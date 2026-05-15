J’ai grandi en ville, loin des champs et des grands arbres, dans un monde où les saisons semblaient parfois glisser sans qu’on les remarque vraiment. Mais en regardant bien, on pouvait ressentir une lumière différente, un vent plus frais, quelques feuilles sur le trottoir. Aujourd’hui, j’élève mes enfants à la campagne. Et pourtant, en les regardant s’émerveiller, je reconnais quelque chose de familier : cette capacité à ressentir le monde qui change, à habiter pleinement le passage du temps.

Longtemps, j’ai cru que cet émerveillement tenait au décor. Qu’il fallait des saisons bien visibles pour apprendre à les aimer. Mais en observant mes enfants, je comprends peu à peu que ce n’est pas le paysage qui fait naître cette attention, c’est le regard que l’on porte sur lui.

Un enfant ne “regarde” pas une saison. Il la vit. Il sent le froid sur ses joues, il rit quand la pluie tombe, il guette les premiers bourgeons. Mais surtout, il attend. L’été n’est pas seulement une période de l’année : c’est la promesse des longues soirées, des jeux dehors, des glaces partagées. L’hiver porte en lui l’attente de Noël, les lumières, les histoires racontées sous un plaid. Il y a aussi les anniversaires, les rentrées et les fêtes qui ponctuent l’année.

Là où l’adulte organise, prévoit, accélère, l’enfant s’inscrit dans une forme d’attente habitée. Chaque moment devient un passage, presque un rituel, qui donne au temps une texture particulière.

Peut-être est-ce cela, au fond, qui change en grandissant. Nous apprenons à mesurer le temps, à le découper, à le remplir, mais nous oublions peu à peu comment le ressentir. Les saisons deviennent des repères dans un calendrier, parfois même des contraintes, là où elles étaient autrefois des moments d'attente.

Être parent, alors, transforme ce rapport au monde de manière inattendue. Parce qu’un enfant nous y invite, par sa curiosité, par son attention, par sa manière de vivre simplement ce qui est là.

Chaque année, à l’automne, nous avons pris l’habitude d’aller dans un verger près de chez nous pour récolter des pommes. Rien d’extraordinaire, en apparence. Mais pour les enfants, c’est un moment attendu, presque un rendez-vous qui symbolise pleinement l’arrivée de la saison. Ils choisissent leurs fruits avec attention, les comparent, les goûtent parfois en cachette. Et en rentrant, avant même de penser aux tartes ou aux gâteaux que nous ferons plus tard, nous préparons ensemble des pommes au four. C’est simple, rapide, imparfait. Les gestes sont hésitants, les morceaux pas toujours réguliers, mais la maison se remplit d’une odeur douce, chaude, familière. L’odeur de l’automne…

Chaque saison s’inscrit aussi dans le corps, souvent sans que l’on en ait pleinement conscience. Avec les enfants, ces variations deviennent très visibles. Au printemps, les jours qui s’allongent repoussent peu à peu l’heure du coucher. On reste dehors plus longtemps, l’énergie revient, les soirées s’étirent sans qu’on les voie passer. À l’inverse, dès l’automne, la lumière baisse plus tôt. On ferme les volets plus tôt aussi, on ressort les manteaux, on est plus fatigués en fin de journée.

Les enfants vivent ces transitions sans les analyser. Ils ressentent simplement : l’air plus frais le matin, le besoin de bouger davantage quand les beaux jours reviennent, ou au contraire l’envie de se rapprocher, de se poser, quand l’hiver s’installe. Là où nous avons appris à maintenir le même rythme toute l’année, eux s’ajustent naturellement.

En les observant, je réalise que les saisons ne sont pas seulement un décor ou une succession de dates. Elles influencent concrètement notre énergie, notre humeur, notre manière d’organiser les journées. Et sans forcément chercher à théoriser tout cela, on s’y adapte à notre tour.

Ça passe par des choses simples : cuisiner ensemble quelque chose de chaud, raconter une histoire quand la journée s’achève plus tôt... Des gestes ordinaires, mais qui permettent de retrouver un rythme plus doux, plus en accord avec ce qui se passe autour de nous.

Sans forcément en avoir conscience, nous recréons ainsi des repères. Des petites traditions qui, peu à peu, redonnent au temps une dimension sensible. Dans un quotidien souvent rapide, linéaire, pressé, ces instants deviennent magiques parce qu’ils dessinent un autre rythme.

C’est aussi cette envie de transmettre ce rapport sensible aux saisons qui m’a poussée à écrire la collection Mes petites célébrations magiques, publiée chez Piktos Jeunesse. À travers ces livres, j’ai voulu retrouver cette manière qu’ont les enfants de vivre pleinement l’année : attendre une fête, cuisiner ensemble, observer les changements autour d’eux, créer des souvenirs simples qui deviennent, avec le temps, de véritables repères émotionnels.

Grandir au rythme des saisons, finalement, ce n’est peut-être pas revenir à une idée idéalisée de l’enfance ou de la nature. C’est accepter de se laisser traverser, à nouveau, par ce qui change. C’est réapprendre à voir, à sentir, à attendre.

Et puis, simplement, à continuer de s’émerveiller.

Par Auteurs Piktos

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