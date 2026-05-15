Olivia Ruiz, l’enfant d’Occitanie au cœur du Salon du livre du Grand Narbonne

Cette édition, placée sous le signe du dialogue entre mémoire, héritage, engagement et création, accueillera notamment Olivia Ruiz, invitée phare du festival, pour une rencontre exceptionnelle autour de son parcours et de son œuvre.

Artiste complète, Olivia Ruiz a grandi en Occitanie. Chanteuse reconnue, elle a également trouvé sa place dans le paysage littéraire avec des romans qui ont rencontré un large public. Après La Commode aux tiroirs de couleurs puis Écoute la pluie tomber, publiés chez JC Lattès et écoulés à plus d’un demi-million d’exemplaires, elle poursuit son parcours d’autrice avec ¡Vamos!, son nouveau roman qu’elle dévoilera en exclusivité lors du Salon du livre du Grand Narbonne.

Le festival lui consacrera un grand entretien samedi 30 mai, de 15h30 à 16h30, dans la salle des Consuls du palais des Archevêques. Olivia Ruiz y reviendra sur son parcours, ses inspirations et l’univers foisonnant de ses récits, dans une rencontre annoncée comme l’un des temps forts de cette 12e édition.

Crédit image : Festival du premier roman 2021 / ElodieDevaye CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

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