée de ses propres chiffres. Une partie des achats de bibliothèques échappe au panel NielsenIQ BookData : cartolibrairies, points spécialisés, petits commerces sous 1000 exemplaires vendus, foires, ventes directes ou grossistes. L’association indique donc qu’il n’est pas possible de retrancher mécaniquement les 35 millions d’euros du total pour calculer un marché corrigé de l’achat public.

La lecture de loisir creuse l’écart

Dans le paysage européen, l’Italie signe l’un des rares résultats positifs du début 2026. Sur les quatre premiers mois, elle gagne 3,8 % en valeur dans les circuits commerciaux, hors livres numériques et audio, presque au niveau de l’Espagne, à 3,9 %. La France recule de 1,5 %, l’Allemagne de 4,9 %, tandis que le Royaume-Uni progresse de 1 %. Ce contraste renforce le rôle du fonds public dans la trajectoire italienne.

La hausse se concentre sur les segments narratifs. Les bandes dessinées gagnent 14 %, la fiction étrangère 9,4 %, la jeunesse 9 % et la fiction italienne 7,2 %. À l’inverse, les livres pratiques reculent de 6,2 %, les essais généraux de 1 % et les essais spécialisés de 0,4 %. Depuis 2019, les catégories narratives ont gagné 31 % en exemplaires, quand l’ensemble des essais et pratiques a perdu 11 %.

Le détail confirme cette bascule vers la lecture de loisir. Les littératures de genre progressent de 9,6 %, contre 7 % pour la littérature générale ; les romans sentimentaux et érotiques bondissent de 20,3 %. La jeunesse avance surtout grâce aux livres pour les 0-5 ans, en hausse de 11,1 %. En bande dessinée, les romans graphiques gagnent 24 % et les mangas 14 %.

La distribution traduit enfin l’effet concret du fonds. Les librairies physiques progressent de 7,5 % en valeur, l’achat en ligne reste presque stable à 0,7 % et la grande distribution recule de 14,6 %. Les indépendants ajoutent 448.000 exemplaires, soit plus de la moitié de la croissance totale.

Avec un prix moyen vendu de 14,97 euros, en hausse de 1,2 % contre 2,8 % d’inflation générale, le second semestre mesurera la solidité du secteur hors impulsion budgétaire.

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Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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