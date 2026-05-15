Prix Littéraire Prince Pierre 2026 : les auteurs sélectionnés dévoillés

Le Conseil littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco a arrêté sa sélection pour le Prix Littéraire Prince Pierre 2026 et la Bourse de la Découverte. Les lauréats seront désignés en octobre, en Principauté, avant leur annonce à l’Opéra de Monte-Carlo.
Le 15/05/2026 à 12:57 par Clotilde Martin
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Publié le :
15/05/2026 à 12:57
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Le Conseil littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco s’est réuni mercredi 13 mai à l’hôtel Ritz, à Paris, sous la présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre. Objet de cette séance : retenir les auteurs en lice pour la 75e édition du Prix Littéraire Prince Pierre, ainsi que pour la 25e édition de la Bourse de la Découverte.
La Fondation Prince Pierre de Monaco célèbre cette année ses 75 ans. Son Conseil littéraire présente une particularité notable : il est exclusivement composé d’écrivains francophones. On y retrouve des membres de l’Académie française et de l’Académie Goncourt, mais aussi des représentants des lettres francophones suisses, belges, canadiennes, marocaines, du Moyen-Orient et d’Afrique subsaharienne.
Créé en 1951, le Prix Littéraire Prince Pierre distingue un écrivain d’expression française reconnu pour l’ensemble de son œuvre, à l’occasion de la parution d’un livre récent.
Pour l’édition 2026, quatre auteurs ont été retenus :
Elisabeth Barillé
Michel Bernard
Daniel Pennac
Marius Daniel Popescu
La Bourse de la Découverte, créée en 2001 à l’occasion du 50e anniversaire du Prix Littéraire, récompense un auteur francophone pour la parution de son premier ouvrage de fiction.
Six titres figurent dans la sélection 2026 :
Il pleut sur la parade, Lucie-Anne Belgy, éditions Gallimard
Le soleil se lève deux fois, Soundouss Chraïbi, éditions l’Arbalète/Gallimard
La femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob, Jean-Philippe Daguerre, éditions Albin Michel
C’était ça ou mourir, Thélyson Orélien, éditions du Boréal
Même le froid tremble, Nicole M. Ortega, éditions Anne Carrière
Le déjeuner de Colombey, Christophe Tardieu, éditions Albin Michel
Le Conseil littéraire se réunira une seconde fois au mois d’octobre, en Principauté de Monaco. Il devra alors désigner, parmi les auteurs sélectionnés, le lauréat du Prix Littéraire Prince Pierre et celui de la Bourse de la Découverte.
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Les noms seront annoncés lors de la cérémonie de proclamation des Prix de la Fondation, mardi 13 octobre 2026, à la salle Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédit image : © Fondaton Prince Pierre - Tomas Stevens
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
256 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 05/02/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 07/01/2026
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Paru le 19/08/2026
272 pages
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20,00 €
Paru le 22/08/2025
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Paru le 29/10/2025
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Albin Michel
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