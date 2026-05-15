Prodiges : simplicités de l'existance

Cette maison, comme beaucoup d’autres, a une histoire. Passée entre les mains d’un poète, un certain Novalis, cette demeure a abrité des morceaux d’existence. Des pleurs et des cris, des rires d’enfants, des soirées entre amis, des décisions difficiles, des naissances, des décès… Durant toutes ces années, des hommes et, surtout, des femmes ont vécu dans ses pièces, foulé les planchers. Des femmes devenues épouses, mères, grands-mères… avant de quitter ce lieu, le laissant à d’autres. Parmi elles, « Helena Lundgren fut celle qui revint : elle avait eu fugacement un mari à ses côtés, elle n’avait pas enfanté, elle était partie et avait décidé de revenir et lorsqu’elle hérita de la maison elle pensa, contre tous les conseils, contre le bon sens et le sens pratique, qu’elle ne voulait pas la vendre et en chercher une autre plus petit ou un appartement dans le centre de la ville, qu'elle voulait en faire quelque chose, elle ne savait pas quoi ».

Madame Lundgren, tout de noir vêtue, est accompagnée de trois servantes : Lola, venant de l’Est, une cuisinière talentueuse et généreuse. Wulda, distraite et maladroite, élevée par sa tante Bauma et une mère malade. Enfin, Katja, capable d’entendre des pensées qui semblent n’appartenir à personne et de voir des visages qui sont depuis longtemps sous terre… Dans cette maison devenue hôtel, les résidents se croisent, parfois échangent quelques mots, boivent le thé en silence l’après-midi, peut-être dînent ensemble. Il y a le jeune Gangulf, étudiant, mais aussi un général retraité à qui la guerre manque. Une chanteuse d’un autre temps et sa fille, malade chaque jour qui passe. Mademoiselle Esther, discrète et fleurie, ainsi que dame Nashiru, tout droit venue du Japon avec ses bijoux et ses belles robes.

Avec Prodiges, Angélica Gorodischer nous invite à suivre la psyché et les vies intérieures des pensionnaires. On s’installe bien sagement pour découvrir la part inconsciente de leurs pensées, leurs espoirs, leurs souvenirs… C’est déroutant et tout aussi poétique. Face à ces différents personnages, complexes et profondément humains, difficile de ne pas se sentir ému. Les relations et récits qui se tissent au fil des chapitres gagnent en beauté et en intensité.

Une traduction assurée par Guillaume Contré, qui retranscrit une plume filante, joyeuse, patiente. C’est une lecture avec laquelle il faut savoir prendre son temps, se laisser porter. Accepter de recommencer une phrase, plusieurs fois, pour s’assurer qu’on a saisi toutes les subtilités qu’elle recèle. C’est une dégustation stylistique, qui peut déstabiliser au début… mais qui, si l’on fait preuve de patience, peut surprendre et ravir.

« La maison craqua dans la nuit et le rire des femmes résonna sur toute la longueur de la ruelle du Moulin, dans l’eau du fleuve, à la cime des arbres, sur les balcons, une petite pensée ronde comme une cerise tiède au soleil contre les façades de la maison de la rue Scheller. »

Par Valentine Costantini

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